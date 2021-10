Landwirtschaft Der Wald, der Trüffel birgt: Wenslinger Hofhunde suchen und finden sie in der eigenen Plantage Eigentlich hätte es noch ein bis drei Jahre dauern sollen, bis die ersten Trüffeln auf der Plantage des Feldhofs in Wenslingen zu finden sind. Doch die Hofhündinnen Cindy und Luna haben bereits diesen Sommer die ersten ausgebuddelt. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Silvia Strübin geht mit den Hündinnen Luna (links) und Cindy über die Plantage. Roland Schmid

Aneinandergereiht stehen sie da, die 735 kleinen Eichen, Haselbäume, Haselsträucher, Hagebuchen und Föhren. Auf den ersten Blick wirkt die eine Hektare grosse Fläche auf dem Feldhof in Wenslingen wie ein regulärer, wenn auch noch junger Wald. Was sich unter den Bäumen verbirgt, ist für Menschen nicht sichtbar – nur die Hofhündinnen Cindy und Luna können die Trüffeln erschnüffeln, die unter der Erde wachsen.

Die Bäume haben Silvia Strübin und ihr Mann Thomas Bieri auf dessen elterlichen Hof, auf dem sie leben, vor fast fünf Jahren gepflanzt. Geimpft mit Trüffelsporen sollten sie eigentlich frühestens nach sechs bis acht Jahren Trüffeln produzieren – «als wir im Sommer unseren ersten Trüffel gefunden haben, war das deshalb eine riesige Freude», sagt Silvia Strübin beim Gang über die Plantage.

Die beiden Appenzeller-Mischlinge rennen dabei von Baum zu Baum und schnüffeln an den Stämmen – die anderthalbjährige Luna etwas wilder als die achtjährige Cindy. Strübin hat vor drei Jahren mit Cindys Ausbildung begonnen. Erst spielerisch auf dem Hof und mit selber versteckten Trüffeln, schliesslich im Wald, immer mit einer kleinen Portion Le Parfait zur Belohnung bei erfolgreichem Fund. «Man muss dafür sorgen, dass der Hund motiviert bleibt», sagt sie, «ohne Belohnung und ausgiebiges Lob machen sie das nicht lange.»

Eine Schnüfflerin, eine Buddlerin

Während Cindy diejenige ist, die nicht nachgibt, wenn sie einen Trüffel entdeckt hat, hat Luna die feinere Nase. Strübin:

«Ich muss sie immer ganz genau beobachten: Wenn sie unter einem bestimmten Baum intensiv schnüffelt, könnte es etwas sein.»

Die Junghündin ist jedoch noch nicht dazu ausgebildet, auch nach den Pilzen zu graben. «Da kommt Cindy zum Einsatz», sagt Strübin lachend.

Fehlalarm: Cindy buddelt nicht lange. Sie hat keinen Trüffel gefunden. Roland Schmid

Sie ruft die Hündin. «Such», sagt sie, und Cindy bellt. «Wo?», fragt Strübin mit aufgestellter Stimme, «Wo, Cindy, wo?», und Cindy beginnt zu buddeln. Dann steckt sie ihre Nase in das Loch, das sich in der Erde unter einer Hagenbuche gebildet hat. Sie buddelt noch etwas weiter, hört dann aber auf und geht davon. Strübin sucht selber kurz im Loch, findet aber nichts. «Vielleicht ist es ein Trüffel, der noch nicht bereit ist», konstatiert sie. Sie merkt sich die Lage des Baums: «Ich komme nächste Woche noch einmal vorbei.»

Der Hof ist nur noch Nebenerwerb

Je nach Wetterverhältnissen ist die ausgebildete Physiotherapeutin alle fünf bis sieben Tage mit den Hunden in der Plantage unterwegs. Rund eine Stunde mag Cindy schnüffeln, danach lässt die Motivation nach – genug Zeit, um alle Bäume zu kontrollieren, ist das bei weitem nicht. Ein anstrengendes Hobby, insbesondere, weil sie und ihr Mann beide 80 Prozent arbeiten. Strübin ist seit drei Jahren dabei, mit einer Kollegin eine eigene Praxis für Biokinematik aufzubauen. Am 1. November wird diese in Sissach eröffnet. Woher nimmt sie die Zeit für den Hof?

