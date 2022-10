In Basel kann ein veganes Frühstück geliefert werden

Lieferdienst Veganer Sonntagmorgen: In Basel kann ein pflanzenbasiertes Frühstück geliefert werden Eine Corona-Notlösung aus Deutschland wird zur Geschäftsidee in der Region Basel. Ein Ehepaar liefert vegane Brunch-Boxen direkt ins Wohnzimmer. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Ausschliesslich vegane Produkte beinhaltet der Liefer-Brunch. Symbolbild: Nadia Schärli

Seit diesem Sonntag können vegane Brunch-Boxen nach Hause geliefert werden in der Region Basel. Julia Gröninger und ihr Mann Alex lancierten den neuen Lieferservice «Barista Bar Basel». Die Beiden wollen einem grösserem Publikum eine Ernährungsweise schmackhaft machen, bei der auf jegliche tierischen Produkte verzichtet wird.

Wer bis am Freitagabend um 18 Uhr die Bestellung aufgibt, kann am Sonntagmorgen zwischen 10 und 12 Uhr mit der Lieferung eines veganen Brunches rechnen. Diverse Brötchen, Seitan als Ersatzprodukt auf Weizenproteinbasis, Hummus, Marmeladen und Smoothies sind im Angebot. Das Ehepaar bringt das Essen eigenhändig zur Haustür. «Einige Kundinnen und Kunden sind gerade erst aus dem Bett aufgestanden», sagt Julia Gröninger über die Erfahrungen der ersten Lieferungen am 9. Oktober.

Eine Überbrückung mit Zukunft

Sie und ihr Mann würden sich beide vegan ernähren und seien grosse Kaffeeliebhaberin und -liebhaber. Das Ziel der beiden ist die Eröffnung einer «plant-based Baristabar» am Andreasplatz. «Es gibt nie genug Plätze für guten Kaffee», sagt Gröninger. Da noch eine Bewilligung hängig sei, hat das Paar bereits den Lieferservice gestartet, um die Zeit zu überbrücken. Das Lokal soll der veganen Bevölkerung ein Ort bieten, an dem sie ohne grosse Abklärungen essen und trinken können. Auch nicht vegan lebende Menschen sollen geschmacklich von einer pflanzenbasierten Ernährung überzeugt werden.

Der Lieferservice soll auch nach der Eröffnung des Lokals weitergeführt werden. Im Lokal wird es keine Sitzplätze geben. Das Geschäft ist mit Ausnahme von einigen Stehplätzen als «Take-away» konzipiert. Eine Bestellung ist neben der Stadt Basel auch in Riehen und der Agglomeration im Baselbiet möglich. Geplant ist, dass in Zukunft die umliegenden Gemeinden weiterhin mit dem Auto beliefert werden, in der Stadt aber ein Lastenfahrrad eingesetzt wird, sagt Gröninger.

Basler Partnerschaft

Die Idee der veganen Brunch-Box sei in Deutschland entstanden. Während des Corona-Shutdowns habe ihr damaliges Lieblingskaffee auf Lieferungen umgestellt und so ihren Brunch zu Hause ermöglicht. Dieses Konzept wollten die Gröningers nach Basel bringen. Mit der «Coolbeans» -Bäckerei aus der Markthalle haben sie eine Partnerin für die Realisierung des Vorhabens gefunden.

Die Zusammenarbeit mit kleinen, lokalen Anbietern sei ein wichtiges Anliegen für das vegane Jungunternehmen. Neben der Partnerschaft mit der Basler Bäckerei aus der Markthalle soll auch im künftigen Geschäft Platz bestehen für lokale Anbieterinnen und Anbieter, um ihre Produkte zu verkaufen. «Wir wollen den grossen Ketten den Kampf ansagen», sagt Gröninger schmunzelnd.

