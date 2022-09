Neues Depot für Dreiländermuseum in Lörrach

Lörrach Neues Depot für Dreiländermuseum Das Lörracher Museum erhält für rund sechs Millionen Euro ein neues Depot, das am 18. September eingeweiht wird. So gibt es Platz für die 50'000 Objekte der Sammlung. Peter Schenk 08.09.2022, 05.00 Uhr

Blick in die Dauerausstellung des Dreiländermuseums. Dreiländermuseum/Alexander Hupfer

Die grosse Dreiländersammlung des Lörracher Dreiländermuseums besteht aus 50’000 Objekten. Aufgrund des beschränkten Platzes können nur zwei Prozent davon im Museum gezeigt werden. Der grosse Rest ist an unterschiedlichen Orten untergebracht, wodurch hohe Mieten und Kosten für die Behebung von Sammlungsschäden entstehen. Mit diesen Problemen ist es nun bald vorbei. Am Sonntag, dem 18. September, wird feierlich ein neues Depot eingeweiht.

Es befindet sich im Lörracher Stadtteil Brombach und wird voraussichtlich rund sechs Millionen Euro kosten – die endgültige Abrechnung liegt erst in einigen Monaten vor. Die EU fördert mit 1,7 Millionen Euro den Bau nur indirekt, es geht vielmehr um die grenzübergreifende Nutzung der Dreiländersammlung.

Unter ökologischen Gesichtspunkten gebaut

Der Depotbau wurde unter ökologischen Gesichtspunkten gebaut, heisst es in der Medienmitteilung. «Er benötigt als Massivbau mit grosser Speichermasse, bester Aussendämmung und durchdachter Grundrisstypologie extrem wenige Energie für den laufenden Betrieb und bietet sogleich einen nachhaltigen Schutz für die Sammlung.»

Die Dreiländersammlung des Museums veranschaulicht am Beispiel des Oberrheins, insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert die Geschichte der trinationalen Region. Das Depot stammt von den Lörracher Architekten «Wilhelm und Hovenbizer». Es wird in Zukunft für die Museumsarbeit und die Geschichtsforschung zur Verfügung stehen. Der Umzug der Sammlung beginnt am Tag nach der Einweihung. Die Objekte werden in einhundert Camionladungen bis Weihnachten ins Depot gebracht und danach in mehreren Monaten fachgerecht eingelagert und digitalisiert.