Ukraine-Krieg vs. Alltagspolitik: Wenn Freiheit Angst macht

Leitartikel zur Basler Lokalpolitik Wenn Freiheit Angst macht In Europa herrscht Krieg - und die Basler Politik beschäftigt sich mit Baum- und Wohnschutz. Ist das noch verhältnismässig? Patrick Marcolli 19.03.2022, 05.00 Uhr

Sie dürfen stehen bleiben: Die Krim-Linden auf dem Rümelinsplatz. Bild: Kenneth Nars

Eingepackt in wasserdichte Kleidung reinigte diese Woche ein Mitarbeiter der IWB den Brunnen auf dem kleinen Münsterplatz in Basel. In eine dicke Schutzhülle eingepackt wurde etwa zur selben Zeit die Neptunfigur des gleichnamigen Brunnens in Lemberg.

Es ist eine zufällige Parallelität. Aber sie weist auf zwei Dinge hin: Wie nahe der Krieg in der Ukraine ist und wie viel Glück wir hierzulande haben. Uns drohen keine zerstörerischen Kräfte, wir können uns dem Unterhalt von historischen Bauten widmen und uns um die Pflege blühender Landschaften kümmern. Das ist ein Privileg, welches unserem Land in der neueren Geschichte aus diversen Gründen zuteil geworden ist, sicher aber nicht nur durch eigene Verdienste und Geschicklichkeit. Mit Privilegien sollte man sorgfältig umgehen. Das heisst nicht, dass man sich schämen muss, in einer begünstigten Position zu sein. Es geht vielmehr darum, sich dieser absurd ungleichen Verhältnisse bewusst zu sein.

Deutsche Kommentatoren sprachen diese Woche von einer Schande, als sich der Bundestag unmittelbar nach der bewegenden Rede des ukrainischen Präsidenten in einem parteipolitischen Hickhack um die Tagesordnung wiederfand. Ist es wirklich eine Schande? Ich denke, es ist einfach die Realität. Wir können nicht einfach nicht weitermachen angesichts von Katastrophen, die sich in unserer Nachbarschaft ereignen. Entscheidend ist, vor welchem Hintergrund wir den Alltag bestreiten.

Eine Koalition für zwei einzelne Bäume

In Basel beispielsweise hatten in dieser Woche die Volksvertreter über die Umgestaltung des Rümelinsplatzes zu befinden. Grundsätzlich ist das Anliegen berechtigt, ist dieser Teil der Innenstadt gestalterisch doch ziemlich verunglückt und alles andere als einladend. Nun stehen dort aber zwei Ginkgobäume und zwei Krim(!)-Linden.

Wer mehr über die vier Bäume erfahren möchte, kann einen Blick ins baselstädtische Baumkataster werfen. Jeder einzelne Stadtbaum auf öffentlichem Grund ist dort aufgeführt und kann angeklickt werden. Wir erfahren zum Beispiel, dass die Krim-Linden 56 und die Ginkgos 46 Jahre alt sind. Das Projekt zur Umgestaltung sieht vor, die Linden nicht anzutasten, die Ginkgos aber zu fällen und durch drei andere Bäume zu ersetzen. Eine Koalition aus Grünen und Rechten wollte die Baumfällungen in der Debatte im Grossen Rat verhindern, fand mit diesem Ansinnen aber kein Gehör bei der Parlamentsmehrheit.

Unabhängig davon, auf welcher Seite man in diesem spezifischen Geschäft steht: Die Frage ist, was eine solche Debatte, beziehungsweise ein solcher Debattengegenstand, über unsere Stadt aussagt. Fragen des Baumschutzes haben sich in Basel mittlerweile zu einem eigenen Politdossier ausgewachsen. Allein die Existenz eines interaktiven Baumkatasters spricht Bände. Es vergeht kaum ein Monat, da nicht über punktuelle Baumfällungen diskutiert wird. Das hat in diesem Ausmass nichts mehr mit Sorge um das Welt- oder Stadtklima zu tun, sondern ist, mit Verlaub, Ausdruck einer postromantisch-urbanen Verklärung von Baumgewächsen. Es ist erstaunlich, dass die Basler Regierung nicht längst Alexandras Schlager «Mein Freund, der Baum» zur offiziellen Bebbi-Hymne erklärt hat.

Eine neue Kommission mit Macht

Ein anderes Beispiel einer verklärten, oder besser: verunklärten Sicht auf die Welt ist die Wohnschutzpolitik im Stadtkanton. Im Namen der sozialen Gerechtigkeit hat das Basler Stimmvolk in den vergangenen Jahren auch den Wohnungs- und Immobilienmarkt in ein immer engeres Regulierungskorsett gezwängt. Auch dies mit hehren Absichten: Gegen Gentrifizierung, gegen Verdrängung, für mehr gesellschaftliche Stabilität. Nun sucht der Kanton aktuell drei Juristen für den Vorsitz der paritätischen Wohnschutzkommission. Der Aufwand sei recht bescheiden (ein halber Tag pro Woche), die Aufgaben sind aus liberaler Sicht einschneidend: «Gemeinsam werden Sie unter anderem die Begründung von Stockwerkeigentum bewilligen sowie bei Sanierung und Abbruch von Wohnraum maximal zulässige Mietzinsaufschläge und Nettomietzinse festlegen und kontrollieren», heisst es in der Jobbeschreibung.

Selbstverständlich können wir uns hierzulande materiell (fast) alles leisten und sind überzeugt davon, dass die Basis unseres Handelns moralisch korrekt ist, auf «gutem Willen» oder «hehren Absichten» beruht. Das aktuelle Weltgeschehen – und damit meine ich neben der Ukraine auch noch die Corona-Pandemie – könnte durchaus Anlass sein, über unsere Prioritätensetzung im (politischen) Alltag nachzudenken, über unser fast manisch gewordenes Gestaltungs-, Regulierungs- und Sicherheitsbedürfnis. Aber beschneiden wir uns am Ende nicht in unseren eigenen Freiheiten?