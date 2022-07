Logistikcluster Basel oder die Geschichte eines Anzugs

Logistikcluster Basel Seit 11 Jahren keine Antwort: SVP-Politiker überfordert Regierung mit seinen Anliegen Elf Jahre lang hat die Basler Regierung einen parlamentarischen Vorstoss vor sich hergeschoben. Die Antwort interessiert längst niemanden mehr – obwohl die Fragen weiterhin offen sind. Christian Mensch Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Grosser Rat Basel-Stadt: Stimmungsbilder, 16. März 2022. Kostas Maros / bz Zeitung für die Region

Samuel Wyss, damals für die SVP im Grossen Rat, hatte ein Anliegen. In einem parlamentarischen Vorstoss wollte er im November 2011 die Basler Regierung verpflichten, sich um den Logistikcluster Basel zu kümmern. Er fand breite Unterstützung. Zusammen mit dreissig (!) weiteren Parlamentariern von rechts bis links reichte er einen Anzug ein, eine der unverbindlicheren Formen, die einem Parlamentarier zur Verfügung stehen. Das war vor elf Jahren. Nun steht das Geschäft zumindest formell vor einem Abschluss.

Der Vorstoss war umständlich formuliert und in den Stossrichtungen arg verzettelt. So verlangte Wyss im gleichen Schreiben sowohl eine bessere Zusammenarbeit zwischen Baselland und Basel-Stadt als auch Toiletten und Duschmöglichkeiten für Lastwagenchauffeure. Es geht ihm um die Rheinschifffahrt wie um die Zollabfertigung, um den öffentlichen Verkehr wie um die Standorte für Reisecars. Anders gesagt: Er überforderte damit Regierung und Verwaltung.

Der erste Bericht

Nach 26 Monaten – und damit mit zweimonatiger Verspätung – legte die Regierung immerhin ein gut einseitiges Schreiben vor, in dem sie ausführte, dass sie noch nichts sagen könne, da alles in Planung und damit im Fluss sei. Der Vorstoss solle stehen gelassen werden, die Regierung werde in spätestens zwei Jahren nochmals berichten.

Nach weiteren 26 Monaten – und damit erneut mit zweimonatiger Verspätung – legte die Regierung ein zweiseitiges Schreiben vor, in dem sie meint, dass sie zwar schon etwas mehr wisse. Etwa, dass nun ein trimodaler Containerterminal samt drittem Hafenbecken geplant sei. Doch im Übrigen sei alles in Planung und im Fluss. Der Vorstoss solle stehen gelassen werden, die Regierung werde nochmals berichten.

Der dritte Bericht

Nach weiteren 25 Montagen – und damit nur mit einmonatiger Verspätung – folgte ein drittes Schreiben, das zwar ein Kapitel «aktueller Stand» enthält, im Wortlaut jedoch praktisch übereinstimmend mit dem zweiten Bericht war. Mittlerweile war es April 2018.

Nach weiteren 26 Monaten – und damit nun wieder mit gewohnt zweimonatiger Verspätung – berichtete die Regierung, was sie zwei, vier und im Grundsatz sechs Jahren zuvor schon berichtet hatte. Immerhin mit der Neuerung, dass es wohl bald ein Referendum geben werde gegen die von Grossen Rat gutgeheissene Mitfinanzierung eines dritten Hafenbeckens durch den Kanton. Ansonsten sei alles in Planung und im Fluss. Der Vorstoss solle stehen gelassen werden, die Regierung werde nochmals berichten.

Der fünfte Bericht

Nach 25 Monaten – es war nun Juli 2022 – hat die Regierung nun ein vorerst letztes Schreiben aufgelegt. Auf einer Seite wiederholt sie, was sie schon wiederholt hatte, um zum überraschenden Fazit zu gelangen: Mit dem positiven Ausgang der Abstimmung – die Basler Stimmbevölkerung hiess die Finanzierung des Hafenbecken 3 gut – habe sich die Ausgangslage verändert. Die Planung der Logistikdrehscheibe könne nun umgesetzt und die Ziele der Stadtentwicklung weiterverfolgt werden. Der parlamentarische Vorstoss sei abzuschreiben.

André Auderset ist fast als Einziger noch Teil der Regierung. Er hat den Anzug 2011 unterschrieben. LDP Basel-Stadt

Von den 31 Parlamentariern, die einst den Anzug unterschrieben, sitzen nur noch gerade André Auderset (LDP) und David Wüest-Rudin (GLP) im Parlament. Die Mitunterzeichner Lukas Eichenberger (CVP) sitzen in der Regierung oder mit Baschi Dürr (FDP) schon wieder nicht mehr in der Regierung.

Der letzte Bericht?

Der Anzugsteller Samuel Wyss hatte sich bereits 2014 aus dem Grosser Rat verabschiedet. Mit gehöriger Frustration. Als letzte parlamentarischen Anstrengung reichte er bei der Regierung eine schriftliche Anfrage ein zu «diversen oberflächlich beantworteten oder nicht beantworteten» Vorstössen, die er bisher eingereicht hatte. Bereits drei Monate später hatte die Regierung die schnöde, wenn auch passende Antwort auf den umfangreichen Fragekatalog gefunden, die vollumfänglich im Wortlaut wiedergegeben werden kann:

«Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass die aufgelisteten Schriftlichen Anfragen ausreichend beantwortet worden sind.»

Nach der Sommerpause hat nun aber der Grosse Rat zu befinden, ob auch tatsächlich die Fragen nach dem Logistikcluster beantwortet sind. Immerhin steckt das Projekt des Hafen- und Terminal-Ausbaus seit Monaten fest. Ein Ende ist nicht abzusehen. Der Grosse Rat, der sich bisher nie um die spärlichen Zwischenauskünfte der Regierung interessiert hatte, könnte auch befinden, es sei eigentlich alles weiterhin in Planung und im Fluss. Der Anzug sei doch lieber stehen zu lassen, die Regierung habe in spätestens zwei Jahren nochmals darüber zu berichten.

