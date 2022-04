Philippe Clarinval wird neuer Direktor des Hotel Trois Rois

Luxushotellerie Nachfolger gefunden: Neuer Direktor des Hotel Trois Rois wechselt von St. Moritz Philippe Clarinval übernimmt per 1. Juli die Führung des Fünf-Sterne-Hauses in Basel. Er folgt auf Tanja Wegmann, die sich aus dem Tagesgeschäft zurückzieht. Andreas Möckli 13.04.2022, 17.13 Uhr

Philippe Clarinval übernimmt per 1. Juli die Führung des Hotels Trois Rois in Basel. zvg

Der neue Direktor des Hotel Trois Rois heisst Philippe Clarinval. Er folgt per 1. Juli auf Tanja Wegmann, die sich aus dem Tagesgeschäft zurückzieht und kommenden Herbst in den Verwaltungsrat wechselt.

Clarinval führte bis 2021 das Fünf-Sterne-Haus Carlton Hotel in St. Moritz. Zuvor leitete der 46-jährige Innerschweizer das Luxushotel «The Omnia» in Zermatt. Dieses habe sich unter seiner Führung zu einem der angesehensten 5-Sterne-Boutique Hotels entwickelt, schreibt das Trois Rois in einer Mitteilung.

«Wir sind davon überzeugt, mit Philippe Clarinval den passenden Mann für die Weiterentwicklung unseres fantastischen Hauses gefunden zu haben», wird Verwaltungsratspräsident Rudolph Schiesser zitiert. Clarinval selber freue sich sehr darauf, die geschichtsträchtige und charmante Stadt mit ihrem einmaligen Standort im Dreiländereck noch besser kennen zu lernen. «Ich bin mir der Verantwortung bewusst, ein solch traditionsreiches Haus zu führen.»

Das Fünf-Sterne-Haus Trois Rois erhält einen neuen Chef. Kenneth Nars

Das Hotel befindet sich im Besitz der Familie des Medtech-Unternehmers Thomas Straumann. Teil des Hotels ist auch das prämierte Restaurant Cheval Blanc, das mit drei Michelin-Sternen und 19 Gault-Millau-Punkten zu den hundert besten Restaurants der Welt zählt.