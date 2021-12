Kunstbranche Kultur wird in Basel immer wichtiger – auch beim Staat Es ist eine Wachstumsbranche sondergleichen: Immer mehr Menschen arbeiten in Basel als Kulturschaffende. Und auch in der Verwaltung wächst der Etat für die Kunst in jedem Jahr. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Wachstumsmotor: das Basler Kunstmuseum. Foto: Keystone

Die Statistik spricht eine klare Sprache: Zwischen 2011 und 2018 wuchs die Zahl der Unternehmen im Kulturbereich im Kanton Basel-Stadt von 2500 auf knapp 3000 an. Ebenso nahm die Zahl der Kulturschaffenden von 11'000 auf 11'500 zu. Aktuellere Angaben sind noch nicht zu haben. Man kann aber davon ausgehen, dass es im laufenden Jahr und 2022 coronabedingt eine kleine Wachstumsdelle geben dürfte. Die Statistiker fassen den Kulturbegriff sehr weit und inkludieren beispielsweise die Medien, Architektur und Werbung – Branchen also, die in der Regel nicht am Tropf der staatlichen Subventionen hängen.

Es gibt aber keinen Bereich, der in den vergangenen Jahren nicht gewachsen ist: In den Bildenden und den Darstellenden Künsten, bei Audiovision und Multimedia – also den meist direkt oder indirekt subventionierten Genres – ist ebenso ein deutliches Wachstum feststellbar. Für die Kultur gibt der Kanton Basel-Stadt im kommenden Jahr (budgetiert) 137,7 Millionen Franken aus, das entspricht rund vier Prozent des gesamten Staatshaushalts. Davon entfallen wiederum knapp 80 Millionen auf sogenannte Transferaufwände, also Staatsbeiträge an Institutionen. 9,6 Millionen davon bezahlt der Kanton Baselland auf der Basis des Kulturvertrags. Bei den Zahlen sind alle fünf Museen, das Staatsarchiv, die Archäologische Bodenforschung und die Abteilung Kultur enthalten.

Das Präsidialdepartement wächst in allen Bereichen

Die Abteilung Kultur im Präsidialdepartement, bei welcher die Fäden in der Kulturpolitik zusammenlaufen, startete im Jahr 2009 – also im ersten Jahr des damals durch die Kantonsverfassung neu zusammengewürfelten Querschnittsdepartements – mit rund zwölf Stellen. Im vergangenen Jahr belief sich der Etat auf 16 Stellen, was einer Zunahme von 25 Prozent ausmacht.

Damit ist diese Abteilung innerhalb des Präsidialdepartements in bester Gesellschaft. Insgesamt wuchs das Departement zwischen 2009 und 2021 von 150 auf 190 Stellen. Die einzelnen Dienststellen verzeichnen jeweils eine leichte bis mittlere Zunahme. Neben dem Statistischen Amt, das aufgrund von diversen Zusatzaufgaben um 13 Stellen wuchs, sind im kulturnahen Staatsarchiv (plus drei Stellen) sowie in der Kantons- und Stadtentwicklung (plus etwas mehr als sieben Stellen, davon knapp sechs wegen der Eingliederung der Diversität und Integration) deutliche Zuwächse zu verzeichnen.

Das Kunstmuseum legt um über 50 Stellen zu

Spannend wird es, wenn der Blick auf die staatlichen Museen ausgeweitet wird. 2009 verfügten das Naturhistorische Museum, das Historische Museum, das Kunstmuseum, das Antikenmuseum und das Museum der Kulturen über insgesamt 227 Vollzeitstellen.

Das Kunstmuseum machte im Jahr 2016 einen bemerkenswerten Sprung von 83 auf 108 Stellen. Der Grund: Für den neuen Erweiterungsbau wurde zusätzliches Personal gebraucht. Von 2018 auf 2019 gab es nochmals eine markante Erhöhung von 112 auf 135 Stellen. Diese wurde vom Museum damals folgendermassen begründet: «Die Globalbudgeterhöhung von zwei Millionen Franken wird primär dafür genutzt, das Kunstmuseum personell zu verstärken.» Der Stellenausbau betreffe den Besucherdienst, die Abteilungen Marketing, Events, die Restaurierung, das Kupferstichkabinett und weitere Bereiche. Und weiter heisst es: «Mit der Provenienzforschung wird eine weitere, angesichts der Bedeutung der Sammlung des Kunstmuseums dringend benötigte Stelle neu geschaffen.» Der übrige zusätzliche Stellenbedarf werde im Zusammenhang mit der neuen Geschäftsleitungsstruktur «noch evaluiert».

Grosse Unterschiede bei den staatlichen Museen

Auffällig ist, dass sich bei den staatlichen Museen punkto Personal eine Schere aufgetan hat: Neben dem Kunstmuseum ist auch das Museum der Kulturen bemerkenswert gewachsen, nämlich von rund 30 auf rund 40 Stellen. Das Historische Museum wie auch das Antikenmuseum sind in der Zeit zwischen 2009 und 2021 sogar um eine Stelle geschrumpft, während das Naturhistorische Museum quasi unverändert dasteht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen