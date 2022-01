Kunstmesse Des Parisers Freud, des Baslers Leid: Die Art Basel zieht es nach Paris Die Art Basel wird neu auch im Grand Palais in Paris stattfinden. Die Veranstalter wollen aber an einer hiesigen Kunstmesse festhalten. Christian Mensch und Mélanie Honegger Aktualisiert 26.01.2022, 13.24 Uhr

Der Grand Palais beherbergte bisher die Fiac. Die Art Basel soll nun noch mehr Glamour bringen. Francois Mori/AP

Das Dementi ist beinahe wichtiger als die Ankündigung: Trotz ihrer neuen Kunstmesse in Paris werde die Art Basel ihren Gründungsort nicht verlassen. Andrea Zappia, seit neun Monaten Verwaltungsratspräsident der MCH Group, hat sich zwar noch immer nicht öffentlich in Basel vorgestellt. Doch er lässt sich nun zitieren: «Basel ist und bleibt unsere Heimatbasis, und wir bekennen uns zu hundert Prozent zu unseren bestehenden Art Basel Veranstaltungen in Basel, Miami und Hongkong.»

Etwas anderes darf er auch nicht erzählen. Schliesslich hat sich der neue Ankeraktionär James Murdoch mit seinem Einstieg und der Installation von Zappia nicht nur verpflichtet, seine Anteile während mindestens fünf Jahren nicht zu veräussern. Im Paket enthalten ist auch die Verpflichtung, während fünfzehn Jahren die Messehallen in Basel und Zürich zu bespielen. Wie genau dies jedoch vertraglich festgehalten ist, entzieht sich dem öffentlichen Wissen.

Immerhin soll in Paris nicht einfach eine vierte Art Basel entstehen. «Dieses neue Projekt wird Brücken zwischen den französischen Kulturindustrien – von Mode und Design bis hin zu Film und Musik – schlagen, um ein Flaggschiff-Event zu schaffen, der auf die ganze Stadt ausstrahlt», schreibt die Messe in einer Mitteilung. Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt nicht. Bereits im Oktober soll die erste Ausgabe des kulturellen Events im Grand Palais Éphémère stattfinden. Dabei handelt es sich um ein Provisorium beim Champ-de-Mars, während der eigentliche Grand Palais restauriert wird. Ab 2024 soll der Glamour-Anlass unter die sanierten Glaskuppeln verlegt werden. Auf sieben Jahre hat sich die Art Basel verpflichtet, zwanzig Millionen Euro sollen als Eintrittsgebühr fällig werden.

Gravierender Entscheid für die französische Konkurrenz

So rasch die neue Messe inszeniert wird, so kurzfristig war die zumindest öffentliche Vorbereitung. Erst Anfang Dezember informierte die staatliche Trägerschaft, die Réunion des musées nationaux et du Grand Palais (Rmn), es habe sich ein nicht genannter Interessent mit einem neuen Konzept vorgestellt. Nur gerade bis Ende Jahr lief daraufhin eine Ausschreibung, in der auch alternative Projekte hätten eingereicht werden können – ein Ding der Unmöglichkeit. Bald verdichtete sich das Gerücht, beim grossen Unbekannten handle es sich um die Art Basel. Gestern erhielt dann die MCH Group den Zuschlag für die «Durchführung einer Messe für zeitgenössische Kunst».

Die Frist war so kurz, dass sich kaum Widerstand formieren konnte. Dabei scheinen in Paris die Pläne vor allem für Ängste zu sorgen. Wie französische Medien berichten, befürchten Kunstschaffende und Galerien vor Ort bereits, von der riesigen Kunstmesse verdrängt zu werden.

Gravierend ist die Ankunft der Art Basel für die Foire internationale d’art contemporain (Fiac), der wichtigsten Kunstmesse Frankreichs. Das «Artnewspaper» schreibt von einem «War of the fairs». Die Fiac-Mutter RX Group droht mit Klage und erwägt eine gleichzeitige Konkurrenzveranstaltung. Allerdings ist sie selbst geschwächt. Sie musste massiv Stellen abbauen und hat es verpasst, sich vertraglich bei der Rmn abzusichern. Französische Medien sprechen denn bereits von einem «Todesurteil» für die einheimische Kunstmesse, die seit 1975 regelmässig im Grand Palais stattgefunden hat.

