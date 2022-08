Lörrach: Entschärfung von Fliegerbombe an Bahnstrecke erfolgreich

Lörrach-Brombach 3500 Menschen evakuiert: Die Fliegerbombe in Lörrach ist entschärft Am Mittwochvormittag wurde bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke bei Lörrach-Brombach eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt. Am Abend konnte sie erfolgreich entschärft werden. Alle Sperrungen sind aufgehoben. Die Anwohner können in ihre Wohnungen zurück. Badische Zeitung Aktualisiert 10.08.2022, 21.39 Uhr

Das ist die rund 250 Kilo schwere, amerikanische Fliegerbombe, die in Brombach gefunden und entschärft wurde. Jonas Hirt/Badische Zeitung

Der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hielt am Mittwoch den Lörracher Stadtteil Brombach in Atem. In einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort bei der S-Bahn-Station Brombach, wo theoretisch 3500 Menschen wohnen, mussten alle Anwesenden ihre Wohnungen verlassen.

Die Evakuierung dauerte bis zum Abend. Kurz nach 20 Uhr, also zehn Stunden nach dem Fund, war der Blindgänger entschärft. Unmittelbar danach konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurück.

Fundort ist als belastetes Areal kartiert

Der Blindgänger – es handelt sich um eine amerikanische 250-Kilo-Bombe – wurde laut Polizei am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr bei Baggerarbeiten in der Nähe des Bahnhofs Brombach entdeckt. Die Weltkriegsbombe wurde auf einer städtischen Baustelle gefunden. Direkt am S-Bahnhof Lörrach-Brombach legt die Stadt derzeit eine Mobilitätsdrehscheibe an.

Bei dem Gelände handelt es sich um ein früheres Industriegebiet, das als potenziell mit Kampfstoffen belastetes Areal kartiert ist. Aus diesem Grund habe erst am Vortag in Anwesenheit von Experten der Kampfmittelbeseitigung eine gründliche Einweisung für die Erdarbeiten stattgefunden, berichtete die Lörracher Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic am Abend. Dass gleich am ersten Tag der Arbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden wurde, führte sie auf die Sensibilisierung durch die Schulung zurück.

Unmittelbar nach dem Fund wurde der S-Bahn-Verkehr auf der Wiesentalbahn unterbrochen. Ab etwa 13 Uhr war der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Stuttgart an der Einsatzstelle. Bevor sich die Experten an die Entschärfung machen konnten, musste ein Bereich von 500 Metern rund um den Fundort evakuiert werden. Die Räumung begann um 14 Uhr. Wie Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic später berichtete, leben 3500 Menschen in diesem Radius. Allerdings seien nicht alle anwesend gewesen.

Autofahrende mussten mit längeren Wartezeiten rechnen. Juri Junkov

Die Stadtverwaltung hat für den Aufenthalt der betroffenen Bevölkerung die Festhalle im benachbarten Stadtteil Hauingen sowie die Halle der Hellbergschule im betroffenen Ortsteil Brombach zur Verfügung gestellt. Bis 19 Uhr hatten sich insgesamt 220 Menschen in den Hallen eingefunden, wo sie vom Roten Kreuz betreut wurden. Ein Grossteil der Betroffenen sei folglich privat untergekommen, so Neuhöfer-Avdic. Gegen 19.30 Uhr appellierte die Bürgermeisterin erneut daran, den Bereich zu verlassen.

Verzögerungen wegen Menschen im Sperrgebiet

Die Polizei kontrollierte um diese Zeit jede Wohnung. Über dem Einsatzort kreiste ein Helikopter. Er ist mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet, um verbliebene Personen im gefährdeten Bereich ausfindig zu machen. Ausserdem dienten die Flüge zur Dokumentation des Geschehens. Beim Pressesprecher der Polizei knarzte um 19.30 Uhr immer wieder eines der beiden Funkgeräte.

Die Meldungen glichen sich: Noch könne nicht entschärft werden, immer wieder entdeckte der Helikopter Menschen im Sperrgebiet, auch auf den Strassen war noch zu viel Verkehr. Die B317 wurde laut Schorr ab da gesperrt. Nach und nach verliessen auch Polizisten und Feuerwehrmänner den unmittelbaren Sperrbereich.

Mehrere Einsatzkräfte standen am Mittwochnachmittag im Einsatz. Juri Junkov

Nach der mühsamen Räumung des Umfelds konnte um 19.30 Uhr die Entschärfung beginnen. Die Experten hatten mit ihrer heiklen Operation schnell Erfolg. Um 20.12 Uhr meldete die Polizei, die Bombe sei entschärft. «Die Bombe war ein klassischer Blindgänger», sagte Alexander Geiselhart, Leiter des Entschärfungskommandos.

Die Verzögerung durch die Evakuierung sei kein Problem gewesen, die eigentliche Entschärfung sei ebenfalls ohne Probleme verlaufen. Direkt im Anschluss lief der Verkehr wieder auf der Ortsdurchfahrt in Brombach. Die B317 wurde wieder geöffnet.

Die amerikanische Fliegerbombe wiegt etwa 250 Kilogramm. Polizeipräsidium Freiburg

Im Einsatzstab der Stadt herrschte grosse Erleichterung. «Ich bin glücklich», sagte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. Sie werde erschöpft, aber erleichtert ins Bett fallen. Alle hätten ruhig und professionell gearbeitet – Einsatzkräfte genauso wie die Helfer vom Roten Kreuz und aus der Verwaltung sowie die Ortsvorsteher. Sie freue sich mit den Menschen, die nun beruhigt in ihre Wohnungen zurückkönnen.

Dieser Text erschien ursprünglich in der Badischen Zeitung.