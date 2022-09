Liestals neues Gesicht: Lüdin, Allee und Post kommen vorwärts

Liestal Lüdin, Allee und Post: So verändert sich das Gesicht der Stadt Das Stedtli Liestals ist umstellt von vergangenen, aktuellen und künftigen Entwicklungsgebieten. Die Pläne zwischen Bahnhof und Lüdin-Areal befinden sich nach jahrelanger Arbeit auf der Zielgeraden. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 14.09.2022, 18.41 Uhr Merken Drucken Teilen

Seit Jahren sind sie in Arbeit, jetzt kommen sie der Realität näher: die Quartierpläne «Am Orisbach» ­– eine Zusammenarbeit der Stadt Liestal und der Post – und «Lüdin», entwickelt von der First Site Invest AG und im Besitz der Credit Suisse.

Beide Pläne kommen noch diesen Monat vor den Einwohnerrat, bereits in etwas mehr als einem Jahr sollen die Bauarbeiten beim Lüdin-Areal losgehen. Für die Orisbach-Pläne stellt man das Jahr 2024 als Baubeginn in Aussicht. Sofern alles gut geht und es keine Einsprachen gibt. Das gilt für beide Projekte.

Zeit, die Pläne im Kontext der Stadtentwicklung einzubetten, fand die Stadt Liestal. Sie lud gemeinsam mit den Projektverantwortlichen zur Vorstellung der Pläne und einer Stadtführung ein.

Thomas Noack, Bereichsleiter Hochbau und Planung (2. v. l.), Stadtpräsident Daniel Spinnler (2. v. r.) und Stadtrat Daniel Muri (rechts) bei der Stadtführung. Bild: Juri Junkov

Post-Neubau: Höher, dafür weniger Fläche

Was dabei deutlich wird: Der Ring, der sich aus neu entwickelten Arealen um das Stedtli zu bilden begonnen hat, wird sich schliessen. Stadtpräsident Daniel Spinnler und Stadtrat Hochbau und Planung, Daniel Muri, sprechen etwa vom sogenannten «Power-Block»-Büchelicenter mit Parkhaus, dem 2010 neu gestalteten Wasserturmplatz oder dem Ziegelhof-Areal, das vor dem Umbau steht.

Mit den zwei Plänen wird eine grosse Lücke zwischen Bahnhof und Stedtli geschlossen. Gleich nebenan werden der Bahnhof und das Kantonsgericht umgebaut, was das Gebiet vollendet. Ein grosser Teil der Stadt erhält damit ein komplett neues Gesicht.

Die Bauprojekte in der Übersicht

Einerseits soll dafür das Postgebäude abgerissen und neu gebaut werden. «Ein Bild sagt mehr als tausend Worte», meint Nicolas Mumenthaler von der Projektentwicklung der Post und zeigt bei der Präsentation eine Fotografie der aktuellen Situation.

Diese sei für niemanden befriedigend. Für den neuen Bau soll das Bauvolumen anders verteilt werden: Im Vergleich zu heute soll das Gebäude höher werden, dafür weniger Fläche einnehmen. «An einer solchen Stelle gibt es immer Sorgen, dass ein Gebäude zu hoch ist», meint Mumenthaler, «für eine Kantonshauptstadt und diesen Standort empfinden wir es aber nicht als überdimensioniert.»

Stadtrat will Parkplätze unter der Erde

Durch die Volumenverschiebung soll ausserdem der Orisbach freigelegt werden. Man will ihn weiter aus seiner Betonbahn holen – «dorthin, wo er gehört: an die Oberfläche», sagt Stadtrat Daniel Muri. Um ihn soll ein Park entstehen, die Parkplätze sollen in das künftige Lüdin-Parkhaus verschoben werden. 20 Parkplätze sind im Quartierplan als Notfalloption noch in der Allee vorgesehen – keine Lösung, die der Stadtrat aber sehen möchte.

So soll der Stadtpark in Zukunft aussehen. Christ & Gantenbein

Der neue Stadtpark soll neben einem Ort zum Verweilen auch ein Verbindungsstück werden: Der Quartierplan schliesst mit dem Postbau den Bahnhofcorso ab und verbindet den Bahnhof mit dem Stedtli, während er eine natürliche Trennlinie darstellt.

Der Orisbach und die Allee heute. Juri Junkov

Lüdin-Areal: Drei Bauten, drei Gesichter

Einen Vermittlungsstatus soll denn auch die neue Lüdin-Überbauung wahrnehmen. Daher besteht sie aus drei verschiedenen Gebäuden: einerseits der Häuserblock an der BLKB-Kreuzung, der im Grossstadt-Flair gehalten ist und zum Bahnhof passt.

Die Häuserreihe an der Orisbach-Seite lehnt sich mit den unterschiedlichen Gebäudehöhen an das Stedtli an. Das kleinste Gebäude schliesslich, direkt neben dem Orisbach, erinnert an einen Werkschuppen. Es soll für verschiedene Wohnformen, etwa Wohnateliers, Platz bieten. Der Kopfbau bleibt.

So soll die Lüdin-Überbauung zum Orisbach hin aussehen. zvg

Da die drei Projekte architektonisch ineinandergreifen, liegt es auf der Hand, sie gemeinsam zu realisieren. Doch es könnte Widerstand geben. Im Einwohnerrat, in Form von Einsprachen oder bei einer Volksabstimmung. Der Kredit für den Stadtpark unterliegt dem obligatorischen Referendum, weil er rund 5,7 Millionen beträgt.

Aufgrund verschiedener Abgaben müsste die Stadt jedoch nur einen Teil selber zahlen. «Das ist eine unglaubliche Chance für Liestal», meint Stadtpräsident Daniel Spinnler.

«Wir hoffen, dass der Einwohnerrat und die Bevölkerung das auch so sehen.»

Die Umsetzung der Projekte wäre auch separat möglich, jedoch käme es dadurch zu Verzögerungen, ist er sicher. Rund zehn bis 15 Jahre könnte das dauern, schätzt Spinnler. «Ich glaube, das will niemand mehr.»

