Kunsthaus BL Schmutzige Turnschuhe und poetische Provokation Mit ihren Werken schaffen Claudia und Julia Müller sowie Anne-Lise Coste ein inspirierendes Raumgefühl, denn sie beziehen die Räumlichkeiten des Kunsthauses Baselland mit ein. Bettina Hägeli 08.04.2022, 05.00 Uhr

Vergängliche Wandmalerei bei «A Short Story of Dirty Sneakers» der Schwestern Claudia und Julia Müller. Gina Folly

Das Aussenbanner am Anbau des Kunsthauses Baselland ist bedruckt mit einer kolorierten Zeichnung. Zwei Menschen ringen, kämpfen, balgen miteinander. Die Wand dahinter schimmert durch, ihre Struktur wird ins Bild integriert: Runde karierte Fenster werden zu Bällen, um welche die beiden buhlen. Die aus dem Baselbiet stammenden Künstlerinnen Claudia und Julia Müller arbeiten jeweils von Basel und von Berlin aus. Seit 30 Jahren verstehen sich die beiden Schwestern als Künstlerduo. Sie sind in stetem Austausch, coronabedingt in den letzten beiden Jahren auch vermehrt in digitalem Dialog, und bestrebt, in ihrem Schaffen digitale Daten zurück ins Analoge, ins unmittelbare Erleben zu führen.

Der Annexbau wird durch ihr Werk zu einem begehbaren Körper. An dessen Innenseite ist eine temporäre Wandmalerei zu entdecken – bestehend wieder aus zwei Menschenkörpern –, welche die Betrachtenden vor unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation stellt: Kämpfen die beiden gegeneinander oder lieben sie sich etwa?

Eine Zwischenwand unterbricht das Bild beginnend bei den Füssen – und fordert auf weiterzugehen, um das Gemälde in seiner Ganzheit zu erfassen. Darauf sind wie Kühlschranknotizen kleine Stickers mit Zeichnungen von Situationen des Alltags angebracht, die uns an Schnappschüsse erinnern, an Begebenheiten, die wir alle kennen und die uns in den Bann fremder Intimität ziehen. Damit bekommen im Raum die tief hängenden Lampen, die sanfte Lichtkreise auf den Boden malen, eine tiefere Bedeutung: Wir begegnen ihnen als Partner auf Augenhöhe. «Mit unserem Werk fordern wir Anwesenheit ein, die, wie wir wissen, vergänglich sein kann», so der Ansatz der Geschwister Müller. Ihre Kunst ist da, solange sie ist: Die Wandmalerei, welche sie in zehn Tagen erstellt haben, wird wieder übermalt werden.

Mit Ambivalenzen spielen

Im Foyer hängen grosse rohe Leinwände, auf welche die Künstlerin Anne-Lise Coste Ketten angebracht hat, um mit Sprayen das Negativbild hervorzuholen. Die Französin möchte während ihres Tuns das Gegenwärtige abbilden. In den Räumlichkeiten des Kunsthauses Baselland hat sie ein Atelier eingerichtet und sich vom Ort inspirieren lassen. Das Wetter, ihre eigene Stimmung, das, was sie beschäftigt, fliesst ein.

Anne-Lise Coste setzt für «Poem Police» auch Spraydosen ein. Gina Folly

«Oft ist der Akt der Malerei selbst in einer Stunde vollbracht, dem geht aber vieles andere voraus», berichtet Coste und vergleicht ihren Vorgang mit der japanischen Kalligrafie Shodo, die sich darin auszeichnet, dass nach sorgfältiger Vorbereitung der Strich sitzt. Ihre Arbeit liegt darin, ihre Wahrnehmung zu öffnen für Gespräche mit Menschen, für einen Lichteinfall, das Erinnern an ein Hupen in New York oder politische Ereignisse. Diese Eindrücke zeigen sich als Kondensat auf einer Leinwand, auf Lithografien, auf einem Plastiksack, in Schriften mit Neonröhren, auf Kleidern, die Coste sinnhaft im Raum arrangiert.

Die Besucherinnen durchschreiten Räume wie in einem Parcours und entdecken Spiegelungen an der Decke und in einer Fensterscheibe: Die Zweige draussen sind unscheinbar mit «Poème» betitelt und wir erfahren den Raum neu als Kapsel inmitten der Natur. Das Spiel mit Ambivalenzen prägt das Werk von Coste. Ketten verbinden Glied um Glied, sie können Schmuck oder brutale Fesseln sein.

Die Kuratorin Ines Goldbach versteht Kunst immer auch als Räumlichkeit – so wie die drei Künstlerinnen: «Nicht jedes Werk entfaltet sich überall ganz», so Goldbach. «Kunst gelingt dann, wenn sie sich in den Raum fügt, sodass sie als ein Im-Moment-Sein erlebt werden kann.»

«Eine kurze Geschichte schmutziger Turnschuhe» von Claudia und Julia Müller.

«Poem Police» von Anne-Lise Coste.

Kunsthaus Baselland. Bis 22. Mai 2022 beziehungsweise 17. Juli 2022.