Die Basler, angeführt von den Amerikanern James Murdoch und dem Art-Basel-Chef Marc Spiegler, geben sich allerdings rhetorisch Mühe, den Parisern zu gefallen. Mit seiner unvergleichlichen Geschichte und Dynamik sei Paris ein Epizentrum der internationalen Kulturszene, wird Marc Spiegler in der Medienmitteilung zitiert. «Wir wollen auf der unvergleichlichen Stellung von Paris als Weltmetropole aufbauen, um eine lebendige Woche zu schaffen, die die internationale Resonanz der Stadt als Kulturhauptstadt noch weiter verstärkt.»

Ein Coup für die Kunstmesse, ein Schock für Basel

Was die Kulturnation Frankreich sicherlich gerne vernimmt, entspricht allerdings auch einem generellen Trend. So beschreibt der jüngste Kunstmarkt-Report, der jährlich vom Art-Basel-Hauptsponsor UBS erstellt wird, dass der Standort London, der bisherige Hotplace des europäischen Kunstmarkts, an Attraktivität verliere und seine Stellung an Paris verlieren werde. Für die Art Basel sei der Zuschlag in Paris ein toller Erfolg, sagt ein Unternehmer im Luxussegment, der eng mit den Verhältnissen vertraut ist. Die MCH Group hat damit in einer Woche ein doppelt gepunktet: Mit dem Engagement in Singapur hat sie das Risiko im asiatischen Raum reduziert und mit dem Coup in Frankreich die grossen Konkurrenten Fiac (Paris) und Freeze (London) geschwächt.

Doch laut mag dies in Basel derzeit niemand sagen. Denn was gut ist für die Art Basel, ist schlecht für Basel. Oder wie der LDP-Grossrat Michael Hug lakonisch twittert: «Heute en Vogue: Wegzug aus Basel. #Artbasel #ArthurCabral. Anyone else?»

Chris Dercon: Der Mann, der die Art Basel nach Paris holt

Chris Dercon ist seit 2018 Direktor des Grand Palais in Paris. Jörg Carstensen/DPA

Der Belgier Chris Dercon (64) ist seit 2018 Direktor des Pariser Ausstellungskomplexes Réunion des musées nationaux et du Grand Palais (Rmn). Im vergangenen Jahr soll die Art Basel ihr «spontanes Interesse» angemeldet haben, den Grand Palais mit einem zeitgenössischen Kunst-Event zu bespielen. Doch so zufällig wird der Kontakt nicht gewesen sein, denn Dercon und Basel verbindet eine längere Geschichte.

Als Dercon in München das Haus der Kunst leitete, kuratierte er eine Ausstellung, die sich ausschliesslich mit den Basler Architekten Herzog & de Meuron beschäftigte. 2011 zog Dercon als Direktor der Tate Modern nach London weiter und initiierte den berühmten Erweiterungsbau, der wiederum von Herzog & de Meuron geschaffen worden ist. Spätestens seit seinem Tate-Direktorium war Dercon nicht nur steter Besucher der Art Basel, sondern trat auch regelmässig auf deren Podien auf. 2015 wäre Dercon beinahe ganz nach Basel gekommen, da er im Gespräch war, die Leitung des Kunstmuseums Basel zu übernehmen. Die Stelle in Basel erhielt Josef Helfenstein, Dercon zog weiter nach Berlin. Überraschend war er zum Intendanten der Volksbühne Berlin gewählt worden.

Dercons kurze Zeit als Theaterdirektor endete mit einem Rausschmiss, da er quasi die gesamte Berliner Szene gegen sich aufgebracht hatte. Die Kritik, wie sie die «Zeit» zusammenfasste, lautete, er vollziehe eine Entwurzelung der Berliner Volksbühne und deren Internationalisierung. Er stehe für ein «austauschbares, für den globalen Festivalbetrieb produziertes Durchreisetheater». Als Vertreter eines «globalisierten Kunstmarktes» zieht er die Strategie nun in Paris konsequent weiter.

Auf die traditionelle französische Kunstmesse Fiac folgt der internationale Brand Art Basel. Auf die Hektik dieser Tage wird Dercon das Wochenende im Engadin verbringen. Zusammen mit hochrangigen Vertretern europäischer Kunstinstitutionen parliert er in Zuoz vor illustren Gästen über «das Museum der Zukunft». Mit eingeladen hat: die Art Basel.