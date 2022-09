Claraturm: Es fehlen die Geschäfte

Kleinbasel Viele Geschäfte im Claraturm stehen noch leer Es werden Mieterinnen und Mieter gesucht, die ihr Lokal im Claraturm eröffnen wollen. Die Wohnungen im Kleinbasler Hochhaus sind um einiges beliebter. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Das Erdgeschoss des Claraturms steht noch leer. Kenneth Nars

Das Erdgeschoss des Claraturms gleicht einer Baustelle. Während die Wohnungen in den höheren Etagen gut belegt sind, fehlt es noch an Geschäften, welche das Gebäude komplettieren. «Neben innovativen Gastrobetrieben sind im attraktiven, über verschiedene Eingänge zugänglichen Gebäudekomplex auch Detailhändler oder Praxen denkbar», steht auf der Website des Turms. Noch fehlt davon jede Spur.

Fünf freie Geschäftsflächen sind auf der Website inseriert. Die angebotenen Ladenflächen befinden sich im Erdgeschoss und im zweiten und dritten Stock. «Zwei von fünf Geschäftsflächen sind bereits vermietet», schreibt Sabrina Adam, Mediensprecherin der UBS, welche Eigentümerin des Gebäudes ist.

Laufende Verhandlungen

Der Grund für die fehlende Nachfrage sieht die UBS in der Coronapandemie. Diese hätte die Investitionsbereitschaft von Unternehmen und somit auch die Vermarktung der Geschäftsflächen verzögert, schreibt Adam. Die Vermietung sei allerdings in absehbarer Zukunft möglich. Die Fondsleitung der UBS sei bereits in Vertragsverhandlungen mit interessierten Kundinnen und Kunden für die noch vakanten Plätze im Claraturm.

Die UBS hat eine Vorstellung, wie die Zusammensetzung der Geschäfte im Eingangsbereich des Hochhauses im Kleinbasel, welches seit Ende 2021 bezugsbereit ist, aussehen soll. «Grundsätzlich richten sich die Geschäftsflächen an eine Mischung aus Gastronomie und Dienstleistungsbetrieben», schreibt Adam.

Beliebte Wohnungen mit Aussicht

Anders als bei den Geschäftsflächen sieht es bei den Wohnungen aus. Insgesamt 225 Wohnungen gibt es im Claraturm. Kein einziges Inserat für eine freie Wohnung findet sich aktuell auf der Website. Die UBS bestätigt, alle Wohnungen seien zurzeit vermietet. Mieterinnen und Mieter zu finden für die Wohnungen, welche ab einer gewissen Etage einen Ausblick über die Stadt Basel ermöglichen, sei kein Problem gewesen. Die Nachfrage habe das Angebot stets deutlich überstiegen, schreibt die UBS.

