Basel: Leihvelo-Offensive soll im September starten

Mobilität Im September soll in Basel die Mietvelo-Offensive starten In der Stadt werden voraussichtlich ab September Leihvelos erhältlich sein. Stationen sind vorerst nur im Grossbasel geplant. Maximilian Karl Fankhauser 03.08.2021, 05.00 Uhr

Einer von 22 geplanten Leihvelo-Standorten: Die Nauenstrasse 30 bei der Post. Nicole Nars-Zimmer

Amsterdam, Barcelona, Berlin. Wer im Sommer als Tourist diese Städte besuchen geht, dem fällt nebst vielen Sehenswürdigkeiten vor allem eines auf: Diese Städte sind voll mit Mietvelos. Das macht auch Sinn, ist es doch ein bequemer Weg, um sich von A nach B bewegen zu können. Mittlerweile sind sie nicht mehr wegzudenken und prägen gar das Stadtbild nachhaltig.

Auch in Basel wurde lange Zeit über dieses Thema diskutiert. Nun ist klar: Die Stadt Basel wird aus diesem Grund bald ein anderes Stadtbild abgeben und eine Leihvelo-Offensive starten. Wie das Amt für Mobilität schreibt, soll das Leihvelosystem voraussichtlich Mitte September in Betrieb genommen werden. Der Kanton will mit diesem Projekt einen Beitrag zur Veloförderung in Basel leisten, was zum Erreichen der verkehrs- und umweltpolitischen Ziele beitragen soll. Einsprachefrist ist der 31. August.



Viele Stationen am Bahnhof und in der Innenstadt

Federführend ist hierbei die Bieler Firma Intermobility, welche bei einer Ausschreibung den Zuschlag über fünf Jahre mit einer Verlängerungsoption für drei weitere Jahre für dieses Projekt erhalten hat. Seit 2013 aktiv, ist sie mit ihrer Marke Velospot bereits in der Stadt Biel und mehreren Ortschaften in der Westschweiz und im Tessin vertreten. Der regionale Vertreter Pick-E-Bike ging hingegen leer aus. Der Kanton Basel-Stadt unterstützt das Projekt mit einem Beitrag aus dem Pendlerfonds.

Die Planung sieht zwei verschiedene Abstellsysteme vor. An Orten mit hoher Verkehrskadenz und engen Passagen sowie den Quartierzentren wird ein stationsbasiertes System genutzt. Dort müssen die Fahrräder an ÖV-ähnlichen Stationen abgestellt werden. In den übrigen Gebieten wird ein «free-floating»-System angestrebt. Somit können dort die Fahrräder einfach auf den allgemeinen Fahrradparkplätzen abgestellt werden.

Wenn es also Mitte September losgeht, werden in einem ersten Schritt 22 Stationen im Grossbasel an den Start gehen. Diese sind vor allem um das Grossbasler Stadtzentrum sowie rund um den Bahnhof verteilt (siehe Karte). Vor allem die vielen Standorte rund um den Bahnhof zeigen, dass die Stadt Pendlern und auch den Bewohnern den einfachen Weg mit dem Velo in die Stadt schmackhaft machen will.

Derweil sind an gewissen Standorten, wie z. B. an der Hochstrasse, bereits Pylonen zu sehen, welche die Parkplätze absperren. Sie geben einen Vorgeschmack darauf, wie viele Velos an einem Standort platziert werden. Laut dem Amt für Mobilität rechnet man mit zehn bis 15 Fahrrädern pro Station. Das Angebot soll schrittweise auf 2000 Velos erhöht werden.

Fahrradnutzung ohne Führerschein

Wie die Velos aussehen werden, ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Der Ausschreibung ist aber zu entnehmen, dass sie «dezent und qualitativ hochstehend» daher kommen sollen und somit die «primären Zielgruppen» ansprechen. In der Ausstattung wird zwischen zwei Velotypen unterschieden: Zur Hälfte sollen es klassische E-Bikes mit einer Unterstützung bis 25 Stundenkilometern sein. Zusätzlich sind Hybridvelos geplant, welche auch einen unterstützenden Motor besitzen. Somit können alle Fahrräder ohne Führerschein benutzt werden.

Was die Preise anbelangt, so liegt vorerst nur eine Skizze vor, die der Kanton bei der Ausschreibung anfertigte. Wer sich ein Jahresabonnement kaufen will, der muss 50 Franken bezahlen. In diesem Fall wäre die erste halbe Stunde gratis, jede weitere kostet 1.50 Franken. Wer das Veloangebot ohne Abo nutzen will, muss drei Franken für die erste halbe Stunde bezahlen. Eine Tagesmiete soll die Grenze von 20 Franken aber nicht überschreiten. Die Preise sind aber noch nicht definitiv. Über das genaue Vorgehen will das Amt für Mobilität zeitnah informieren.