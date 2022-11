Basel diskutiert über gesetzliche Verschärfung für Lohngleichheit

Neu sollen in Basel-Stadt Lohngleichheitsanalysen für Unternehmen ab 50 statt wie bis anhin ab 100 Mitarbeitenden durchgeführt werden. Die Gesetzesvorlage befand sich bis am 16. November in öffentlicher Vernehmlassung.

Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 17.11.2022, 19.47 Uhr