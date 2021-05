Lockerungen Baslerinnen und Basler nutzen den Brückentag zum Einkaufen und sorgen für Stau in Weil am Rhein Seit gestern ist das Einkaufen in Deutschland für Schweizerinnen und Schweizer wieder ohne Quarantäne- und Testpflicht erlaubt. Entsprechend gross ist der Andrang am Freitag. Lea Meister 14.05.2021, 11.12 Uhr

Der Stau rund um die Grenze ist in beide Richtungen gross. Elodie Kolb

Schon am früheren Freitagmorgen berichteten verschiedene Medien von vollen Trams der Linie 8. Ein Augenschein zeigt: Der Andrang ist gross, viele Baslerinnen und Basler, hauptsächlich ältere Menschen, fahren über die Grenze, um sich mit allerlei Sachen einzudecken. So leert sich dann auch das Tram auf einen Schlag beim Marktkauf.

Eine Familie hat gar einen Koffer mitgebracht und diesen auch gefüllt. «Mit Babynahrung und Dingen für die ganze Familie», so der Vater. Sie sind nicht alleine, viele sind gleich mit dem Koffer angereist.

Eine Familie ist gleich mit einem Kofferangereist und hat diesen mit Dingen für die ganze Familie gefüllt. Elodie Kolb

In Deutschland kann seit Donnerstag wieder eingekauft werden. Bei einem Aufenthalt unter 24 Stunden greift die Quarantänepflicht nicht mehr. Wer dagegen verstösst und länger als 24 Stunden im Land verweilt, ohne in Quarantäne zu gehen, muss mit einer Busse von bis zu 1'000 Euro rechnen.

«Bundes-Notbremse» kann den Detailhandel je nach Inzidenz wieder einschränken

Einreisende aus Risikogebieten müssen sich in Deutschland weiterhin an die Testpflicht halten, die Schweiz gilt derzeit für Deutschland aber nicht als Risikoland.

Trotz der Lockerungen kann von Normalität noch nicht gesprochen werden, schliesslich gilt in Deutschland noch immer die «Bundes-Notbremse», die je nach Inzidenz auch für erneute Einschränkungen im Detailhandel sorgen kann. In Grenznähe ist es derzeit möglich, in Fachgeschäften per «Click and Meet» einzukaufen. Läden, die den täglichen Bedarf abdecken, haben ohnehin geöffnet.