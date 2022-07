Fehlende Lehrlinge in den Gewerbeberufen

interview Basler Malermeister Philipp Henz: «Die starken Schüler und Schülerinnen bewerben sich nicht für eine Lehre» Philipp Henz ist Malermeister und Geschäftsführer der Heinrich Schmid AG Basel. Er spricht über den Malerberuf, die Entwicklung der Lehre und die aktuelle Situation mit den Lernenden. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Philipp Henz ist Geschäftsführer der Firma Heinrich Schmid AG in Basel. Der 50-Jährige arbeitet seit 24 Jahren für den Betrieb. Juri Junkov

Die Firma Heinrich Schmid mit Sitz in Kleinhüningen ist der grösste Malerbetrieb in Europa. Insgesamt beschäftigt die Firma 6000 Arbeitskräfte, 40 davon sind in der Filiale in Basel angestellt. Philipp Henz ist Geschäftsführer des Basler Sitzes und im Vorstand des Basler Malerverbands.

Herr Henz, haben Sie Mühe, Lernende zu finden?

Philipp Henz: Wir haben viele Anfragen, das ist nicht das Problem. Es ist eher so, dass sich die lernschwachen Schüler und Schülerinnen bewerben. Im Gewerbe bekommen wir die unterste Stufe der Schulen. Die starken Schülerinnen und Schüler bewerben sich nicht für eine Lehre. Oft ist die Sprache das Problem. Aber auch unzureichende Kenntnisse in Bereichen wie Mathematik, Chemie und Physik. Und dieses Wissen gehört in unserer Branche dazu.

Haben Sie das Gefühl, dass der Malerberuf unterschätzt wird?

Ja. Eine Wand streichen kann jeder. Viele machen das Zuhause selbst. Aber das Streichen ist der kleinste Teil in unserem Beruf, wir leisten viel Vorarbeit. Wir müssen Flächen berechnen, sämtliche Untergründe kennen, damit die Qualität gewährleistet wird. Dieses Fachwissen wird beim Malerberuf unterschätzt.

Wie reagieren Sie als Lehrmeister darauf?

Ich bin im Vorstand des Malermeisterverbandes der Stadt Basel und versuche, in der Nachwuchsförderung vorwärts zu machen. Wir haben einen Infotruck, mit dem wir Schulen besuchen und den Malerberuf vorstellen. Aber dort ist es so, dass die Lehrkräfte die schwächeren Schüler und Schülerinnen schicken. Die leistungsstärkeren sollen schliesslich die Matur machen, da spüre ich schon ein Desinteresse seitens der Lehrkräfte. Die Lehre wird zu wenig schmackhaft gemacht, aber da müssen wir vom Verband vielleicht mehr tun.

Sind also die Lehrkräfte für den Rückgang der Lernenden verantwortlich?

Also ganz allgemein kann ich sagen, dass der Job als Maler oder Malerin in der Gesellschaft nicht angesehen wird, das ist eine Tatsache. Man geht auf den Bau und die Baustelle ist ein Ort mit rauer Sprache und ruppigem Umgang. Dort muss man sich durchsetzen können, viele können das nicht und wollen daher nicht auf den Bau. Aber ich nehme auch die Eltern in die Verantwortung, viele wollen nicht, dass ihre Kinder Handwerker oder Handwerkerin werden, sondern wünschen sich eine akademische Laufbahn für ihren Nachwuchs.

Philipp Henz: «Viele wissen gar nicht, was wir Maler alles machen.» Juri Junkov

Was würden Sie sich für eine Veränderung wünschen?

Ich wünsche mir, dass besser kommuniziert wird, was man mit einer Lehre alles erreichen kann. Jemand, der will, kann mit einer Lehre sehr schnell eine Vorgesetztenfunktion haben. Ich hatte bereits mit 28 Jahren eine ähnliche Berufssituation wie jetzt. Ich habe eine Lehre als Maler gemacht und danach die Weiterbildung zum Vorarbeiter und Malermeister. Und ich finde, wir haben einen super Job. Wir verschönern immer etwas. Wenn wir gehen, sind die Leute glücklicher als zuvor. (lacht)

Sie sind seit einiger Zeit Lehrmeister. Hatten Sie früher mehr Auszubildende?

