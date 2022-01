Vollgesprayte Toiletten und viel Abfall in Basler Gewerbeschule

Littering Vollgesprayte Toiletten und 18 Tonnen Abfall in Basler Gewerbeschule Bevor man zusammen in einen Club geht, ist es üblich, Freunde zu treffen. Etwa auf einem Schulareal, wie das der Allgemeinen Gewerbeschule (AGS) Basel. Der liegengelassene Abfall sorgt bei den Betroffenen hingegen für grossen Ärger. Ali Ahmeti Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Eine Kabine der Herrentoilette im EG. zvg

Die Allgemeine Gewerbeschule (AGS) in Basel sieht sich mit Littering-Problemen konfrontiert, wie Fotos eines empörten Lesers zeigen. Nach Wochenenden liegen oft Dutzende Bierdosen auf dem Areal herum, Zigarettenstummel verunstalten den Rasen. Zudem ist die Herrentoilette im Erdgeschoss vollgesprayt. Ein Augenschein der bz unterstreicht dies. Die Keramikplatten in der genannten Toilette sind nicht mehr weiss, auf dem Areal stossen wir vereinzelt auf Abfälle.

Das Basler Erziehungsdepartement (ED) ist sich des Problems bewusst. Doch es zu beheben ist nicht ganz so einfach. Das Areal rund um die AGS werde nicht nur von den Studierenden, Schülerinnen und Schülern genutzt, betont ED-Kommunikationsleiter Simon Thiriet. Denn die zentrale Lage der Schule im Wettstein-Quartier begünstige es sehr, sich dort zu treffen:

«Insbesondere an Abenden und an Wochenenden sind wir mit Unmengen von Abfall konfrontiert: Verpackungsabfall mit Essensresten, leere Whiskyflaschen und Bierdosen. Pro Woche kommen da gut und gerne 18 Tonnen Abfall zusammen.»

Seit der Pandemie hat das Littering zugenommen

Entsprechend sorgt das im Aussenbereich dafür, dass die Mülleimer jedes Mal überfüllt sind und der Abfall liegen bleibt. Genau aus diesem Grund habe man eine Aushilfe angestellt, die gezielt frühmorgens da ist, um einzusammeln und zu wischen, sagt Thiriet. Dass sich Jugendliche abends auf dem Areal der AGS treffen, ist nichts Neues. In Basel ist dies seit vielen Jahren bekannt. «Während der Pandemie hat sich das aber akzentuiert, da die Jugendlichen zum Teil nicht mehr in Clubs oder ähnlichem treffen konnten», führt Thiriet aus. «Einerseits nimmt das Littering mit dem Verpackungsmüll von Essen am Mittag zu, andererseits wird das Gelände der AGS für viele Personen am Abend immer mehr zum Treffpunkt; wir stehen diesbezüglich auch mit der Polizei in Kontakt.»

Das Areal der Allgemeinen Gewerbeschule (AGS) Basel. Kenneth Nars

Die AGS hat ein vielfältiges Angebot und das führt zu unregelmässigen Öffnungszeiten, weswegen die Schule unter der Woche bis 21 Uhr geöffnet ist. Das ziehe ungebetene Gäste auf das Areal, die schliesslich auch die Toiletten benutzen. Thiriet verweist nochmals darauf, dass sich die massiven Verschmutzungen in den WCs im Eingangsbereich befinden. «In anderen Toiletten sind vereinzelt auch immer wieder Kleber und Kritzeleien angebracht, bei denen wir davon ausgehen, dass sie von Lernenden und Studierenden stammen», sagt Thiriet weiter.

Falls eine Person erwischt werden sollte, werde sie gemäss den Regeln und Möglichkeiten sanktioniert, sagt Thiriet. Doch das komme nicht sehr oft vor, denn es bestehe keine Möglichkeit, die Toiletten zu überwachen. Die Hauswarte kümmern sich stets darum, dass die Kleber, Malereien und weitere entfernt werden. Doch diese Bemühungen seien in den Toiletten im Eingangsbereich nicht nachhaltig. Hinzu kämen seit September mehrere langfristige Ausfälle im Hauswartteam, fügt Thiriet an. Das führe zu einer Unterbesetzung. Unter anderem könnten auch deswegen gewisse Aufgaben nicht in der gewohnten Qualität erledigt werden.

