Mann wird in Basel nach Drohung mit einer Waffe festgenommen

Ladendiebstahl Mann wird nach Drohung mit einer Waffe festgenommen In Basel hat die Kantonspolizei einen Mann verhaftet, der mutmasslich zuvor nach einem Ladendiebstahl zwei Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht hatte. 26.08.2022, 08.16 Uhr

Am Donnerstag, 25. August 2022, kurz nach 19.30 Uhr hat die Kantonspolizei Basel-Stadt in der Hünigerstrasse einen 41-jährigen Mann im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, am Vormittag nach einem Ladendiebstahl zwei Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht zu haben.