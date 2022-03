Das sind die Littering-Hotspots im Kanton Basel-Stadt

Littering Sperrgut ohne Absender in Basel: Kontrolliert wird oft, Bussen gibt es eher selten Die Littering-Hotspots des Kantons Basel-Stadt liegen klar zwischen Dreirosenbrücke und Wiesendamm. In Riehen wird hingegen nur selten illegal Abfall entsorgt. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

An der Drahtzugstrasse – im Kleinbasel wird am meisten illegal entsorgt. Kenneth Nars

Kaum jemand stört sich über den Abfall der Basler Fasnacht, und die noch verbliebenen Räppli auf Trottoirs lösen eher Wehmut aus. Doch auch letzte Woche waren die Abfalldetektive des Basler Amts für Umwelt und Energie (AUE) unterwegs, wie ein Blick in die Statistik der wilden Abfall-Deponien zeigt. Registriert werden nicht nur Müllhalden aus Sperrgut, sondern auch Hausabfall in unmarkierten schwarzen Säcken.

Knapp 10’000 Einträge sind seit 2019 in der Datenbank, bei rund einem Drittel davon wurde für die Entsorgung schlichtweg kein Bebbisagg verwendet, oder es fehlte der entsprechende Kleber für Kleinsperrgut.

Ein Viertel geht auf Grobsperrgut zurück: illegal aufs Trottoir gestellte Tische, Stühle, Bänke und Betten. Die restlichen Kategorien spielen zahlenmässig eine geringe Rolle, dazu gehören etwa am falschen Wochentag herausgestellte Bebbisäcke, Elektrogeräte oder auch Sondermüll.

In Riehen gibt es am wenigsten Littering

Die Littering-Rangliste wird vom Kleinbasel angeführt: Rund 40 Prozent der Eintragungen stammen aus den Vierteln Klybeck, Matthäus und Rosental. Doch auch wenn man die Litteringmeldungen ins Verhältnis zum jeweiligen Bevölkerungsanteil setzt, wird die Rangliste eindeutig vom «minderen» Basel angeführt: Mit 142 Meldungen pro 1000 Einwohner in den letzten drei Jahren führt das Klybeck die Liste an, gefolgt von der Altstadt Kleinbasel (134), dem Matthäus-Quartier (129), Kleinhüningen (128), Rosental (116) und Clara (111).

Wer sogleich an Migrationsprobleme denkt, macht es sich zu einfach: Die Altstadt Kleinbasel hat mit 38 Prozent fast denselben Anteil an Ausländern wie die Vorstädte und das Iselin-Quartier.

Mit rund 46 Eintragungen pro 1000 Einwohner landen die Quartiere Iselin, Gundeldingen und St. Johann indes weit dahinter und bilden damit das Mittelfeld. Es folgen das Wettstein-Quartier (37) und die Vorstädte (36), danach mit rund 30 eingetragenen Sünden pro 1000 Einwohner das Gotthelf, die Breite und die Viertel am Ring. Noch seltener tauchen die Altstadt Grossbasel (23), das Hirzbrunnen (20), St. Alban (17), das Bachletten mit 15 und das Bruderholz mit knapp zehn Meldungen pro 1000 Einwohner seit 2019 in der Statistik auf.

Daten sind mit Vorsicht zu interpretieren

Das kuriose Schlusslicht des Datensatzes bildet Riehen: Hier muss man sogar noch eine Gebührenmarke aufkleben, doch wurden laut amtlicher Zählung in den letzten drei Jahren lediglich einmal ein falscher Sack und zweimal illegal Sperrgut vor die Türe gestellt. Dies ergibt insgesamt drei Vorfälle, allesamt südwestlich des Niederholzes und damit weit ausserhalb des Dorfes.

Der statistische Ausreisser zeigt allerdings auch, dass die offiziellen Daten mit Vorsicht zu interpretieren sind: Die Abfalldetektive des AUE verirren sich offensichtlich eher selten nach Riehen, das Kleinbasel wird hingegen relativ streng kontrolliert. In Bettingen gibt es übrigens überhaupt kein Littering, zumindest weiss das AUE nichts davon.

200 Franken Busse für illegal entsorgtes Sperrgut

Bussen sind selten, das Wühlen im Abfallsack fördert aber gelegentlich einen Hinweis auf den Entsorger zu Tage. Die Ordnungsbussenstatistik ist seit 2017 öffentlich, seither ergingen insgesamt rund 3000 Bussen an Anwohner wegen «unzeitigen Bereitstellens von Abfall auf Allmend», was jeweils 50 Franken kostet.

Wer Sperrgut oder Elektroschrott einfach aufs Trottoir stellt und dabei erwischt wird, zahlt mit 200 Franken wesentlich mehr, seit 2017 war dies in 556 Fällen der Fall. Auch wer die öffentlichen Abfallkübel für seinen Haushaltsmüll missbraucht, zahlt 100 Franken, ganze 337 Personen wurden seit 2017 von den Abfalldetektiven in flagranti erwischt.

Wer Sperrgut einfach aufs Trottoir stellt, muss mit einer Busse rechnen. Kenneth Nars

Eine Erhöhung der Bussen oder der Kontrolldichte wurde im Grossen Rat schon oft diskutiert, scheiterte aber vor allem an der Frage der Verhältnismässigkeit: Wer als Autofahrer mit 50 durch die 30er-Zone düst, kommt ebenfalls mit einer anonymen Ordnungsbusse von 240 Franken davon.

Fünf Litteringbussen seit 2019 in Riehen

Zahlenmässig sind die Litteringbussen ein kleiner Bereich: Durchschnittlich kassieren im Kanton Basel-Stadt jede Woche 3700 Autofahrer eine Ordnungsbusse, 200 Lieferwagen, 67 Motorradfahrer und 50 Velofahrer. Fussgänger hingegen erhalten im Schnitt lediglich 35 Bussen pro Woche, meist im Zusammenhang mit Abfall.

In Riehen gab es seit 2019 übrigens satte fünf Litteringbussen, im Basler Bruderholzquartier zwei, in Bettingen keine einzige. Mit Abstand am meisten Bussen gab es in diesem Zeitraum im Postleitzahlbereich 4057: Im Kleinbasel wurden 815 Ordnungsbussen ausgestellt, das sind knapp 30 Prozent aller Basler Litteringbussen.

