Zwei Baslerinnen tauchen im Rhein nach Müll und verlorenen Dingen

Littering in Basel Velos, Messer und Kreditkarten aus dem Rhein: Zwei Baslerinnen tauchen nach Verlorenem Zwei Frauen haben es sich zur Aufgabe gemacht, Abfall aus dem Rhein in Basel zu holen. Neben Trouvaillen wie einem Wasserkocher oder einem Stück eines Gebisses finden sie viel Abfall. Auf Instagram teilen sie ihre Funde – und möchten damit für die Thematik sensibilisieren. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Autoreifen, Metallrohre, ein Velo und Glasflaschen: Karin Brunner und Nadine Reimann tauchen im Rhein nach verlorenen und weggeworfenen Gegenständen. Bild: zvg

Am Rheinufer liegen auf einem Haufen Münzen, grosse Glasscherben, aber auch Identitätskarten und sogar ein Velo. Frisch sehen die Dinge nicht mehr aus: Zwei Baslerinnen haben sie aus dem Rhein gefischt und fotografiert. Bilder davon posten sie auf dem Instagram-Account «R(h)eingeworfen».

Eine der beiden Betreiberinnen des Accounts, Karin Brunner, erzählt auf Anfrage, sie sei mit ihrer Freundin Nadine Reimann häufig bei der Dreirosenbrücke, um im Rhein zu baden. «Dummerweise habe ich einmal die Wasserschuhe vergessen und als ich da im Rhein stand, bin ich in eine Scherbe getreten. Da hatte ich mir vorgenommen: Das nächste Mal nehme ich die Taucherbrille mit und hole den Müll aus dem Wasser.»

Karin Brunner mit einigen herausgefischten Gegenständen: «Viele wissen zwar, dass es im Rhein Scherben hat, aber sind dann doch überrascht, wie viele es effektiv sind.» Bild: zvg

15 Würfel auf dem Grund des Rheins gefunden

Seither gehen die beiden regelmässig in den Rhein und sammeln das ein, was andere achtlos in das Gewässer geworfen haben – oder verloren haben: Kreditkarten, Smartphones oder ganze Portemonnaies haben sie neben vielen Bierdeckeln schon herausgefischt, so Brunner. Aber auch etwa Wasserkocher, Kleiderständer oder Würfel. 15 davon hätten die beiden gefunden. Ein Passant habe ihnen erzählt, dass am Rheinbord bei der Dreirosenbrücke oft mit Würfeln um Geld gespielt werde, da fliege manchmal einer in den Fluss.

Auch aufgeklappte Messer haben sie im beintiefen Wasser schon entdeckt. Das schrägste Stück, das sie bisher gefunden haben, war ein Stück eines Gebisses. Die beiden Frauen sortieren die Funde und entsorgen sie fachgerecht. Dinge, die noch zu gebrauchen sind, nehmen sie mit nach Hause.

Passantinnen und Passanten bedanken sich bei den zwei Frauen

Bislang sind sie vor allem zu zweit unterwegs. Sie erhalten positive Rückmeldungen, erzählen sie: So sei etwa dank eines Spendenaufrufs auf Instagram genügend Geld zusammengekommen, sodass sie sich schnittfeste Handschuhe für ihre Sammelaktionen kaufen konnten. Aber auch Baslerinnen und Basler, die am Rheinufer sitzen, reagieren. Brunner sagt:

«Viele bedanken sich für unsere Arbeit oder fragen, ob sie helfen können. Teilweise geben sie sogar ein Trinkgeld.»

Mit der Dokumentation der Funde in den sozialen Medien wollen die beiden mehr Menschen für das Thema Littering sensibilisieren, sagt Brunner. «Viele wissen zwar, dass es im Rhein Scherben hat, aber sind dann doch überrascht, wie viele es effektiv sind.»

Ob die «Rhybutzete» 2025 stattfindet, ist noch unklar

Mit ihrem Anliegen stehen die beiden Frauen nicht alleine da: Auch der Kanton reinigt den Rhein. Nicole Ryf, Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements, schreibt auf Anfrage, die Stadtreinigung putze den Rhein vom Ufer her: «Sie ziehen jeweils alles aus dem Wasser, was von hier aus erreichbar ist.»

Alle vier Jahre findet ausserdem die «Rhybutzete» in Zusammenarbeit mit den Wassersport- und Tauchvereinen statt. 2017 fand die Aktion zuletzt statt, acht Tonnen Abfall wurden geborgen – 2006 waren es mit zwölf Tonnen deutlich mehr. 2021 musste die Aktion laut Ryf coronabedingt abgesagt werden. Noch ist offen, ob die «Rhybutzete» 2025 wieder stattfinden kann.

Dank der schnittfesten Handschuhe bringen sich die Baslerinnen bei den Reinigungsaktionen nicht in Gefahr. Bild: zvg

Vielleicht bald professioneller

Vorerst wollen Brunner und Reimann ihre Sammelaktionen im Sommer weiterführen – aber Brunner schliesst auch eine professionellere Herangehensweise nicht aus: «Es gibt zwar Organisationen, die Aufräumaktionen im Rhein durchführen, aber nur sehr selten. Mich würde das sehr interessieren, da müsste ich wohl ein Start-up gründen.»

Der nächste Schritt sei dann für sie das Tauchbrevet, um auch die tieferen Zonen des Rheins von Abfall, Fahrzeugen und Gebrauchsgegenständen zu befreien. Bis dahin konzentrieren sich die beiden Frauen auf den Müll am Ufer.

