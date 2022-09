Leitartikel zur Initiative «5 statt 7» Nur ein Nein führt zu einer guten Reform Die Initiative für die Abschaffung des baselstädtischen Präsidialdepartements und die Reduktion der Departemente trifft wunde Punkte. Warum sie dennoch abgelehnt werden sollte. Patrick Marcolli 10.09.2022, 05.00 Uhr

Aus 7 mach 5? Ein Volksbegehren fordert die zahlenmässige Reduktion des Basler Regierungsrats (links: Staatsschreiberin Barbara Schüpbach). Bild: Ursula Sprecher und Andi Cortellini / zVg

Es war ein fulminanter, ein wahrlich staatsmännischer Auftritt. Der Basler Regierungspräsident Beat Jans schloss das europa- und wirtschaftspolitische Forum von «Metrobasel» am Dienstagabend im Rathaus in freier Rede mit historischen Betrachtungen zur Stadt Basel, ihren Abhängigkeiten und Eigenständigkeiten. Grosses Kino, um es salopp zu sagen. Beim anschliessenden Apéro zeigte sich selbst ein liberaler Befürworter der Initiative zur Abschaffung des Präsidialdepartements und der Departementsreduktion beeindruckt und stellte sich die Frage, ob er mit seiner Haltung richtig liege.

Dieses Volksbegehren, über welches der baselstädtische Souverän am

25. September befinden wird, schlägt derzeit hohe Wellen. Es trifft Politik und Verwaltung an einem wunden Punkt. Das Präsidialdepartement, welches 2009 per Verfassungsrevision eingeführt wurde, war und ist im Dauerfeuer der Kritik. Aus staatspolitischen Gründen, weil einem Regierungspräsidenten, der funktionell vor allem ein Stadtpräsident ist, immer noch etwas Unschweizerisches, vielleicht auch Unbaslerisches anhaftet; unser Land liebt den Durchschnitt, der sich jedes Jahr turnusgemäss selbst auswechselt.

Aus strukturellen Gründen, weil das Departement eindeutig ein Kompromiss des Verfassungsrats war und von seinen Erschaffern als reines Querschnittsdepartement auf eine schwache Basis gestellt wurde. Und aus personellen Gründen, da die ersten beiden grünen Amtsinhaber, Guy Morin und Elisabeth Ackermann, in ihrer Rolle nun wahrlich nicht geglänzt haben – oder mindestens keine starken Argumente für das neue Amt lieferten.

Das Begehren kommt zu einem für die Politik ungünstigen Zeitpunkt

Zudem haben sich in den vergangenen Jahren die Aufgaben der öffentlichen Hand in diversen Bereichen verschoben. Während beispielsweise das Gesundheitsdepartement mit der Auslagerung der Spitäler zu einem Rumpfhäuflein verkommen ist, muss und will sich der Stadtkanton heute vordringlich um Klima-, Umwelt- und Stadtentwicklungsfragen kümmern und weiss nicht so recht, wohin er die diesbezüglichen Kompetenzen in der Verwaltung verteilen soll.

Es ist bezeichnend, dass die Initiative von Personen auf den Weg gebracht wurde, die sich nicht im Zentrum des politischen Diskurses in der Stadt bewegen, die keine oder nur wenige Anknüpfungspunkte zu Parteien und Verwaltung haben. Sie können grob als Rechtsrebellen bezeichnet werden. Das Begehren kommt zu einem Zeitpunkt zur Abstimmung, da die baselstädtische Politik, ob links oder sogar bürgerlich, angesichts sprudelnder Steuereinnahmen der Haushaltsdisziplin kaum mehr Beachtung schenkt.

Wer dem wachsenden Staatsapparat etwas entgegensetzen will, wird Sympathien für die Initiative hegen. Das macht sie für die institutionelle politische Mehrheit, die sie ablehnt, nicht ungefährlich. Nebst der SVP, deren Aussichten auf einen Regierungssitz in dieser Stadt seit jeher minimal sind, dürften zahlreiche Mitglieder der FDP und der Liberalen der Initiative zu einem Achtungserfolg verhelfen und die Zustimmung auf vielleicht 35 Prozent bringen.

Das Amt des Regierungspräsidenten ist langfristig zu erhalten

Das Gebot der Stunde ist jedoch eine Ablehnung des Begehrens. Denn es will zu viel. Die Reduktion der Departemente ergibt angesichts der sich verlagernden, aber nicht unbedingt kleiner werdenden Aufgaben, die der Staat in der heutigen Zeit zu bewältigen hat, nun wirklich keinen Sinn. Über das Präsidialdepartement in seiner heutigen Form hingegen lässt sich aus genannten Gründen trefflich diskutieren. Es bleibt zu hoffen, dass nach dem 25. September eine Diskussion darüber in Fahrt kommt, wann der Stadtkanton sich einer neuerlichen Verwaltungsreorganisation unterziehen wird.

Einer Reform, in welcher beispielsweise Querschnittsfunktionen wie die Stadtentwicklung in einem entsprechenden Fachdepartement aufgehen und die Klima- und Umweltfrage ein eigenständiges Departement erhält. Zudem sollte der prognostizierte Achtungserfolg der Initianten ein Schuss vor den Bug von Politik und Verwaltung sein: Geht sparsamer mit unseren Steuern um und lasst den Apparat nicht ständig anwachsen.

Die bisherige Amtsführung von Beat Jans macht eines deutlich: Basel-Stadt würde langfristig gut damit fahren, einen Regierungspräsidenten oder eine Regierungspräsidentin zu haben, der/die den Kanton nach aussen repräsentieren, sich artikulieren, die Stimmung und die akuten Anliegen weitertragen kann. Jans’ Rede vom Dienstag hat bewiesen, dass dieses Amt sich definitiv nicht auf «Grüssaugust»-Aufgaben beschränkt, sondern durchaus intellektuelle Anstösse zu geben vermag. Wüsste dieser Präsident dann noch ein gut ausgestattetes Departement hinter sich, könnte er nicht nur nach aussen strahlen, sondern auch nach innen wirken.