Clubs dürften öffnen, die meisten warten aber noch ab

Lockerungen Clubs dürften öffnen – die meisten Basler Betreiber warten aber noch ab Können Tanzhungrige bereits dieses Wochenende die Nacht in lokalen Clubs durchtanzen? Fehlanzeige. Die grosse Mehrheit der Basler Clubbetreiber verzichtet darauf, ihre Tanzflächen am Samstagabend zu öffnen.

«Ich werde die <Heimat> nicht öffnen, bevor ich nicht überzeugt bin, dass die Öffnungen dieses Mal von Dauer sein werden», sagt der Geschäftsführer Olivier Müller. Zwei Tage Vorbereitungszeit, um den Betrieb hochzufahren, seien illusorisch. Als Clubbetreiber sei er zehn Monate auf sich alleine gestellt gewesen, betont er.

enerviert er sich. Bei den Lockerungen vergangenen Herbst wollte Müller noch unter allen Umständen einen Clubbesuch ermöglichen. Dieses Mal passe er und rechne mit einer Öffnung nach der Sommerpause.

Vor dem Tanzen zum Test

«Zurzeit sind einfach noch zu viele Fragen offen», räumt auch Geschäftsführer Matthias Seitz vom Balz Klub ein. Man evaluiere zurzeit die Lage und beabsichtige erst zu eröffnen, wenn für die Gäste ein reibungsloser Einlass gewähren werden könne. «Wir wollen mit den neuen Auflagen nichts falsch machen», sagt er und gibt zu bedenken, dass in ihrer Zielgruppe der 20–35-Jährigen lediglich elf Prozent vollständig geimpft seien. «Auf jeden Fall ist es ein Schritt in die richtige Richtung.»

Der Balz Klub plant, vor dem Clubeingang geschultes Fachpersonal für Corona-Schnelltests zu positionieren. Mögliche Einrichtungen wie eine Wartezone seien in der Prüfung. Auch das Tanzlokal Viertel, das erst am 10. Juli seine erste Partynacht veranstalten wird, plant mit einem mobilen Testcenter, betont Clubbesitzer Valentin Aschwanden. An der Pilot-Party vergangenen Samstag hätten etliche Gäste wegen fehlender Testkapazitäten in Apotheken oder Testcentern nicht am Event teilnehmen können. «Ohne eine Testmöglichkeit vor Ort ist ein Clubbesuch für viele schwer zu realisieren», betont Aschwanden.

Chaos in der Clubszene

Spontan einen Hausarzt inklusive Schnelltests hat auch Guy Blattmann vom Klub Elysia für seinen Dachterrassen-Event diesen Samstag organisiert. «Aus dem einfachen Grund, weil es schon viel zu lange her ist», lädt Blattmann zum Anlass in kleinem Rahmen ein. «Wir sehen uns zur Wiedereröffnung des Betriebes verpflichtet, auch wenn die Bedingungen nach wie vor erschwert sind», meint er. Er gibt unumwunden zu:

Sein Team habe lange über den Umgang mit den neuen Bestimmungen studiert, betont Blattmann und fügt an: «Unter unserem Zielpublikum sind einige, die noch kein Zertifikat erhalten haben, weder genesen noch geimpft sind.» Nach etlichen Nachfragen habe ihm das BAG nun bestätigt, dass in der sechswöchigen Übergangsphase auch andere Nachweise gültig seien. Einerseits müsse man also die betrieblichen Abläufe neu sortieren und andererseits beschäftige das Team die Inklusionsfragen. «Intern gab es grosse Diskussionen, da die neuen Bestimmungen etliche unserer Gäste ausschliessen», sagt Blattmann und betont, dass man den Umgang damit zuerst noch finden müsse.

Auch die Inhaberin vom Barock Club, Mareike Thommen, die ihren Betrieb nun in die Sommerpause schickt, hofft, dass mit den nächsten Lockerungen wieder jeder – ob genesen, geimpft oder getestet – unbeschwert in den Ausgang könne. Die grösste Hürde sei die ungewisse Anzahl Gäste, sagt Thommen und fügt an: «Es lohnt sich für uns nicht aufzumachen, solange die Anzahl Gäste ungewiss ist.»

Auch der Club Soho habe beschlossen, noch nicht zu öffnen, «um die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste zu gewährleisten», wie Inhaberin Laura Herbella uns auf Anfrage mitteilt. Die Bar Rouge lädt ab Juli wieder freitags und samstags zum Clubbing ein. Und auch im Nordstern steigt die erste Party nächsten Samstag.