Zwei von zehn Basler Hallenbädern haben «einwandfreies» Wasser

Laboranalyse Nur zwei von zehn Basler Hallenbädern haben «einwandfreies» Badewasser Regelmässig untersucht das Kantonale Laboratorium die Badewasserqualität von öffentlich zugänglichen Schwimmbädern. Das diesjährige Ergebnis fällt nicht sehr positiv aus. Matteo Calonder 18.11.2022, 18.06 Uhr

Bei acht von zehn Hallenbädern im Kanton Basel-Stadt gab es Beanstandungen bei der Wasserqualität. Symbolbild: Tobias Garcia

Im vergangenen Oktober analysierte das Kantonale Labor Basel-Stadt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Lebensmittelsicherheit sowie dem Veterinärwesen Basel-Landschaft stichprobenweise zehn Badewasserproben aus zehn Basler Hallenbädern. Seit 2017 gibt es eine schweizweite Regelung zur chemischen und mikrobiologischen Qualität von Wasser in öffentlichen Schwimmbädern. Das kantonale Laboratorium führt jedes Jahr Badewasserkontrollen in verschiedenen Bädern im Innen- und Aussenbereich durch.

Die Ergebnisse der Analyse: Lediglich zwei der zehn Proben wiesen in diesem Jahr eine mikrobiologisch und chemisch «einwandfreie» Qualität auf – ein schlechteres Ergebnis als im Vorjahr. Bei drei Proben wurden zu hohe Gehalte an aeroben mesophilen Keimen und E.-coli-Bakterien festgestellt. Sieben weitere Proben enthielten zu hohe Gehalte an Trihalomethanen, Harnstoff, gebundenem Chlor, Chlorat und Bromat.

Bäder mit einem schlechten Ergebnis werden erneut kontrolliert

Kantonschemiker Philipp Hübner war an den Analysen beteiligt. Er relativiert auf Anfrage der bz: «Dass nur zwei von zehn Bädern gutes Wasser haben, klingt dramatisch, aber so dramatisch ist das nicht.» Die Proben aus allen beanstandeten Bädern hätten den erlaubten Wert nur minim überschritten. Gibt es Bäder, deren Proben massiv über dem Höchstwert liegen, werden sie kurzfristig zwangsgeschlossen. «Wir mussten vor einigen Jahren ein Bad temporär schliessen, bis der Mangel behoben war», sagt Hübner weiter.

Das Ziel sei es, Wasserproben in ungefähr 20 Bädern pro Jahr durchzuführen. «Welche Bäder wir kontrollieren, läuft nach dem Zufallsprinzip», erzählt Hübner weiter. Schliessen Betriebe den Qualitätstest jedoch mit einem schlechten Ergebnis ab, legt das Kantonale Laboratorium in den Folgejahren ein grösseres Augenmerk darauf. «Wir führen in diesen Fällen zum Beispiel eine Inspektion im Folgejahr durch oder kontrollieren das Wasser nach zwei Jahren erneut mit einer Wasserprobe», sagt Hübner und fügt an: «Es gibt in diesem Jahr Bäder, die seit unserem Befund bereits Dinge angepasst haben.»