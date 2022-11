Basel: Fahrverbot für Velos in der Solitüde steht im Raum

Langsamverkehr Nadelöhr Solitude-Promenade: Kommt jetzt das Velofahrverbot? Entlang der Solitüde-Promenade geraten sich an schönen Tagen Passantinnen und Velofahrer in die Quere. Als Sofortmassnahme befürwortet die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rats Wechselsignale, die bei viel Verkehr auf Rot springen. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 18.11.2022, 18.59 Uhr

Velofahren ist in der Solitude-Promenade (noch) erlaubt, aber eigentlich nur im Schritttempo. Roland Schmid

Unter Velofahrenden, die regelmässig im Kleinbasel entlang des Rheins unterwegs sind, ist die Solitude-Promenade berüchtigt. Auf der schmalen Fahrbahn kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen – gerade bei schönem Wetter, wenn viel Volk unterwegs ist.

Nun gibt es Bestrebungen, die Velofahrenden vom Sattel zu hohlen. An den Zugängen zur Solitude-Promenade sollen Wechselsignale zum Einsatz kommen. Sie würden ab einem gewissen Publikumsaufkommen automatisch ein generelles Fahrverbot anzeigen. Schilder könnten den Zweiradverkehr auf alternative Wege umleiten.

Verbotstafeln an drei Zugängen zur Promenade

Die Wechselsignale wurden als denkbare vorläufige Massnahme bereits in einer Machbarkeitsstudie des Basler Bau- und Verkehrsdepartements und der Kantonspolizei vorgeschlagen. So steht es im Bericht der grossrätlichen Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) zu einem im September 2021 überwiesenen Vorstoss, der Sofortmassnahmen zur Entflechtung von Fuss- und Veloverkehr in der Solitude fordert.

Die Uvek schreibt in ihrem Bericht, die Wechselsignale seien «technisch machbar». Die elektronischen Verbotstafeln würden an drei Parkzugängen zu stehen kommen: beim Schaffhauserrheinweg, bei der Unterführung Schwarzwaldbrücke sowie beim Zugang von der Grenzacherstrasse in die Paul-Sacher-Anlage.

Sinnvoll wären laut Uvek zudem Vorsignale auf der Höhe Rankhof-Stadion. So wüssten die Zweiradfahrer frühzeitig, falls die Durchfahrt nicht möglich ist. Kosten sollen die Signale inklusive Installation und Programmierung rund 150'000 Franken.

Heute müssen sie aneinander vorbeikommen, die Velos und die Jogger. Künftig soll eine Entflechtung von Fuss- und Veloverkehr stattfinden. Roland Schmid

Kommission will keine Pfosten oder «Smileys»

Die Uvek stellt auch die Frage nach «nachhaltigeren Sofortmassnahmen». Sie kann sich Verengungen, Pfosten und Geschwindigkeitsanzeigen mit «Smileys» vorstellen oder aber, dass die Polizei stärker kontrolliert und büsst – gegenwärtig ist auf der Promenade eigentlich nur Schritttempo erlaubt, doch das wird von etlichen Personen auf dem Zweirad missachtet.

Auf jeden Fall könnten die Wechselsignale lediglich eine Zwischenlösung darstellen, hält die Uvek fest. Denn es ist vorgesehen, die Solitude-Promenade umfassend umzugestalten.

Notwendig macht das unter anderem der Zustand der Uferböschung, die an mehreren Stellen instabil ist. Zudem hat Roche bekanntgegeben, dass sie Gebäude entlang der Promenade abreissen will. Die Grünfläche würde so grösser. Im Rahmen der Umgestaltung könnte als definitive Lösung die Promenade verbreitert werden – somit wäre auch die Trennung von Fuss- und Veloverkehr möglich.

Kommission stört sich an den Fischergalgen

Dem Grossen Rat werden total 2,3 Millionen Franken für die Projektierung der Neugestaltung der Solitude-Anlage zur Beschlussfassung vorgelegt. So sieht es der Ratschlag des Regierungsrats betreffend Ausgabenbewilligung für die Projektierung der Neugestaltung der Solitude-Promenade vor.

Die Kommission geht in ihrem Bericht auch auf den Ratschlag ein. Für Gesprächsstoff sorgen dürfte im Grossen Rat der Wunsch der Uvek, dass die Böschung nach der Umgestaltung künftig nur noch der Natur dienen soll.

Deshalb sei die Schiffanlagestelle zu verschieben, schlägt die Uvek vor. Aber auch die in der Böschung platzierten Fischergalgen hätten ihre frühere Funktion verloren. Würden sie für die Sanierung entfernt, könne «über den Verbleib nachgedacht werden».

