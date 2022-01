Basler Autor Martin R. Dean auf den Spuren der Schweizer Vielfalt

Lesung in Basel Autor Martin R. Dean auf den Spuren der Schweizer Vielfalt Der Basler Autor Martin R. Dean erforscht in einem neuen Sammelband seine eigene Migrationsgeschichte. Am Dienstag liest er in Basel. Mélanie Honegger 18.01.2022, 05.00 Uhr

Sieht nach wie vor grossen Aufklärungsbedarf: Schriftsteller Martin R. Dean. Roland Schmid

135 Autorinnen und Autoren aus zwei Jahrhunderten Schweizer Literatur: Der Sammelband «20/21 Synchron» ist ein ambitioniertes Projekt. Es soll abbilden, wer die Literatur der viersprachigen Schweiz in den vergangenen zwei Jahrhunderten geprägt hat. Ein Buch also, das die Vielfalt des hiesigen Kulturschaffens porträtiert. Es ist aber auch ein Kanon - und der zeigt auf, wie sich die Schweizer Gesellschaft wandelt.

Neben Grössen wie Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch mit dabei: der Basler Autor Martin R. Dean. «Ich finde es wichtig, dass es solche Bücher gibt», sagt er. «Unser Land hat kein literarisches Gedächtnis.» Er selbst habe es noch nie geschafft, als Teil des Schweizer Kanons wahrgenommen zu werden. Lange hätten es nur volkstümliche Werke von weissen, jungen Männern in den Kanon geschafft. Das sei heuer anders.

Tatsächlich findet sich im Buch von Charles Linsmayer eine diversere Auswahl an Autorinnen und Autoren. Drei von ihnen, Simone Lappert, Urs Faes und Martin R. Dean, lesen heute in der Allgemeinen Lesegesellschaft ihre Texte vor. Sie sind thematisch breit gefächert: Es geht um Liebe, soziale Prägung, Nation, Leben und Tod. Mit Martin R. Dean hat Linsmayer einen Autor ins Boot geholt, der sich in seinen Werken vermehrt mit dem Thema Rassismus und seiner eigenen Migrationsgeschichte auseinandersetzt. Vergangenen Herbst erschien sein Buch «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde», das er gemeinsam mit Tagesschau-Moderatorin Angélique Beldner verfasst hat.

Ausländische Titelhelden gibt es hier kaum

In seinem neusten Beitrag, einem Auszug aus seinem übernächsten Buch, nimmt er nun seine Familie genauer unter die Lupe. Anhand seiner beiden Familienstränge zeichnet er seine eigene Migrationsgeschichte nach. Er erzählt von seiner Grossmutter, die aus dem deutschen Rügen in die Schweiz kam («schon sie fühlte sich fremd in ihrem kleinen Schweizer Dorf»), und vom indischstämmigen Vater aus Trinidad. Es ist ein Text mit vielen Zitatcollagen aus anderen Sprachen.

«Es gibt nach wie vor grossen Aufklärungsbedarf», sagt Dean, der lange am Gymnasium Muttenz Deutsch unterrichtet hat, über den Schweizer Umgang mit Fremdem. Das sei auch im hiesigen Kulturschaffen ersichtlich. «In der Schweizer Literatur gibt es keine ausländischen Figuren», sagt er, «und schon gar keine Heldinnen und Helden». Dies bei einem schweizweiten Ausländeranteil von knapp 26 Prozent. «Wir bilden einen Viertel der Bevölkerung literarisch gar nicht ab», so sein lakonischer Kommentar.

«Die Rassismusdebatte hat vielen abgelöscht»

Mit seinem Beitrag möchte Dean eine Gegenstimme schaffen. Zwar sei Basel hier schon deutlich weiter als die Innerschweiz, und durch «Black Lives Matter»-Demos sei die Sensibilität heute grösser als noch vor ein paar Jahren.

Doch Dean sagt auch: «Diese Rassismusdebatte hat vielen abgelöscht.» Auch ihm selber sei es irgendwann zu viel geworden. «Es gibt diesen Touch der Belehrung, der mir nicht gefällt.» Er hofft, dass die Themen Migration und Rassismus nachhaltig ihren Platz im Literaturbetrieb haben - und sich scheinbare Gegebenheiten auch langfristig verändern. Ein neuer Kanon ist hier zumindest mal ein Anfang.

«20/21 Synchron». Lesung mit Martin R. Dean, Simone Lappert und Urs Faes.

Allgemeine Lesegesellschaft Basel, 18. 1., 19. 30 Uhr.