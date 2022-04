Lesung am Sonntag, 10. April Mundart in der Basler Lesegesellschaft Sechs Autorinnen und Autoren nehmen an der Schopfheimer Mund-Art Literatur-Werkstatt teil. An einem Sonntagvormittag kommen sie in die Bibliothek der Lesegesellschaft Basel. Peter Schenk 06.04.2022, 05.00 Uhr

Hanspeter Müller-Drossaart, Schauspieler und Autor aus der Innerschweiz. zvg

Die Internationale Schopfheimer Mund-Art Literatur-Werkstatt findet dieses Jahr nach zwei Jahren unfreiwilliger Coronapause vom 8. bis 10. April 2022 zum 32. Mal statt. Am Sonntag, dem 10. April, treten die sechs Autorinnen und Autoren um 11 Uhr zu einer öffentlichen Lesung in der Bibliothek der «Allgemeinen Lesegesellschaft Basel» direkt neben dem Münster auf. Am bekanntesten dürfte aus der Schweiz gesehen der Innerschweizer Schauspieler und Autor Hanspeter Müller-Drossaart sein.

Zu hören gibt es ferner eine Mischung von Dialekten wie das urwüchsige Alemannisch des Elsässer Liedermachers Daniel Muringer, die junge Hotzenwälderin mit indischen Wurzeln Sandhya Hasswani, die Voralberger Österreicherin Astride Marte und der Nordbadener Thomas Liebscher. Lesen wird auch der Gründer des Anlasses Markus Manfred Jung aus dem Wiesental. Neben weiteren Lesungen am Freitag in Altweil um 20 Uhr im Stapflehus sowie am Samstagabend in Schopfheim ist der Samstag der Werkstattarbeit gewidmet.