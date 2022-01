Die Liestaler Schützenstube wird umgebaut

Liestal Die Renaissance der Schützenstube: Das sind die Pläne für die Sanierung des Altstadtrestaurants Die Renovation der Schützenstube mitten im Stedtli soll noch diesen Sommer beginnen – und bestenfalls einen neuen Pächter anlocken. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Seit zwei Jahren hat sich nichts getan in der Schützenstube. Das soll sich nun ändern. Kenneth Nars

«Das ist keine sanfte Sanierung, bei der wir die Wände neu streichen. Das wird eine gröbere Sache», sagte Architekt Christoph Löliger an der Nachbarschaftsveranstaltung vom Freitag in der Liestaler Schützenstube. Das Traditionslokal im Stedtli soll ab Sommer dieses Jahres innen sowie aussen renoviert werden. Das Baugesuch wird im Februar eingereicht.

Sanieren hätte Andreas Hirt, Verwaltungsratspräsident der Besitzerfirma Zedrima AG, schon vor zwei Jahren wollen, nachdem das damalige Pächterpaar den Betrieb einstellte. «Die Schwierigkeit ist, so zu sanieren, dass alle Anspruchsgruppen einverstanden sind», sagt sein Sohn und Projektverantwortlicher Mathias Hirt. Er nennt Stadt und Behörden, die Öffentlichkeit und Vereine, Mieterinnen und Mieter der Wohnungen im Haus und schliesslich die Eigentümerschaft.

Der Schützensaal weicht neuen Wohnungen

Im zweiten Anlauf sei es gelungen, mit den Behörden Einigkeit zu finden, so Hirt.

«Wir haben uns während zwei Jahren immer wieder zusammengesetzt und haben es geschafft, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden.»

Resultat ist das Projekt, das nun den Nachbarn vorgestellt wurde.

Das ganze Gebäude setze sich zusammen aus ehemals vier Häusern mit einem Innenhof, erklärte Löliger, der selber in Liestal aufgewachsen ist. Die alte Struktur des Gebäudes wolle man beibehalten. Im Erdgeschoss soll das Restaurant neu gestaltet werden. Der Gastbereich wird zur Seite der Rathausstrasse ausgerichtet, der Teil, in welchem sich derzeit ein Pop-Up-Take-Away befindet, soll nach aussen geöffnet werden können. Küche und Servicebereich werden vom ersten Stock in den hinteren Teil des Erdgeschosses verlagert, Richtung Mühlegasse. Nebenan, beim Eingang zur Stedtli-Bar, entsteht ein Atelier mit Schaufenster.

Ein Stockwerk tiefer wird die Stedtli-Bar an ihrem Originalort saniert und barrierefrei zugänglich gemacht. Im Untergeschoss finden sich weiter Lagerräume und Mieterkeller.

Insgesamt acht Wohnungen entstehen in der Schützenstube auf vier Geschossen, zwei davon im Maisonette-Stil. Sie erhalten Balkone in den Innenhof, der mit einem Oblicht das Restaurant erhellt. Auch ein Lift soll entstehen. Rathausseiteig werden zwei Dachaufbauten für Fenster erstellt, an der Mühlegasse fünf derer. Dort wird ausserdem ein Teil der Fenster erneuert. Der Schützensaal im ersten Obergeschoss, in dem die Veranstaltung stattfand, wird einer Wohnung weichen. Dies war denn auch einer der wenigen Punkte, der Fragen auslöste: Wo können sich Vereine künftig in der Schützenstube treffen?

Die Suche nach einem neuen Wirt läuft

Säle, wie man sie früher kannte, seien für Gastronomen nicht mehr wirtschaftlich, erklärte Löliger. Im Restaurant seien aber auch in Zukunft Bereiche für Veranstaltungen abtrennbar. Zudem gab es Fragen zum voraussichtlich anderthalb Jahre dauernden Umbau: Dafür muss über der Mühlegasse ein Kran installiert werden. Dieser steht auf einem Podest, damit grosse Lastwagen unter ihm durchfahren und Geschäfte beliefern können, so Löliger. Rathausseitig wird zudem für die Fassadensanierung ein Gerüst montiert.

Mathias Hirt betonte, dass man mit dem Umbau die Voraussetzungen nach heutigem Standard für eine neue Betreiberschaft setze. Diese fehlt aber noch: Er erinnerte die Anwesenden daran, dass man ihn mit Ideen kontaktieren könne.

«Wir suchen jemanden, der gutbürgerliche Küche als Konzept umsetzen will und die Schützenstube wieder zur Attraktion macht.»

Es dürfe aber durchaus auch etwas sein, das jüngeres Publikum anspreche: «Damit das Stedtli abends wieder lebt.»

