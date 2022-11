Laufevent «Jede Sekunde zählt» - Basler Innenstadt gehörte dem Stadtlauf Der heutige Stadtlauf lockte laufbegeisterte Familien und Ambitionierte in die Innenstadt. Die Läufer bewegten sich ungehindert durch die Freie Strasse – die diversen Baustellen wurden in den letzten Tagen geräumt. Tanja Opiasa-Bangerter 19.11.2022, 21.43 Uhr

Fünf Minuten brauchen Durchschnittsläufer für die Strecke, besonders Fitte schaffen es in drei – aber den wenigsten geht es um die Bestzeit. Tanja Opiasa-Bangerter

Auf dem Basler Münsterplatz liegt kurz vor dem Sammelstart um viertel vor fünf Euphorie in der Luft. Erwachsene Teilnehmer dribbeln sich warm, während sich die Jüngsten ein spielerisches Fangis gönnen. Fürs Gotti oder den Nachbarn wird für ein Selfie mit der Startnummer posiert – kurz darauf gilt es für die rund 500 Teilnehmende des Familienlaufs ernst.

Gedrängt bewegen sich die Laufbegeisterten über die Freie Strasse in Richtung Marktplatz - entgegen der Befürchtungen diverser Laufenden, die Baustellen könnten die Teilnehmenden behindern, wird es nicht allzu eng. Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement und die IWB hatten bereits am Freitag angekündigt, die von Bauarbeiten beeinträchtigte Freie Strasse für den Stadtlauf zu räumen. Dies soll auch während dem Weihnachtsmarkt so bleiben. «Einzig in an der Fernwärmeleitung zwischen Rüdengasse und Marktplatz sowie am Plattenbelag in der Streitgasse wird zeitweise weitergearbeitet, um eine Verzögerung der Bauarbeiten zu vermeiden», schreiben die Verantwortlichen.

Tanja Opiasa-Bangerter

Angefeuert durch die zahlreichen Zuschauenden bewegen sich motivierte Familien und gemeinsam antretende Schulklassen in Richtung Zielgerade. «Wär nid gumpt», schreit einer. «Dä isch kei Basler», keucht ein Familienvater, der seinen Sohn zum Durchhalten anspornt. Im Ziel fallen sich beide in die Arme. Der Junge streckt dem Vater stolz seine Schokoladen-Medaille entgegen. «Die Kleinen sind sehr stolz, wenn wir sie hier empfangen», sagt ein Junior der Oldboys, die am Ziel Medaillien und Wasserflaschen verteilen. Fünf Minuten brauchen Durchschnittsläufer für die Strecke, besonders Fitte schaffen es in drei – aber den wenigsten geht es um die Bestzeit.

Dabei sein ist alles - Bestzeit ist sekundär

«Die Zeit ist nicht so wichtig», meint Rudi Rhyser, der seine Enkelin im Ziel empfängt und ihr sichtlich stolz gratuliert. «Ich will schon gewinnen», sagt hingegen Schüler Louis Dreyfuss der sich mit drei Minuten und 29 Sekunden zu den Schnelleren zählen darf. «Am Schluss hatte ich Seitenstechen», meint auch die achtjährige Anna, die zum Schluss nochmals richtig Gas gab und jetzt hungrig in einen Hot Dog beisst.

«Die Kinder gingen ab wie Raketen», sagt Basler Sascha Herzog, der mit seinen beiden Söhnen mitlief und den Stadtlauf für seine einmalige Atmosphäre schätzt: «Im Dunkeln durch die beleuchtete Stadt zu rennen ist grossartig.». Eigens aus Köln fürs beliebte Familienevent in der beleuchteten Innenstadt angereist ist auch André Goerne und Tochter Milena: «Wir haben die Stimmung genossen.»

Inzwischen läuft die U14 über den regennassen Asphalt, einige Zuschauende ziehen in Richtung Restaurants oder nach Hause. Die Stimmung scheint von einem ausgelassenen Event in Richtung Wettkampf zu kippen. «Die ersten drei Viertel gehen, dann wird es hart», sagt Berner Läufer Mael, der mit einer Muskelzerrung im Ziel ankam. Für seinen Basler Kollegen Zachary ist es nicht die esrte Teilnahme am Basler Stadtlauf: «Die Strecke ist herrlich», sagt er und steht für ein Bild mit dem Stadtlaufmaskottchen an.

Tanja Opiasa-Bangerter

Auch die beiden Gymnasisatinnen Natalia Ganzoni und Souhane Tounkar strahlen, als sie mit einer Zeit von achtzehn Minuten ins Ziel einlaufen. «Basel bei Nacht und Zeit mit der besten Freundin», schwärmen die beiden. Ganzoni sei seit ihrem vierten Lebensjahr beim Stadtlauf dabei, obwohl sie in der Freizeit nicht viel Sport mache. Anders die OL-Läuferinnen des OL-Nachwuchskaders Nordwestschweiz, für die der Stadtlauf ein wichtiges Abrufen der eigenen Kräfte sie, so Trainerin Roxana Zehtabchi, deren Schützlinge bei der Elite starten werden.

In dieser Kategorie startet auch eine aus Bern angereiste Athletengruppe, denen besonders der Schlusssprint am Münsterberg zu schaffen machte: «Der ist streng», sagt Läufer Florian Münger. Auch die Wettsteinbrücke habe es in sich, weiss Basler Julian Schmidlin: Da stehen meistens weniger Leute, deren Ansporn es nötig hätte: «Wenn deine Leute dich pushen, dann tut das richtig gut.»