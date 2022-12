Basel: Facebook taxiert harmlosen Dialektbegriff als Hassrede

Löschung Aufregung wegen Baseldeutsch: Facebook hat etwas gegen den Niggi-Näggi Facebook löschte auf der Seite «Verschwundenes Basel» einen Beitrag wegen angeblicher Hassrede. Der Grund: Der Algorithmus des US-amerikanischen Konzerns beherrscht offenbar kein Baseldytsch. Benjamin Wieland 12.12.2022, 17.01 Uhr

Ein böser Niggi-Näggi jagt Kinder. Das Motiv war offenbar nicht das, was Facebook störte. Sondern der Text zum Beitrag. zvg

Passend zum 6. Dezember publizierte Daniel M. Cassaday auf seiner Facebook-Seite «Verschwundenes Basel» eine Illustration mit einem Nikolaus. Mit einem «Santiglaus», wie man in Basel sagt – oder: «Niggi-Näggi». Der Begleittext zum Post: «Basler Niggi-Näggi-Karte anno 1903.»

Kurz darauf erhielt der Lokal-Historiker eine Warnmeldung. Es sei auf seiner Seite etwas gepostet worden, das gegen die Facebook-Gemeinschaftsstandards verstosse: Hassrede!

Facebook hat offenbar streng eingestellte Filter

«Als die Meldung eintraf, dachten wir zuerst, es könnte etwas mit dem gezeigten Motiv zu tun haben», sagt Daniel M. Cassaday zur bz. «Dann merkten wir aber, dass wohl das Wort ‹Niggi-Näggi› den Ausschlag gegeben haben muss.»

In der Tat ist es am wahrscheinlichsten, dass der Facebook-Algorithmus wegen Niggi-Näggi Alarm schlug. Er ging wohl davon aus, es könnte sich um das N-Wort handeln – in einer abgewandelten Form auf Englisch, auf Deutsch, vielleicht aber auch in einer anderen Sprache.

Meta Platforms, der Mutterkonzern von Facebook, hat bislang nicht auf eine Anfrage der bz reagiert. In den Gemeinschaftsstandards heisst es, untersagt seien «Ausdrücke von Verachtung» unter anderem dann, wenn man mit ihnen etwa Homophobie, Islamophobie oder Rassismus transportiere.

Dass mit den Facebook-Löschregeln nicht zu spassen ist, musste die Christoph-Merian-Stiftung erfahren. Sie unterhält eine Facebook-Seite zum Basler Stadtbuch. Im Juli 2021 war ein Beitrag zum Maurerstreik 1903 in Basel geplant, doch dann wurde der Kanal gesperrt, über ein Jahr lang.

Das Problem war: Auf dem Bild zum Beitrag war Benito Mussolini zu sehen. Für Facebook stand fest: Wer den italienischen Diktator zeigt, ist wohl selber Faschist.

Schon das Wort «Ääli» passte nicht

Der Facebook-Algorithmus sucht in mehreren Sprachen nach indexierten Begriffen. Das weiss Daniel M. Cassaday: «Ich bin auch Administrator einer anderen Gruppe, wo es um Baseldeutsch geht. Dort ist es schon einige Male vorgekommen, dass ein Dialektwort falsch übersetzt oder interpretiert worden ist.»

Konkret ging es zumindest in einem Beitrag um den nicht mehr geläufigen Baseldeutschen Begriff «Ääli», womit eine Liebkosung gemeint ist, etwa das Streicheln der Wange. Für Facebook war es jedoch eine üble Beleidigung. Die Administratoren erhielten Warnmeldungen. «Facebook sollte mal den Algorithmus überprüfen», findet Cassaday.

Immerhin: Bei anderer Gelegenheit, wo der Basler Übereifer erwartet hätte, war der US-Konzern gnädiger: «Wir haben auf ‹Verschwundenes Basel› auch schon historische Bilder aus Basel gezeigt, auf denen Hakenkreuze zu sehen waren. Dort hatte ich Bedenken, dass Facebook die Bilder zensiert. Doch da passierte nichts.»