Basel: Rund 20 Schulkinder bei Waldlauf von Hornissen gestochen

Am Mittwochnachmittag fand in den Langen Erlen in Basel der traditionelle Waldlauf für Basler Schulkinder statt. Die Veranstaltung musste jedoch mittendrin abgebrochen werden. Vier Kinder wurden ins Kinderspital eingeliefert.

Silvana Schreier 29.09.2022, 13.42 Uhr