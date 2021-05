Lebensmittel Biofans freuen sich auf ersten Alnatura-Ableger in Basel - die Lokalität wirft aber Fragen auf In rund einer Woche eröffnet an der Henric Petri-Strasse der erste Supermarkt der beliebten Marke in Basel - es ist bereits der sechzehnte in der Schweiz. Was man erwarten kann - und warum Basel nach Zürich, Baden, Bern und vielen anderen Städten erst jetzt an der Reihe ist. Rahel Koerfgen 19.05.2021, 05.00 Uhr

Wie hier in Baden (Januar 2021) eröffnet in rund einer Woche der erste Alnatura-Supermarkt in Basel. Alex Spichale

Wer beim Lebensmitteleinkauf auf Bio, Saison und lokale Produktion achtet, ist in Basel gut bedient. Nahezu in jedem Quartier findet sich inzwischen ein entsprechender kleiner Laden. Diese Einzelhändler bekommen jetzt starke Konkurrenz: Am Donnerstag, 27. Mai, eröffnet das deutsche Biolabel Alnatura an der Henric Petri-Strasse beim Zentrum Kirschgarten seinen ersten Supermarkt in Basel. Es ist dies bereits Shop Nummer 16 in der Schweiz, nachdem im Jahr 2012 der allererste Alnatura-Ableger in Zürich-Höngg eröffnet hatte.

In Luzern, Bern und an mehreren Standorten im Kanton Aargau ist Alnatura unterdessen längst präsent. Warum musste Basel so lange warten? Unter Branchenkennern wird gemunkelt, dass sich Alnatura wegen der Nähe zu Deutschland bis dato nicht in die Region Basel gewagt hat. Die Meinung herrschte vor, dass man sich in Basel «die Finger verbrennen könnte». Denn: Nur wenige Kilometer entfernt sind etliche Supermärkte im badischen Raum zu finden, etwa in Weil am Rhein, in Grenzach oder in Bad Säckingen.

Die unmittelbare Nähe zu Migros im Drachencenter

Offiziell klingt es von der Migros Genossenschaft, die in der Schweiz mit Alnatura gemeinsame Sache macht, aber so: «Standorte sind immer eine Frage der Verfügbarkeit und immer auch eine Frage der passenden Liegenschaft: Erst musste ein Ladenlokal in der richtigen Grösse, an der passenden Lage gefunden werden», sagt Sprecherin Annabel Ott auf Anfrage der bz. Die Fläche des Basler Alnatura-Ablegers beträgt stattliche 470 Quadratmeter – tatsächlich eine Grösse, die im Stadtzentrum so leicht nicht zu finden ist. Ott erklärt, die Lage unweit des Aeschenplatzes, «einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt Basel», biete eine ideale Erreichbarkeit für Kundinnen und Kunden.

Was erstaunt: Der neue Bio-Supermarkt befindet sich nur wenige Schritte von der Migros-Filiale im Drachencenter entfernt, wo eine grosse Auswahl von Alnatura-Produkten zu finden ist. Die Migros könnte damit eine Kannibalisierung ihres eigenen Angebots in Kauf nehmen. Jedoch schätzen der Detailhändler und das Biolabel die räumliche Nähe in Basel als unproblematisch ein, wie Ott ausführt: «Die Sortimentsüberschneidung ist relativ gering. Zudem sprechen der Bio-Supermarkt und die Migros-Filiale unterschiedliche Zielgruppen an. In der Migros werden Produkte des täglichen Bedarfs gekauft; der Alnatura- Markt fokussiert auf eine Kundschaft, die all ihre Lebensmittel in Bioqualität kaufen will.»

Vorerst keine weitere Filiale geplant

In einigen Schweizer Städten hat Alnatura bereits mehrere Filialen eröffnet. Steht in Basel demnach etwa bald schon die zweite Eröffnung an? Ott betont, man wolle sich nun vorerst auf den Supermarkt in der Henric Petri-Strasse konzentrieren und hoffe, dass dieser auf Anklang stosse. Das Sortiment umfasst laut Ott 5'000 Bioprodukte, darunter Früchte und Gemüse sowie Backwaren und Smoothies. Daneben stehen Allergikerprodukte, Babynahrung über Tierbedarf bis zu Naturkosmetik im Angebot.

Ott sagt, ein besonderes Highlight in Basel seien die täglich frisch zubereiteten Mittagsmenüs, die im Laden gegessen (wenn wieder erlaubt) oder als Take-away mitgenommen werden können. Auch seien Degustationen geplant oder Workshops zu Produkten, zu Kochen und Backen oder rund um die Ernährung.