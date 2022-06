Basler Kunstprojekt: Ist das Müll oder kann das weg?

Kunstprojekt Bierflaschen, Dosen & Zigarettenstummel im Littering-Fotoarchiv eines Baslers: Ist das Müll oder kann das weg? Der Basler Aktivist und Fotograf Andrea Giovanni Käppeli, bekannt geworden als ehrenamtlicher Müllsammler in orange-rotem Frack, stellt bis zum 1. Juli sein Kunstprojekt über Littering aus. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Andreas Giovanni Käppeli wird von Spaziergängerinnen und Spaziergängern an seinem orangen Frack erkannt. Celina Burkfisch

Über 700 Kilogramm Abfall produziert laut «Zero Waste Switzerland» eine Person in der Schweiz jedes Jahr, das sind knapp zwei Kilogramm täglich. Ein Teil davon landet nicht in den dafür vorgesehenen Säcken und Tonnen, sondern auf der Strasse, an Wegrändern, in Parks und am Rheinufer: Speisereste, verdreckte Einwegverpackungen aus Plastik, Aluminium, Styropor und Pappe, unzählige Getränkedosen und zerbrochene Glasflaschen, Hygieneartikel, Spritzen, Tausende Zigarettenstummel und gefüllte Hundekotbeutel, die nicht den Weg in den Kübel finden.

Der Basler Fotograf und Aktivist Andrea Giovanni Käppeli hat dieses unschöne Vermächtnis der Konsumgesellschaft über viele Jahre fotografiert und als müllsammelnder Gentleman in orange-rotem Frack und grauem Hut aufsehenerregend entsorgt. Die aktuelle Ausstellung der entstandenen Stillleben am Grossbasler Rheinufer zwischen Mittlerer Brücke und Dreirosenbrücke ist einerseits eine eigenwillige Mahnung an die Einwohnerinnen und Besucher von Basel. Aber sie steht auch symbolhaft für das durchwachsene Ergebnis eines unermüdlichen Engagements des Umweltaktivisten, das ihm, nach eigener Aussage, nicht immer nur Gegenliebe einbrachte.

Warum gibt es eigentlich Littering?

«Vorschriften und Verbote finde ich grässlich», sagt Käppeli am Telefon. «Mit meinen Aktionen will ich einfach mal zeigen und machen. Wenn ich im Frack Müll sammle, werde ich sehr oft von Passanten angesprochen und spätestens ab dem zweiten oder dritten Satz heisst es dann ‹Man sollte› oder ‹Man müsste›, aber die wenigsten packen selbst mit an.»

Erklärungen für Littering gibt es viele: Eine geringere soziale Kontrolle im öffentlichen Raum und die damit einhergehende Anonymität erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Vermüllung ebenso wie Gruppeneffekte, denn Menschen orientieren sich am Verhalten ihres Umfelds, sagt Marc Baumgartner, Co-Präsident des Vereins für Umweltpsychologie Schweiz, in einem Gastbeitrag der Ausstellungsbeischrift. Ausserdem spielen die persönlichen Einstellungen und Wertehaltung eine grosse Rolle. Baumgartner:

«Dinge, die einen Wert haben, werden nicht zurückgelassen, und Orte, zu denen eine persönliche Verbindung besteht, werden weniger verschmutzt.»

Baslerinnen und Basler sind für Sauberkeit mitverantwortlich

Doch die grösste Herausforderung besteht wohl in dem, was Psychologinnen und Psychologen als «Verantwortungsdiffusion» bezeichnen: Laut Baumgartner nehmen viele Menschen Littering nicht als Problem wahr, weil sie erleben, dass die Abfälle regelmässig entsorgt werden.

Andrea Giovanni Käppeli stellt bis zum 1. Juli sein Kunstprojekt über Littering am Grossbasler Rheinufer aus. Celina Burkfisch «Seit einigen Jahren sammle ich am Rheinufer im St. Johann den Abfall auf, weil er mich stört», sagt Käppeli. Andrea Giovanni Käppeli Für sein Kunstprojekt fotografierte der Basler den Müll, bevor er ihn beseitigte. Andrea Giovanni Käppeli Daraus sind mehrere Stillleben-Fotografien entstanden. Andrea Giovanni Käppeli Diese werden nun am Grossbasler Rheinufer auf Plakaten gezeigt. Andrea Giovanni Käppeli Käppeli will mit seiner Kunst auch auf die Arbeit der Basler Stadtreinigung aufmerksam machen: «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere unsichtbare Kaste.» Celina Burkfisch

Käppeli bringt dieses Phänomen provokativ auf folgenden Punkt: «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Basler Stadtreinigung sind unsere unsichtbare Kaste.» Mit seinen inszenierten Müllsammelaktionen will der Aktivist auf diese Menschen und ihre Arbeit aufmerksam machen und den Baslerinnen und Baslern signalisieren, dass sie für die Sauberkeit ihrer Stadt mitverantwortlich sind.

Kunstprojekt, das ein Umdenken erreichen will

Ursprünglich wollte Käppeli die Stadtreinigerinnen und Stadtreiniger bei der Arbeit porträtieren, um ihnen mehr Sichtbarkeit zu verleihen und eine Plattform zu bieten. Doch dafür erhielt er nicht die nötige Erlaubnis. Seine Aktionen drängen dennoch in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, ob man sie will oder nicht. «Während man von der Stadtreinigung erwartet, dass sie klaglos und unsichtbar ihren Job macht, erregt eine Privatperson, die den Dreck wegräumt, deutlich mehr Aufmerksamkeit und vielleicht bei gewissen Verschmutzern auch ein Umdenken», schreibt der Stadtreiniger Dominik Egli. Er ist dankbar für Käppelis Einsatz.

Käppelis Fotografien sind noch bis zum 1. Juli am Grossbasler Rheinufer zu sehen. Die Plakate machen auf die Littering-Thematik aufmerksam und verweisen auf das Buch zum Kunstprojekt. Zu jedem Foto, das ein Abfallprodukt zeigt, sind die genauen Koordinaten angegeben, wo Käppeli den Gegenstand gefunden, fotografiert und dann beseitigt hat.

Weitere Informationen unter: www.ag-kaeppeli.ch

