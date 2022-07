Gegen Littering: Raumpaten helfen, das Quartier sauber zu halten

LITTERING Freiwilliges Aufräumen im St. Johann –Raumpatenschaft sorgt für ein sauberes Quartier Raumpaten und Raumpatinnen können sich in Basel an freiwilligen Putz- und Entsorgungsaktionen beteiligen. Die Stadtreinigung Basel begrüsst solche Aktionen. Laura Ferrari 30.07.2022, 06.31 Uhr

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer bemühen sich, die Stadt sauber zu halten, damit solche Bilder vermieden werden können. Kenneth Nars

Die Aufräumaktion richtet sich an Freiwillige, die regelmässig in einem festgelegten Gebiet in der Stadt helfen wollen, das Quartier sauber zu halten. Gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und Energie hat das Stadtteilsekretariat Basel-West im Frühling dieses Jahres diese Aktion ins Leben gerufen.