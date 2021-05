Luftfahrt Chef von Easyjet Schweiz: «Die Lärmbelastung in Basel wird stetig zurückgehen» Jean-Marc Thévenaz, seit mehr als 20 Jahren an der Spitze des Billigfliegers in der Schweiz, spricht mit der bz über das Flugzeug der Zukunft, die Flotte in Basel - und wie sich die Nachfrage ab dem Euro-Airport entwickelt. Rahel Koerfgen 04.05.2021, 19.00 Uhr

Dürfte bald ausgedient haben: Ein Airbus A320 landet am Euro-Airport. Im Herbst werden die ersten Modelle des umweltschonenderen Typs A320neo nach Basel geliefert.







Kenneth Nars

Kaum eine Branche arbeitet derzeit so ehrgeizig am Klimaschutz wie die zivile Luftfahrt: Spätestens 2050 soll CO 2 -neutrales Fliegen Tatsache sein. Die Forschung geht hin zu wasserstoff- und elektrischbetriebenen Flugzeugen. Gestern demonstrierte Easyjet Schweiz in einer virtuellen Medienkonferenz zum Thema seine Pläne, wie die CO 2 -Emissionen dereinst auf null reduziert werden sollen. Und gab bei dieser Gelegenheit auch bekannt, dass im Herbst die ersten fünf Airbus A320neo nach Basel und Genf geliefert werden. Im Vergleich zum A320, der gegenwärtig ab dem Euro-Airport im Einsatz steht, verbraucht der neue Flieger rund 20 Prozent weniger Treibstoff pro Passagier – und macht deutlich weniger Lärm.

Die bz konnte dazu nach der Konferenz ein kurzes Gespräch mit Jean-Marc Thévenaz, dem Geschäftsführer von Easyjet Schweiz, führen.

Herr Thévenaz, ab dem Winterflugplan im Oktober wird Easyjet fünf Maschinen des Typs Airbus A320neo in der Schweiz stationieren, das entspricht 20 Prozent der Flotte. Wie viele davon werden am Euro-Airport geparkt?

Jean-Marc Thévenaz (63) leitet die Geschicke von Easyjet Switzerland bereits seit 1999. Daneben ist er als Flugkapitän auf dem ganzen Streckennetz aktiv. Als junger Pilot verdiente er sich seine Sporen bei einer altbekannten Airline ab: Von 1983 bis 1989 arbeitete er als Pilot und Fluglehrer für die Basler Crossair.



Martin Toengi

Jean-Marc Thévenaz: Darüber sind wir aktuell mit Vertretern aus Basel und Vertretern aus Genf am diskutieren, ein Entscheid steht noch aus. Derzeit haben wir in Basel 12, in Genf 15 Flugzeuge stationiert.

Der A320neo verbraucht weniger Treibstoff als vorgängige Flugmodelle und seine Lärmwerte sind geringer. Wird das für Anwohnerinnen und Anwohner der An- und Abflugschneise aber auch spürbar sein?

Ganz sicher sogar! Die Reduktion um 50 Prozent während der Start- und Landephase ist signifikant. Einerseits sind die Triebwerke per se leiser und effizienter, andererseits wurde die Aerodynamik verbessert, was beides dem Flugzeug zu einem verstärkten Auftrieb verhilft. Es gewinnt also schneller an Höhe und ist entsprechend schneller ausser Hörweite.

Die Zahl der Lärmgegner rund um den Euro-Airport wächst und wächst. Wie tritt Easyjet dieser Entwicklung entgegen? Ist es überhaupt ein Thema für die Billigairline?

Natürlich. Und wir können diese Entwicklung auch nachvollziehen: Im Gegensatz zu anderen Ländern ist die Siedlungsdichte in der Schweiz sehr hoch, was zur Folge hat, dass die Flughäfen nahe an Wohngebieten liegen. Umso mehr betonen wir unser Engagement für den Flugzeugtyp der Zukunft, der nicht nur leise, sondern auch schadstofffrei unterwegs sein wird. Wir haben früh mit entsprechenden Partnerschaften begonnen und werden eines baldigen Tages entscheiden müssen, ob wir auf Passagierflugzeuge mit Elektroantrieb oder wasserstoffbetriebene Maschinen – oder beide Technologien setzen. Die Entwicklung solcher Flugzeuge dauert um die 10 bis 15 Jahre ...

Wann könnte die erste «saubere» Easyjet-Maschine in der Schweiz abheben?

Das hängt von der Dauer der Entwicklung des neuen Flugzeugtypen durch die Industrie ab und ob die Infrastruktur dafür rechtzeitig bereitsteht. Aber 2040 sollte man schon ins Auge fassen können. Als Zwischenschritt könnten auch hybrid-elektrische Antriebssysteme zum Einsatz kommen und damit für massive Einsparungen beim Verbrauch fossiler Treibstoffe sorgen. Fakt ist: Die Lärmbelastung in und um Basel wird stetig zurück gehen.

Noch sind aber die A320neo an der Reihe. Wird die gesamte Flotte in Basel demnächst aus diesen Flugzeugen bestehen?

Wie Sie ja wissen, wurde die Luftfahrtindustrie besonders hart von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie getroffen. Deshalb wurden gewisse Flugzeuglieferungen hinausgezögert. Priorität hat nun, dass wir uns schnell von der Krise erholen. Wir versuchen, die Nachfrageentwicklung so gut wie möglich zu antizipieren. In der Schweiz sieht es schon mal gut aus.

Inwiefern?

Bereits im vergangenen Sommer und Herbst blieb die Nachfrage nach Ferienflügen in der Schweiz und im Vergleich zum Ausland trotz Covid relativ gross, ja der Markt zeigte sich resilient. Das hängt damit zusammen, dass die Schweizer Kaufkraft von der Krise deutlich weniger betroffen war als der Rest Europas. Und es gibt Anzeichen dafür, dass dieser Trend auch in diesem Sommer anhält.

Werden ab Basel wie wild Flüge gebucht?

Das nicht, aber wir können zufrieden sein. Es wird zurzeit kurzfristiger gebucht, weil grosse Unsicherheiten betreffend Reiserestriktionen, Regelungen vor Ort und so weiter bestehen. Wenn aber zum Beispiel Reiserestriktionen in einem gewissen Land aufgehoben werden, schnellen die Buchungszahlen jeweils hoch. Das haben wir vor wenigen Wochen bei Flügen nach Spanien und Portugal gesehen, als die beiden Länder von der Risikoliste des BAG entfernt wurden.

Vor zwei Jahren kündigten Sie an, in Basel stark wachsen zu wollen, da sie viel Potenzial sehen. In diesem Sommer fliegt Easyjet ab Basel 60 Destinationen an. Wie sehen Ihre Wachstumsziele heute aus?

Ob wir in Basel ausbauen oder es bis auf weiteres beim Status quo belassen, hängt stark davon ab, wie sich dieser Sommer entwickelt. Auf dieser Basis werden wir eine Aussicht auf den Winter und vielleicht auch eine mittelfristige Planung machen können.