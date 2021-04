Lockerungen Basler Kleintheater freuen sich auf den Neustart mit 50 Zuschauern Die beiden Volkstheater Fauteuil und Förnbacher nehmen bereits in der ersten Woche den Betrieb wieder auf. Ein Blick hinter die Kulissen. Tanja Bangerter 23.04.2021, 05.00 Uhr

Allen Widrigkeiten zum Trotz freut sich Theatermacher Helmut Förnbacher, dass die alte Dame wieder zu Besuch kommen darf. Bild: Kenneth Nars

«Wir spielen endlich wieder», frohlockt Interpretin Kristina Nel, die in wenigen Augenblicken in die Rolle der alten Dame schlüpfen wird. Mit Dürrenmatts Klassiker beendet die Förnbacher Company am Mittwochabend die kulturelle Durststrecke. An der Bar brennen Kerzen – das Konsumieren ist untersagt. Jung-Schauspieler Falk Döhler freue sich, endlich wieder dieses besondere Band zum Publikum zu knüpfen.

«Wie eine Erlösung», kommentiert Helmut Förnbacher das Bühnen-Comeback des Ensembles. Kurz vor Vorstellungsbeginn treffen wir den erfolgreichen Theatermacher im Saal. Die Folgen der Pandemie traf die Company inmitten ihres 40-Jahr-Jubiläums. «Dabei wollten wir nochmals alles geben – das war bitter», betont er.

Schwierige Suche nach neuen Standort

Dazu kommt: Die Company ist in ihrer letzten Saison am Badischen Bahnhof. Nach 24 Jahren Spielzeit muss das Ensemble umziehen. Neben der vorsichtigen Euphorie macht sich eine leise Ohnmacht breit. «Wir sind in einer verzweifelten Lage», sagt Förnbacher. Mitten in der Pandemie einen neuen Spielort zu finden, gestalte sich schwer und die Ungewissheit sei belastend. Mit dem Turnus aus 29 Stücken sei das Ensemble auf ein geeignetes Umfeld angewiesen, betont er. Zwei Spielorte seien ihm von der Stadt bereits angeboten worden, jedoch lägen diese zu weit in der Peripherie und seien renovationsbedürftig.

Wir werden unterbrochen, eine Schulklasse nimmt Platz. Die Schüler einer sechsten Primarklasse werden von seiner Tochter Sandra Förnbacher begleitet. «Die Jugend soll wieder Spass am Theater haben», betont Förnbacher, der die raren Plätze den Jungen gönnt. Diese ans Theater heranzuführen, sei in den letzten Monaten nicht möglich gewesen, bedauert er. «Sie schätzen das Privileg des Theaterbesuchs», erzählt Sandra Förnbacher von ihren Schülern.

«Ein Zeichen, das wir noch da sind»

Auch das Fauteuil startete gestern wieder. Im Hof unterhält sich eine Gruppe von Nachwuchsschauspielern. «Sie nehmen im Tabourettli an einem Casting teil», klärt uns Theaterintendant Claude Rasser auf. «Es sieht fast so aus, als ginge es wieder los», frohlockt der Nachbar. «Heute Abend spielen wir wieder», kommt die Antwort.

Nur 50 statt 200 Zuschauer möglich: Claude Rasser im Fauteuil. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Den Theaterbetrieb innerhalb weniger Tage hochzufahren, ist eine grosse Herausforderung»,

räumt Rasser ein und setzt sich auf die Rücklehne einer Sitzreihe. Die Scheinwerfer blenden, er lächelt in unsere Kameralinse. Am Abend wird Mike Müller vor 50 belegten Sitzen in einem Saal mit über 200 Stühlen Fassungsvermögen spielen, sinniert Rasser und fügt an: Die Entscheidung, noch in der ersten Lockerungswoche wiederzueröffnen, sei schnell gefallen. Das Fauteuil-Team wolle damit ein Zeichen setzten und zeigen, dass man den grossen Willen habe, weiterzumachen und: «Dass wir noch da sind.» In nur zwei Tagen habe er sich mit den Künstlern geeinigt, sagt der Intendant und betont, wie viel Idealismus hinter dem Entschluss stecke. Vor 50 Besuchern zu spielen, rechne sich buchhalterisch nicht, räumt Rasser ein.

Die Wiederaufnahme sehe er als Chance, sich langsam an normalere Umstände, die er sich nach der Sommerpause erhoffe, heranzutasten. Er habe zu diesem Zeitpunkt nicht mit einer Öffnung gerechnet, betont er. Im Ungewissen über die Dauer des Veranstaltungsverbots ging auch die letzte Planungssicherheit verloren. Auch beim Ticketing sei man mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Allein für den «HD-Soldat Läppli» hätten Tickets zu über 60 Vorstellungen umgebucht oder rückvergütet werden müssen.