«Wir machen das in unserer Freizeit. Am Freitag ist jeweils Hoftag, in der Plantage bin ich am Wochenende unterwegs», erklärt Strübin. Den Hof betreiben die beiden mit Hilfe der Eltern von Bieri im Nebenerwerb. Einige Obstbäume, Wies- und Ackerland, Mutterkühe, Pferde und Hühner sind noch auf dem Feldhof zu finden. «Wir wollten dazu noch ein Nischenprodukt finden, etwas Aussergewöhnliches anbieten», so Strübin. Ein Flyer für Trüffelanbau habe ihr Interesse geweckt und schliesslich zur Plantage geführt.

Alle fünf bis sieben Tage ist Strübin mit den Hündinnen auf der Plantage unterwegs. Roland Schmid

Besonders zu Beginn sei die Arbeit hart gewesen. «Man hat so viele Feinde», sagt Strübin: Mäuse, die die jungen Bäume anknabbern, trockene Sommer, Frost im Frühling. Die Anfangszeit haben sie und ihr Mann nur geschafft, weil sie Hilfe von Freunden und Familie hatten.

«Wir haben oft gezweifelt, ob es sich lohnen wird, so viel Zeit und Geld zu investieren.»

Nach dem ersten Fund, einem über 170 Gramm schweren Trüffel, hat Hündin Cindy unter 13 weiteren Bäumen Trüffeln gefunden. Rund 25 waren es insgesamt – alle unter Hagebuchen. Ab dem kommenden Jahr sollten alle Bäume bereit sein. Ziel sei, dann mit der Vermarktung und dem Verkauf der Trüffeln anzufangen.

Nur die Hunde wissen, wo sie suchen müssen

«Gehen wir zurück», sagt Strübin, und macht sich auf den Weg zum Ausgang der Plantage. Die Hunde folgen ihr. Auf dem Hof hat sie gefrorene Trüffeln, die sie als Beispiele zeigen kann. Schon fast beim Zaun angekommen beginnt Luna, unter einem Baum zu schnuppern. Es ist ein lauter, tiefer Atemzug, der nur einen Bruchteil einer Sekunde dauert, der Strübins Aufmerksamkeit weckt. «Der Baum sieht eigentlich aus, als wäre er noch nicht bereit», sagt sie. Unter dem Baum gibt es noch zu viel Vegetation, man sieht kein Brûlée – eine kreisförmige Zone um den Stamm, der wie verbrannte Erde aussieht und auf das Wachsen von Trüffeln hindeutet.



Unter dieser Hagebuche gräbt die Hündin länger. Sie lässt nicht nach, wenn sie einen Trüffel riecht. Roland Schmid

Dennoch gibt sie Cindy das Kommando zu suchen. Sie schnuppert einige Sekunden und beginnt zu buddeln. Brockenweise fliegt die Erde unter ihrem Körper nach hinten, bis sich ein rund zehn Zentimeter tiefes Loch bildet – und ein Trüffel zum Vorschein kommt. Der braune, fast perfekt runde Pilz ist noch mit Erde bedeckt. Dennoch: Hält man ihn nahe genug, kann man seinen Duft durch den erdigen Geruch wahrnehmen. 32 Gramm wird die Waage später anzeigen. 100 Gramm des Burgundertrüffels kosten je nach Kategorie zwischen 60 und 80 Franken.

Strübin lag mit ihrer Einschätzung falsch. «Wir Menschen wissen hier ohne Hund gar nichts», sagt sie. Mit geöffneten Schnauzen, hängenden Zungen und braunen Pfoten sitzen die beiden Hündinnen vor dem Baum, als Strübin sie streichelt und euphorisch lobt. Ein Zufallsfund.

Unerwartet hat Cindy noch einen Trüffel gefunden – die Waage wird später 32 Gramm anzeigen. Roland Schmid

Buurebrot mit Trüffel

Ein Zufallsfund war denn auch der erste Trüffel, den Cindy im Sommer ausgegraben hat. Strübin und Bieri hätten gewusst, dass es noch ein bis drei Jahre dauern würde, bis die Pilze wachsen können – bei einem kurzen Spaziergang über die Plantage begann Cindy zu buddeln, wie sie es auch heute tat.

Einen Tag lang hat Strübin den Trüffel nur im Kühlschrank aufbewahrt und bewundert. Freunde und Familie kamen schliesslich vorbei, um ihn zu geniessen: fein gehobelt auf Bauernbrot mit Butter.