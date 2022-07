Russisches Regierungs-Flugzeug landet am Euro-Airport

Am Mittwochabend landete völlig überraschend eine Maschine der russischen Regierung in Basel-Mülhausen. Das Flugzeug war in Moskau gestartet und dürfte nach der Sperrung des französischen Luftraums für russische Flugzeuge eigentlich gar nicht am Euro-Airport landen.

Benjamin Wieland 06.07.2022, 18.44 Uhr