Arcual: Kooperation der Art Basel mit der Mäzenin Maja Hofmann

Kunstmarkt Mäzenin Maja Hoffmann und die Art Basel spannen zusammen Art Basel lanciert Arcual, eine Plattform für einen transparenteren Kunstmarkt. Dahinter steht eine besondere Form einer Public-Private-Partnership Christian Mensch Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Digitalisierung der Kunst und des Kunstmarkts gefährdet das Geschäftsmodell der Art Basel. Lynne Sladky / AP

Über drei Jahre hinweg sei die Idee in Gesprächen zwischen der Art Basel und der Luma Foundation entwickelt worden: Eine neuartige Blockchain-basierte Onlineplattform für einen transparenteren Kunstmarkt. An der Art Basel Miami wurde das Start-up-Unterfangen unter dem Titel Arcual lanciert. Nun steht die Firmenstruktur – und die ist speziell.

Die Luma Foundation ist das mäzenatische Vehikel von Maja Hoffmann aus der Roche-Familie Hoffmann/Oeri. In Arles hat sie auf dem Gelände einer alten Eisenbahnwerkstatt als Zentrum ihrer Aktivitäten das Kunstviertel Luma hochgezogen. Doch sie sitzt mit ihrer Cousine Maja Oeri auch im Aufsichtsgremium der familiären Basler Emanuel-Hoffmann-Stiftung und dazu in der Basler Stiftung für das Kunstmuseum.

Maja Hoffmann, Gründerin der Luma Foundation. Pascal Guyot / AFPF

Die Luma Foundation hat nun in Gstaad die Firma Luma Projects gegründet, die wiederum zwei Millionen Franken in das kommerziell aufgestellte Projekt Arcual investiert und damit 22 Prozent an der Start-up-Firma übernimmt.

Sechs Millionen Franken bringt zunächst die MCH Group ein, die auch den Firmenmantel stellt, indem sie die in Zürich domizilierte MCH Digital Ventures in Arcual umbenannt hat. Mit im Boot ist als Technologiepartner zudem die BCG Digital Ventures, ein Firmenzweig der Boston Consulting Group. Dieser hat Vorleistungen in Höhe von einer Million Franken erbracht.

Der Künstler soll am Wertzuwachs teilhaben können

Plattform-Projekte schiessen im Kunstmarkt wie Pilze aus dem Boden. Das Besondere an Arcual: Die Geschichte jedes darin vermerkten Kunstwerks, jeder einzelne Handwechsel, soll eindeutig und unfälschbar nachvollziehbar werden. Gewinnt ein Werk an Wert, sollte sowohl der Künstler als auch die Galerie, die das Werk zunächst auf den Markt gebracht hat, bei weiteren Verkäufen direkt am Wertzuwachs teilhaben. Es scheint, als hätten sich die Initianten vom Transfermarkt der Fussballer inspirieren lassen: Steigt der Wert eines Spielers, profitieren bei einem Klubwechsel auch die Vereine, die ihn ursprünglich ausgebildet haben.

Die MCH Group spricht davon, Arcual stelle die Künstlerinnen und Künstler in den Mittelpunkt des «Kunst-Ökosystems» und biete einen «vertrauenswürdigen Raum für Informationen, Partnerschaften und Transaktionen innerhalb der Kunstwelt».

Die Fieberschübe der Digitalisierung

Arcual steht im Kontext, dass die Digitalisierung den Kunstmarkt voll erfasst hat. In Fieberschüben wird digitalisiert, was sich in der Verwertungskette digitalisieren lässt. Angefangen von den Kunstwerken über den Galeristen-, Messe- und Auktionshandel bis zur privaten oder musealen Sammlung werden Produkte und Prozesse in den virtuellen Raum verlagert.

Marc Spiegler, Direktor Art Basel Art Basel

Für die Art Basel, das verbliebene Prestigeprodukt der MCH Group, steht viel auf dem Spiel: Sie hat zu befürchten, dass sie die Deutungsmacht über die Werthierarchie in der Kunstindustrie verliert. Denn heute ist als Galerie bedeutend, wer einen Stand an der Art Basel erhält; und ist als Künstlerin oder Künstler bedeutend, wer von einer bedeutenden Galerie vertreten wird. Und je mehr Bedeutung jemand für sich reklamieren kann, desto höher ist der Preis seiner Werke.

Arcual ist anders und doch Teil des Digital-Hypes

Digitale Handels- und Auktionsplattformen gefährden die Position der Kunstmesse: Künstlerinnen und Künstler können sich unter Umgehung des teuren Galerie- und Messebetriebs direkt an die Sammler wenden. Zudem droht die Kryptowelle den Kunstmarkt in den Abgrund zu ziehen beziehungsweise Kunst zu reiner Spekulationsware zu degradieren.

So anders sich Arcual sich aufstellt, so gleich ist doch das Vorgehen. Operativ läuft das Geschäft über eine Tochterfirma in London, eine weitere wurde in Deutschland gegründet. Und an der Spitze steht die Holländerin Bernadine Bröcker Wieder. Zuletzt weibelte sie für das Start-up Vastari, eine Plattform, die Sammler, Ausstellungsmacher und Museen zusammenbringen sollte. 900 Museen und 400'000 Werke waren mit dabei. Es hat nicht gereicht. Seit April ist Vastari pleite. Nun weibelt Bröcker Wieder für Arcual.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen