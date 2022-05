Lange Erlen Zwischen abgeranzt und Retro-Charme: Heinz P. Müllers Kinderautobahn wird 50 Jahre alt Die Kinderautobahn in den Langen Erlen ist Kult. Im Jahr 1972 hat der 84-jährige Basler das Areal übernommen und seither bieten die batteriebetriebenen Autos und Motorräder den Kindern und Erwachsenen Freude. Nun wird die Kinderautobahn von Müllers Firma Entertainment Enterprise 50 Jahre alt. Laura Ferrari 1 Kommentar 28.05.2022, 05.00 Uhr

Der 84-Jährige Heinz P. Müller auf einem seiner Elektromotorrädern: «Ich finde es einfach schön, das Strahlen in den Kinderaugen zu sehen.» Kenneth Nars

Heinz P. Müller erinnert sich noch gut an den Tag, an dem er die Kinderautobahn eröffnete: «Das war ein Montag im Mai. Es hat den ganzen Tag geregnet und ich habe genau einen Franken eingenommen», erzählt der 84-Jährige. Nun wird die Kinderautobahn unter seinem Namen 50 Jahre alt. Ans Aufhören denkt er jedoch nicht, das mache er erst in 15 Jahren. «Mit 99 ist Schluss», sagt Müller.

Von der Disco zur Kinderautobahn

Das Areal der Kinderautobahn ist ein Stück Vergangenheit. Disco-Musik klingt aus den Boxen, man könnte in den 70er-Jahren gelandet sein. Es ist alles ein wenig in die Jahre gekommen, darf jedoch liebevoll retro genannt werden. Zwischen dem Kassenhäuschen und der Werkstatt stehen zwei mit Batterie betriebene gelbe Bagger und ein Münz-Schaukeltier aus Müllers Zeit als Schausteller. Müllers dunkelroter Oldtimer passt ins Bild. Die grosse Pilotenbrille mit hellblauer Tönung, der elegante Anzug und die Louis Vuitton Tasche erinnern an Müllers Vergangenheit, eine Vergangenheit, die von Disco geprägt ist.

Der Besitzer der Kinderautobahn erzählt seine Geschichte bei einem alkoholfreien Bier im Restaurant Lange Erlen, wo ihn das Personal kennt und ihm den etwas forschen Ton beim Bestellen nicht übel nimmt. 1977 eröffnete er den Nachtclub «Happy Life» in Hornussen AG. Das war das Jahr, in dem der Film «Saturday Night Fever» Premiere feierte, erinnert er sich.

Aus seiner Louis-Vuitton-Tasche zieht Müller ein dickes Album und zeigt Bilder von den Tänzerinnen und Akteuren aus aller Welt, die er ins «Happy Life» eingeladen hat. Darunter ist auch seine jetzige Lebensgefährtin, die auf den Bahamas lebt. Dort planen die beiden einen neuen Nachtclub, aber wegen der Pandemie hat sich die Eröffnung verzögert. Normalerweise lebt Müller während der Wintermonate auf den Bahamas.

Fahrspass nicht nur für Kinder

An diesem Freitag Ende Mai ist bereits trotz grosser Hitze kurz nach der Öffnung einiges los auf der Kinderautobahn. Auf den weissen Gartenstühlen aus Plastik sitzen vier Erwachsene im Schatten und schauen einem Jungen zu, wie er sich mit dem Grossvater durch die engen Kurven schlängelt und ohne Halt über die Fussgängerstreifen rast.

Müllers Autobahn zieht nicht nur Kinder an: «Einmal hatte ich ein ganzes Altersheim hier», sagt er. Die Autos halten ein Gewicht bis 185 Kilo stand. So werden auch die Erwachsenen begrüsst, die sich mit ihren Kindern der Autobahn nähern.

Unternehmer, Schausteller, Pilot. Heinz P. Müller hat ein bewegtes Leben hinter sich:« Mit 99 ist Schluss, bis dahin geniesse ich die frische Luft hier draussen.» Kenneth Nars

Mit einem Getränkehandel hat Müllers Leben als Unternehmer begonnen, da war er 18 Jahre alt. Über diesen Getränkehandel ist er zur Kinderautobahn gekommen, denn vor ihm hat die Autobahn Gusti Berner, dem ehemaligen Pächter des Restaurant Lange Erlen gehört.

Nebenbei hat Müller einige Zeit in Afrika verbracht, wo er auf einer Farm Eukalyptusbäume gepflanzt hat. Auch die Ausbildung zum Piloten hat er absolviert, «sonst hätte ich ja meine Freundin aus den Bahamas nicht überall hinfliegen können», erzählt er mit einem verschmitzten Lächeln.

«Ich hatte ein bewegtes Leben»

In seinem Album hat Müller auch Bilder der Kinderautobahn aus den 70er-Jahren. Die alten Autos stehen noch immer in der Werkstatt und können auf Wunsch gefahren werden. Ein Bild zeigt ein grosses Wasserbecken mit Booten. «Das waren die Batterie-Boote, das hat nicht funktioniert, die Kinder hatten Angst, und ich musste sie jedes Mal rein und raustragen, das habe ich schnell wieder aufgehört», erzählt Müller und lacht.

Für Müller ist seine Kinderautobahn der Ort, den er nicht mehr verlassen will, auch wenn er mit 34 Jahren nicht gedacht hätte, in hohem Alter immer noch hier zu stehen.

«Die durchtanzten Nächte waren mir irgendwann zu viel, ich bin jetzt schon ruhiger geworden.»

Das Schönste an seiner Arbeit findet er das Strahlen in den Kinderaugen und wie sie nach einem Sturz sofort wieder auf ihr Auto sitzen weiterbrettern. Und die Natur, die tue ihm sehr gut, ergänzt er.

«Einen Unfall hat es nie gegeben»

Müller war 25 Jahre lang im Vorstand eines Schaustellerverbandes. Er betrieb mehrere Ess -und Schiessstände und war viel im legendären «Hazyland» an der Heuwaage in Basel unterwegs. Seine elektronischen Kinderautos stellte er an der Basler Herbstmesse auf. Seit dieser Zeit kennt er auch seinen jetzigen Geschäftsführer der Kinderautobahn, Ali Catalkas.

Bereits mit neun Jahren hat er Müller an der Basler Herbstmesse ausgeholfen. Ali Catalkas ist zur Stelle, wenn es mit einem Auto harzt, oder wenn, wie heute, ein Kind die Kurve nicht kriegt und in die aufgereihten Plastikstühle rast. Einen Unfall habe es aber in den ganzen 50 Jahren nie gegeben, betont Müller.

Beim Verabschieden verrät Heinz P. Müller endlich noch, wofür das P. in seinem Namen steht: «Für Paul, bereits mein Grossvater hatte diesen Namen», sagt er und rückt die Plastikstühle wieder zusammen.

1 Kommentar Philipp Potocki vor etwa 11 Stunden Das ist eine Sensation: "Im Jahr 1972 hat der 84-jährige Basler das Areal übernommen" -viele Leute kann es in der Schweiz nicht geben, die heute 134 Jahre alt sind. Alle Kommentare anzeigen