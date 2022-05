Luftfahrt Ansturm im Sommer – Basler Euroairport rechnet mit (noch) längeren Wartezeiten Die Erholung in der Reisebranche schlägt sich auch in den Zahlen des Flughafens nieder. Die Verantwortlichen erwarten fürs laufende Jahr total 6,2 Millionen Fluggäste. Was das für Reisende bedeutet. Rahel Empl 1 Kommentar 06.05.2022, 05.00 Uhr

Geduld wird gefragt sein: Der Euroairport empfiehlt Passagieren eine frühzeitige Anreise an den Flughafen. Roland Schmid

Das Jahr 2022 dürfte der Luftfahrt Auftrieb geben. Trotz des Omikron-Schocks anfang Jahr und dem Krieg in der Ukraine konnten diverse Airlines ihr operatives Ergebnis bereits in den ersten drei Monaten des Jahres verbessern, darunter auch die Swiss. Je stärker die Pandemie abebbt, desto grösser scheint die Lust, wieder in ein Flugzeug zu steigen.

Easyjet, mit einem Marktanteil von über 60 Prozent stärkste Airline am Basler Euroairport (EAP), gibt sich auf Anfrage entsprechend optimistisch. Laut einer Sprecherin lagen die Buchungen im gesamten Netzwerk für die vergangenen sechs Wochen gar über dem Niveau von 2019, dem Jahr vor dem Ausbruch der Pandemie.

«Entsprechend plant Easyjet im vierten Quartal seines Geschäftsjahres, also im Juli, August und September, eine Kapazität auf Niveau von 2019 zu erreichen.» Auch hinsichtlich Auslastung rechne Easyjet dann mit Zahlen, die jenen von 2019 nahekommen. Vor allem im Ferienverkehr beobachte man eine starke Nachfrage.

Passagierzahlen verdoppeln sich nahezu

Genaue Zahlen zu einem konkreten Markt gibt Easyjet jeweils nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch der EAP deutlich zulegen wird. Die Verantwortlichen des Flughafens erwarten für das Gesamtjahr 2022 einen ordentlichen Zuwachs bei den Passagierzahlen. Das Unternehmen geht Stand heute von insgesamt 6,2 Millionen Reisenden aus, wie Sprecherin Manuela Witzig bestätigt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es lediglich 3,6 Millionen. Dazu Witzig:

«Für die Sommermonate und insbesondere für die Herbstferien zeichnet sich eine gute Nachfrage ab. Wir stellen fest, dass sie sich wieder in Richtung 2019 bewegt.»

Zu den gefragtesten Destinationen des Sommerflugplans zählten die Hubs in London, Amsterdam und Istanbul, aber auch Pristina, Palma, Berlin und Porto. Bei einzelnen Destinationen hätten Fluggesellschaften bereits damit begonnen, das Angebot auszubauen, etwa nach Antalya.

Bereits im Winter kündigten die Verantwortlichen des Flughafens an, die Ressourcen bei den Passkontrollen berichtigen zu wollen. Roland Schmid

Witzig: «Zwar sind im Vergleich zum vergangenen Sommer mit insgesamt 90 rund zehn Destinationen weniger im Angebot, dafür die Frequenzen höher. Die Destinationen werden also häufiger angeflogen.»

Easyjet macht Druck

Die erfreuliche Entwicklung hat indes einen Haken. In den vergangenen Monaten machte der EAP nicht selten Negativschlagzeilen, weil Fluggäste von langen Wartezeiten beim Check-in, bei der Passkontrolle oder auch beim Gepäckband berichteten. Und das war noch zu weniger betriebsamen Zeiten.

Wie nur soll der Flughafen den Ansturm im Sommer bewältigen? Aus dem Umfeld von Easyjet heisst es, in den vergangenen Monaten habe man «die Zustände» am Basler Flughafen mit einer gewissen Sorge beobachtet und dies der Führungsriege des EAP signalisiert. Dazu lässt die Sprecherin der Airline verlauten:

«Mehrere Verbesserungen wurden bereits umgesetzt oder sind in Bearbeitung, etwa zusätzliche Ressourcen für die Einreisekontrollen, automatische Passkontrollen und der Ausbau des Wartebereichs.»

Bereits im Winter kündigten die Verantwortlichen des Flughafens an, die Ressourcen bei den Passkontrollen berichtigen zu wollen. Heute sagt EAP-Sprecherin Witzig jedoch: «Die Personalsituation bleibt in der Touristikbranche angespannt. Die Erholung verläuft teilweise schneller als der Aufbau der Ressourcen.»

Swissport trotz maximaler Anzahl an Mitarbeitenden am Anschlag

Insbesondere der Flughafendienstleister Swissport gehört zu den Sorgenkindern. So entschuldigt sich ein Sprecher etwa gegenüber dieser Zeitung für allfällige längere Gepäckausgabezeiten: «Im Durchschnitt liegen diese zwar in der vorgesehenen Norm, also zwischen 15 Minuten und 35 Minuten.» Er gibt aber zu, dass Produktionsspitzen, in denen sich eine Vielzahl an Ankünften und Abflügen kumulierten, eine grosse Herausforderung darstellten:

«Dann kann die Infrastruktur an ihr Limit gelangen und es kommt zu längeren Wartezeiten an neuralgischen Nadelöhren wie beim Check-in, der Sicherheitskontrolle oder auch bei der Gepäckausgabe.»

Und dies, obwohl Swissport die maximale Anzahl an Mitarbeitenden aufbiete.

Dass sich die Situation rasch ändert, davon ist nicht auszugehen. So gab der EAP bereits im Januar an, dass die Sanierung des Ankunftsbereichs erst im ersten Semester 2023 abgeschlossen sei. Wer also in diesem Sommer ab dem EAP in die Ferien verreist, muss neben dem Koffer auch eine gute Portion Geduld mitbringen. «Wir empfehlen nach wie vor eine frühzeitige Anreise an den Flughafen,» sagt Witzig.

