Vitra Design Museum fordert Rettung der Basler Panton-Passage

Kunst Vitra Design Museum fordert Rettung der Panton-Passage Die bunte Unterführung beim Parking des Basler Unispitals soll einem Neubau weichen. Für das Vitra Design Museum eine Enttäuschung. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Verner Panton setzte beim Parking des Unispitals Farben ein, um Stimmungen positiv zu beeinflussen. Bild: Kenneth Nars

Das Thema beschäftigt die Basler Politik nun schon seit längerem: Der angekündigte Abriss der Passage, die der Designer Verner Panton 1978 unterhalb des Unispitals bunt gestaltet hat, sorgt für Diskussionen. Nachdem sich in den vergangenen Wochen bereits der Basler Heimatschutz für den Erhalt der Passage einsetzte, äussert sich nun auch das Vitra Design Museum in Weil deutlich.

«Ich halte die Pläne zur Zerstörung der Passage für unglücklich», sagt Vitra-Museumsdirektor Mateo Kries auf Anfrage. Das Museum stehe mit der Familie von Verner Panton in engem Austausch. «Dass ein solches Werk ohne denkmalpflegerische Konsultationen und öffentliche Debatte einfach abgewickelt werden soll, erscheint mir undenkbar, gerade in einer kultur- und architekturbewussten Stadt wie Basel», so Kries.

«Abstimmungen zwischen Bauherrn und Behörden nachholen»

Die Passage sei eines der wenigen Werke, bei denen Panton seine Interieur-Ideen in den öffentlichen Raum übertragen habe, so der Museumsdirektor. «Insofern halte ich die Passage für einen wichtigen Aspekt seines Werkes, der unbedingt schützenswert ist.»

Das Kunstwerk zeige, wie Panton die Wirkung von Farbe einsetzte, um Stimmungen positiv zu beeinflussen. «Dies ist gerade im medizinischen Kontext ein hochinteressanter Ansatz, für den sich ein Spital als Bauherr besonders interessieren sollte», betont Kries.

Es sei wünschenswert, nun alles zu versuchen, um die Passage an ihrem Ort zu erhalten. «Wenn hier Abstimmungen zwischen Bauherrn und Denkmal- beziehungsweise Kulturbehörden versäumt wurden, sollten diese nun nachgeholt werden.»

Regierungsantwort als positives Signal?

Dass die Passage stehenbleibt, ist allerdings äusserst unwahrscheinlich. Diese Woche beantwortete die Basler Regierung einen entsprechenden Vorstoss von Salome Bessenich (SP). Die Passage sei voraussichtlich ab Mai 2023 nicht mehr zugänglich, so der Regierungsrat. Ein Erhalt des Werks vor Ort sei «nicht realistisch».

Dennoch lässt die Antwort nun Hoffnungen aufkommen. Denn: Das Unispital Basel und die Kantonale Denkmalpflege stehen laut Regierungsrat im Austausch. Man werde eine Arbeitsgruppe einsetzen, um «nach geeigneten Lösungen» zu suchen, heisst es zur Frage, ob man das Kunstwerk ganz oder in Teilen an anderer Stelle rekonstruieren könnte.

Bessenich wertet die Antwort der Regierung als positives Signal. «Mein Eindruck ist, dass beim Spital mit der öffentlichen Diskussion das Bewusstsein für die Bedeutung des Werks geweckt wurde», sagt sie. Und auch Remo Vitelli, der zur Rettung der Passage eine Petition lanciert hat, liest aus der Antwort der Regierung eine gewisse Bereitschaft, das Kunstwerk in irgendeiner Form zu retten. «Es ist sehr, sehr erfreulich, dass es jetzt vorwärtsgeht», sagt er auf Anfrage. «Offenbar hat man auch beim Unispital etwas gemerkt.»

Unispital steht in Kontakt mit regionalem Museum

Caroline Johnson, Sprecherin des Unispitals, sagt auf Anfrage: «Im Minimum wird eine wissenschaftlich begleitete Dokumentation erstellt.» Weitergehende Lösungen würden in der Arbeitsgruppe eruiert. Diese wird sich im Mai zum ersten Mal treffen. Und: Offenbar steht das Unispital auch in Kontakt mit einem regionalen Museum. Johnson: «In der Arbeitsgruppe ist ein Teilnehmer aus einem in der Region bedeutenden Museumsbetrieb vertreten.»

Der Gedanke, dass es sich um das Vitra Design Museum handelt, ist naheliegend. Dieses arbeitete über lange Zeit mit Verner Panton zusammen und bewahrt den grössten Museumsbestand zu Pantons Werk in seinen Archiven auf.

An Ideen, in welcher Form das Kunstwerk gerettet werden könnte, mangelt es derweil nicht. Bessenich brachte in ihrem Vorstoss den teilweisen Erhalt, eine Rekonstruktion an einem anderen Ort oder eine virtuelle Rekonstruktion ins Spiel. Sie hofft, dass das Kunstwerk weiterhin in irgendeiner Form zugänglich bleibt. «Es wäre eine tolle Chance fürs Unispital, wenn es das Werk in irgendeiner Form mitnehmen könnte», so Bessenich.

Vitra-Museumsdirektor Kries: «Wenn der Wille da ist, findet sich ein Weg»

Auch Vitelli fände es optimal, das Kunstwerk wieder in den öffentlichen Raum zu integrieren. «Wahrscheinlich bräuchte es das Engagement des Kantons oder von Privaten», so Vitelli. Er habe den Eindruck, dass sich niemand zuständig fühle. Dabei gäbe es durchaus Optionen, das Werk zu erhalten: «Pantons Kunst ist ja eigentlich das Farbkonzept hinter dem Kunstwerk. Daher könnte man das Werk auch reproduzieren und den Gesamtraum wiederherstellen.»

Für das Vitra Design Museum scheint eine Rekonstruktion zumindest denkbar: «Die Passage komplett zu demontieren oder gar andernorts aufzubauen, erscheint mir – ohne die technischen Bedingungen genauer zu kennen – schwierig», sagt Museumsdirektor Kries.

Aber auch er meint: «Natürlich wäre ein Erhalt möglichst vieler Elemente immer noch besser als die komplette Zerstörung.» Er hoffe, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. «Wenn der gemeinsame Wille da ist, die Passage zu erhalten, findet sich sicher auch ein Weg!»