Als ich vor 24 Jahren in Basel angefangen habe zu arbeiten, hatten wir im Jahr 40 Lehrlinge im Malerberuf. Heute sind es jährlich noch 20, die starten. Ein Drittel davon schliesst die Lehre nicht ab. In diesem Jahr hatten wir zehn erfolgreiche Absolvierende und fünf Lernende, die repetieren müssen.

Und in Ihrem Betrieb?

Ich will pro Lehrjahr zwei Lernende anstellen. Ich stelle aber drei oder vier an, mit dem Hintergedanken, dass eine oder zwei davon ihre Lehre nicht beenden. Ich sage meinen Auszubildenden, wenn ich Bauchweh, also Bedenken, habe, dann bist du weg. Es braucht aber relativ lange, bis ich Bauchweh bekomme. Wenn etwas nicht stimmt, führe ich Gespräche und beurteile die Situation. Aber es ist so, dass ich meine Zeit nicht in jemanden investieren möchte, der ständig zu spät kommt, mir zu viel Ärger bereitet und ständig krank ist. Ein Zeichen ist auch, wenn sich meine Mitarbeitenden weigern, einen Lernenden oder eine Lernende mitzunehmen.

Philipp Henz von der Heinrich Schmid AG wünscht sich, dass die Möglichkeiten einer Lehre als Maler oder Malerin gerade an den Schulen attraktiver kommuniziert werden. Sandra Ardizzone

Bekommen denn lernschwache Schüler oder Schülerinnen bei Ihnen die Chance auf eine Lehre?

Mir geht es nicht nur um die Noten. Wenn ich sehe, dass jemand das Fingerspitzengefühl für den Beruf hat und gerne als Maler oder Malerin arbeitet, dann gebe ich dieser Person eine Lehrstelle. Ich biete meinen Auszubildenden auch Nachhilfe an. Sie haben die Möglichkeit, nach der Arbeit gemeinsam mit mir zu lernen. Zusätzlich gibt es in der Gewerbeschule Stützkurse. Die Schule, die Noten, das sind wichtige Bestandteile für eine Lehre, aber das Flair für den Beruf ist eben auch massgebend. Es gibt auch Lernende, die gut arbeiten, aber einfach immer unpünktlich sind, und dort muss ich einfach dahinter sein und schauen, dass sich das bessert.

Wie sieht es bei Ihnen mit der Durchfallquote aus?

Mein Ziel ist es, die Leute, die ich ausbilde, später bei mir im Betrieb anzustellen. Es ist momentan schwierig, gute Leute auf dem Markt zu finden. Ich habe drei Jahre Zeit, meine Lernenden zu guten Handwerkern und Handwerkerinnen auszubilden und möchte sie gerne weiterbeschäftigen, denn so bekomme ich etwas zurück, in das ich drei Jahre lang investiert habe.

Warum haben Sie sich entschieden, eine Lehre zu machen?

Ich gehöre zu der Generation, in der die Eltern aus dem Handwerk kamen und das ihren Kindern mitgegeben haben. Mein Vater war Elektriker und hat mich in den Sommerferien in eine Schnupperlehre geschickt. Eigentlich wollte ich Fernsehelektriker werden, diesen Beruf gibt es heute nicht mehr. Auf diese Schnupperlehre hätte ich aber ein Jahr warten müssen, also habe ich als Maler geschnuppert und das hat mir gut gefallen. Aber es war schon so, dass mein Vater mir gesagt hat, er könne sich das Gymnasium nicht leisten und ich müsse eine Lehre machen.

Wem würden Sie denn eine Lehre empfehlen?

Ich empfehle jedem, eine Lehre zu machen. Man hat so viele Möglichkeiten und gerade, wenn man gerne Unternehmer oder Unternehmerin ist, oder sich selbstständig machen will, dann ist man mit einer Lehre im Gewerbe relativ schnell am Ziel.

Was ist das Wichtigste, was man in eine Lehre mitbringen muss?

Eigeninitiative. Die Person muss wollen. Und jemand der will, dem stehen alle Türen offen, so ist es jedenfalls bei uns in der Firma.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen