Keine Nachwuchsprobleme bei den Jugendfeuerwehren in beiden Basel

lausen Feuerlöschen früh gelernt: Der Kantonale Jugendfeuerwehrtag war gut besucht Am Samstag fand der Kantonale Jugendfeuerwehrtag beider Basel statt. Der frühe Einstieg ist wichtig, denn: 80 Prozent der Jugendfeuerwehrler bleiben im Aktivdienst Zara Zatti 12.09.2022, 05.00 Uhr

Am Wochenende übten die kleinen Feuerwehrmänner und -frauen spielerisch für den Ernstfall. Juri Junkov

Der Nachwuchs war fast vollzählig gekommen: Rund 250 Mitglieder haben die neun Jugendfeuerwehren im Baselbiet und die eine im Stadtkanton. Am Samstag trafen sich knapp 200 Kinder und Jugendliche beim Kantonalen Jugendfeuerwehrtag beider Basel in Lausen. Dies, um sich im spielerischen Wettbewerb miteinander zu messen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Die Kinder und Jugendlichen von zehn bis 18 Jahren waren mit sichtlichem Eifer und Spass bei der Sache, wenn es an insgesamt acht Posten galt, historische und moderne Spritzen zu bedienen oder zur Gaudi auch möglichst viel Wasser in lecken Säcken zu transportieren.

Von den 250 Mitgliedern der Basler Jugendfeuerwehren kamen rund 200 zum Jugendfeuerwehrtag in Lausen. Juri Junkov Die Kinder und Jugendlichen waren alle im Alter von zehn bis 18 Jahren. Juri Junkov Sie traten in verschiedenen Disziplinen zum Spass gegeneinander an... Juri Junkov ...zum Beispiel im mit Wasserspritzen... Juri Junkov ...oder im möglichst viel Wasser in lecken Säcken transportieren. Juri Junkov

Jugendfeuerwehren sind in der Schweiz ein junges Phänomen (in Deutschland seit 1948): Die Lausener Jugendfeuerwehr war 2006 eine der ersten Gründungen im Baselbiet. Derzeit hat sie laut deren Leiter Severin Sutter 16 Mitglieder bei rund 5400 Einwohnern. «Wenn einer Interesse hat, bringt er oft seinen ganzen Kollegenkreis mit in die Jugendfeuerwehr», weiss Sutter.

Die Jugendfeuerwehrler reagieren schneller

Der Leiter hat nur Lob übrig: «Die Jugendlichen sind sehr ernst bei der Sache. Das ist cool.» Sie erledigten ihre Aufgaben sehr gewissenhaft; den Schlauchdienst, das Verlegen der Schläuche im Einsatz, «erfüllen sie besser als die Grossen». Fast alle Jugendlichen, die mit 18 Jahren ihre Zeit in der Lausener Jugendfeuerwehr beenden, treten laut Sutter nahtlos in die Aktivmannschaft über. Fünf von acht Mitgliedern des Lausener Führungsstabs seien ehemalige Jugendfeuerwehrler.

Nando Docci (32) ist sogar der erste Feuerwehrkommandant in beiden Basel, der seine Karriere in der Jugendfeuerwehr begann. So begeistert Sutter von der Jugendfeuerwehr erzählt, kann man sich umgekehrt kaum noch vorstellen, wie jemand erst als Erwachsener noch das Handwerk lernen kann.

Sutter selbst begann seinen Dienst erst mit 21 Jahren: «Man muss als Erwachsener tatsächlich vieles nachholen. Die ehemaligen Jugendfeuerwehrler haben eine längere Erfahrung, reagieren schneller und haben ihr Wissen schneller parat.»

Nachwuchsprobleme seien ihm bei den Jugendfeuerwehren in beiden Basel «in der Breite keine bekannt», sagt Adrian Schärer, beim Feuerwehrverband beider Basel zuständig für das Ressort Feuerwehren. Da es keine Jahrgänge wie in der Schule oder in der Lehre gebe, sondern die Mitglieder der Jugendfeuerwehr individuell 18 Jahre alt würden, gebe es starke Schwankungen beim Übertritt in die Aktivmannschaft: «In manchem Jahr sind es fünf auf einmal, dann mal wieder drei Jahre keiner.»

Laut Schärer treten 80 Prozent der Jugendlichen in die Aktivmannschaft über: «Darüber, wie lange sie dann dort bleiben, haben wir allerdings keine Zahlen.»

Basler Jugendfeuerwehr ist umstritten

Zu den jüngsten Jugendfeuerwehren gehört die in Basel, die erst 2017 gegründet wurde und der Milizfeuerwehr angegliedert ist. Sie ist im Stadtkanton umstritten: «Manche fragen sich, warum es überhaupt eine Milizfeuerwehr braucht; andere fordern bereits eine Kinderfeuerwehr ab sechs Jahren», berichtet Milizkommandant Tobias Hügli.

Mittlerweile gibt es in Basel 27 Nachwuchs­­feuerwehrler, darunter ab Oktober Hüglis zehnjährige Tochter Mia. In Basel ist sie eine von sieben Mädchen; in Lausen gibt es hingegen derzeit keine in der Jugendfeuerwehr. Schärer schätzt den Anteil der Mädchen in beiden Basel auf 20 Prozent. Bei der Übertrittsquote zur Aktivmannschaft könne er keinen Unterschied feststellen.