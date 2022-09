Leerstand: Die Basler Werkarena vemisst das Gewerbe

Leerstand in Basel Die Werkarena wartet auf das Gewerbe Das Basler Gewerbehaus intensiviert die Suche nach Mietern. Alle Anstrengungen haben bisher allerdings wenig gefruchtet. Christian Mensch Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Die Werkarena an der Neudorfstrasse steht mehrheitlich leer. Bild: Kenneth Nars

Etwas verloren steht das schiffsähnliche Gebäude an der Ausfallstrasse zum Euroairport. In Sichtweite ist das Spielcasino, vor dem Haus braust die französische Autobahn in die Stadt, dahinter beginnt das Areal des grossen Schlachthofs.

Nun wird es auf dem Dach beschriftet und in der Nacht hinterleuchtet: «Werk Arena». Der Schriftzug ist eine der Massnahmen, um den seit Frühjahr fertigen Bau mit Leben und vor allem mit Gewerbe zu füllen. Denn dafür wurde er errichtet.

Wäre die Geschichte der Werkarena so verlaufen, wie die Promotoren des Gewerbeverbandes es sich und der Öffentlichkeit vorgestellt hatten, bräuchte es die Werbeanstrengungen nicht. Die Gewerbebetriebe würden vielmehr Schlange stehen, um in den extra auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Bau einziehen zu dürfen. Eine befahrbare Galerie bis in das zweite Obergeschoss müsste Magnet sein für Handwerksbetriebe, die händeringend – so der Verband – nach geeigneten Geschäftsräumen suchen.

Gewerbeverband und Kantonalbank gründeten Stiftung

Die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist allerdings beträchtlich. Bisher konnte die Werkarena AG als Baurechtnehmerin erst 800 von 18000 Quadratmetern ordentlich vermieten. Im vergangenen Jahr wurde dabei kein einziger neuer Mietvertrag abgeschlossen.

Einigermassen schadlos bleiben die privaten Geldgeber der 60-Millionen-Franken-Investition nur, weil die eigens gegründete Stiftung Gewerbe- und Businesspark Basel, die etwa von der Basler Kantonalbank getragen wird, ein ganzes Stockwerk mit 3600 Quadratmetern übernommen hat. Unter dem Label «Werkplatz Basel» wird diese Fläche wiederum Start-ups angeboten – und steht nach aktuellem Stand noch zu rund drei Vierteln leer.

Der Kanton ist auf Abstand gegangen

Der anhaltende Leerstand hat eine Vorgeschichte. Vor elf Jahren wurde an diesem Ort unter Polizeieinsatz die Villa Rosenau, die letzte Basler Kommune abgerissen. Zuerst versuchte der Kanton mit dem Gewerbeverband zusammen selbst ein Projekt zu stemmen.

Mangels konkreter Interessenten verabschiedete sich der Kanton jedoch bald aus der Verantwortung und gab das Land im Baurecht ab. Um dem Gewerbe entgegenzukommen, reduzierte der Kanton den zunächst budgetierten Baurechtszins von 250'000 auf 215'000 Franken.

Als auch eine als problemlos angekündigte Finanzierung durch das Gewerbe scheiterte, stieg der Generalunternehmer Steiner als Investor ein. Allerdings nicht alleine, wie Recherchen dieser Zeitung zeigten: Steiner teilt das Risiko mit dem Finanzdienstleister Picard Angst.

Vermietet – fast vermietet – doch nicht vermietet

Wenn ein Drittel der Fläche vermietet sei, beginne der Bau, verkündete Steiner. Dies ist zwar bis heute nicht der Fall, mit der Baubewilligung eines um zwei Stockwerke verkleinerten Projekts erfolgte aber dennoch der Spatenstich. Schliesslich hatte sich die Start-up-Stiftung verpflichtet, sich als Ankermieter einzuquartieren.

Im November vergangenen Jahres schien der Knoten geplatzt: Das Erdgeschoss sei an einen Labordienstleister vermietet, schrieb die «Basler Zeitung». «Ein Missverständnis», meint Matthias Scheuerl, der für die Steiner-Gruppe für die Vermietung und Vermarktung zuständig ist.

Es würden zwar viele «konkrete Verhandlungen» geführt, aber es gebe auch «viel Konkurrenz». Die Werkarena sei «ein gutes Angebot», aber doch «nicht an einer super Lage». Scheuerl gibt sich jedoch nicht geschlagen, sondern ist «sehr optimistisch», dass weitere Verträge unterzeichnet werden können.

Auch wenn sich der Einzug neuer Mieter verzögern könnte. Mit der Beschriftung wird der Bau nicht mehr so verloren an der Ausfallstrasse stehen.

