Lobbying Das stille Ende der «Parlamentarischen Gruppe Basel» Die Basler GLP-Nationalrätin Katja Christ ruft ein neues Netzwerk in Bundesbern ins Leben - allerdings nicht ohne Nebengeräusche. Leif Simonsen 18.02.2021, 05.00 Uhr

Die grünliberale Basler Nationalrätin Katja Christ (Zweite von links) will die Lobbybemühungen in Bundesbern stärken.

Roland Schmid / BLZ

Der abgewählte Basler SVP-Nationalrat Sebastian Frehner muss mit ansehen, wie sein Erbe zu Grabe getragen wird. Die «Parlamentarische Gruppe Region Basel» wird nicht mehr unter den offiziellen Gruppen der Bundesversammlung aufgeführt. Was zum Ende dieses in den vergangenen Jahren umstrittenen Lobbyinstruments geführt hat, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Einige Parlamentarier machen die Coronakrise dafür verantwortlich und sagen, die Gruppe sei im vergangenen Jahr langsam entschlafen. Andere geben an, dass die Gesetzesänderung sie zur Transparenz verpflichtet habe. Neu müssen alle Mitglieder der parlamentarischen Gruppen offengelegt werden. Viele Parlamentarier aus der Restschweiz wollten nicht mit dem Basler Lobbying verbunden werden und wendeten sich ab.

Sollberger kommt zu anderem Schluss als Schneider-Schneiter

Der Hauptgrund dürfte indes gewesen sein, dass ein seit vergangenem Jahr schwelender Konflikt nicht beiseitegelegt werden konnte. Der Arbeitgeberverband Basel, der bisher die parlamentarische Gruppe finanziert hatte, wollte, dass die Baselbieter SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger die Nachfolge Frehners als Präsidentin antritt.

Als Präsidentin der Handelskammer beider Basel (HkBB), CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, ihre Ambitionen auf das Amt kundtat, stellte der Arbeitgeberverband klar: Mit Schneider-Schneiter an der Spitze wird der Geldhahn abgedreht. Was danach geschah, darüber gehen die Meinungen auseinander. Und auch über den jetzigen Zustand herrscht offenbar Unklarheit.

Auch wenn die Gruppe im Register des Parlamentsdiensts nicht existiert: Sandra Sollberger etwa ist der Überzeugung, dass es die Gruppe noch gibt. Sie würde sich indes nicht als Präsidentin bezeichnen, sondern als diejenige, die «schaut, dass es läuft». Zu einem völlig anderen Schluss kommt ihre damalige Antipodin Elisabeth Schneider-Schneiter. Die Gruppe sei am Ende, meint sie.

Die zerfahrene Situation will nun eine Newcomerin nutzen. Die Basler GLP-Nationalrätin Katja Christ hat eine Einladung an sämtliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier beider Basel geschickt. Am 8. März werden sich diese zu einem Netzwerkanlass treffen und sich überlegen, wie die Basler Anliegen künftig in Bern besser vertreten werden könnten. Christ sagt: «Wir haben unterschiedliche politische Rucksäcke. Unabhängig davon können wir trotzdem für die gemeinsamen Interessen der Region einstehen.» Oft würden Anliegen aus dem Dreiländereck in Bundesbern nicht wahrgenommen.

Arbeitgeberverband will in Bundesbern aktiv bleiben

Ziel sei demnach, dass die Parlamentarier beider Basel sich künftig absprechen, im Idealfall gar gemeinsame Vorstösse einreichen oder Medienmitteilungen schreiben. Christs Idee scheint auf Wohlwollen zu stossen: Fast alle Politiker von links bis rechts haben für den Network-Anlass zugesagt – selbst Sollberger, sofern der Terminkalender es zulässt.

Wie lange die Einigkeit währt, wird sich jedoch noch herausstellen. Denn klar ist: Der Arbeitgeberverband hat mit Christs ins Leben gerufener Gruppe nichts mehr zu tun. Gerade die linken Parlamentarier wehren sich gegen eine «intransparente» Finanzierung des Arbeitgeberverbands, wie der Parlamentarischen Gruppe in der Vergangenheit immer wieder unterstellt wurde. Der Arbeitgeberverband aber ist weiter daran interessiert, in Bundesbern seinen Einfluss geltend zu machen.

Direktorin Saskia Schenker sagt, man werde weiter «ein Gefäss» organisieren, bei dem die Interessen ihres Verbands einfliessen. Von einer drohenden Konkurrenzsituation will sie nichts wissen. «Katja Christs Initiative sehe ich als Gefäss für allgemeine Anliegen. Unser Gefäss wird sich mehr mit der Wirtschaftsregion Basel und mit Arbeitgeberthemen beschäftigen.»