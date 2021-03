Luxussanierung Schorenweg-Bewohner geben nicht auf: «Die Chancen stehen bei 50:50» Die Mieterinnen und Mieter ziehen jetzt vors Basler Verwaltungsgericht, um gegen die Kündigung der Credit Suisse vorzugehen. Leif Simonsen 03.03.2021, 05.00 Uhr

Noch rund vierzig Bewohnerinnen und Bewohner hausen in den beiden Liegenschaften am Schorenweg im Hirzbrunnen-Quartier. Tjefa Wegener

Die Luft wird dünn für die Bewohner der beiden Schorenweg-Hochhäuser im Basler Hirzbrunnen-Quartier. Die Liegenschaftseigentümerin Credit Suisse (CS) will die Liegenschaften sanieren und hat deshalb den rund 400 Bewohnerinnen und Bewohnern vor zwei Jahren gekündigt. Viele sind seither weggezogen. 16 Senioren wehren sich aber mit allen Kräften gegen den Rauswurf. Sie lassen sich auch von einem Entscheid der Baurekurskommission nicht entmutigen: Diese war nach einer Begehung im vergangenen August zum Schluss gekommen, dass das Sanierungsvorhaben rechtmässig sei.

Unterstützt vom Mieterverband ziehen die Schorenweg-Bewohner nun vor das Verwaltungsgericht. Ihre Hoffnung ruht auf Paragraf 83 des kantonalen Bau- und Planungsgesetzes. Hier heisst es, vorschriftsgemässen Bauvorhaben könne die Bewilligung verweigert werden, wenn sie gegen öffentliche oder wesentliche nachbarliche Interessen verstossen würden oder «wenn eine dieser Interessen besser wahrende Änderung ohne zumutbare Nachteile» möglich sei. Dank der 2018 angenommenen Wohnschutz-Initiative schöpft der Mieterinnen- und Mieterverband aus diesem Absatz Hoffnung.

Bei Verdrängung von Älteren ist öffentliches Interesse tangiert

Unter anderem stützt er sich auf ein Rechtsgutachten, das im Auftrag der grossrätlichen Petitionskommission erstellt worden ist. Dieses ist zum Schluss gelangt, dass der Erhalt des bestehenden Wohnraums in allen Quartieren zum Schutz vor der Verdrängung insbesondere der älteren Mietparteien «explizit» als öffentliches Interesse einzustufen sei. Die Baurekurskommission, so die Haltung der Mieterinnen und Mieter, hätte darauf eingehen müssen anstatt darauf zu verweisen, dass die Wohnschutzinitiative noch nicht in Kraft sei. «Damit verweigert sie die Erfüllung ihrer Aufgabe und begeht eine Rechtsverweigerung», heisst es in der Rekursbegründung, welche der bz vorliegt – den Paragrafen 83 gäbe es schon lange, er bedürfe einfach einer neuen Einordnung durch den neuen Verfassungsartikel.

Der Schorenweg-Streit ist mittlerweile in einem für Laien schwer verständlichen juristischem Detailierungsgrad angelangt. Im Wesentlichen handelt es sich aber um ein Bauvorhaben, das aus nachvollziehbaren Gründen umstritten ist. Die Eigentümerin der beiden Häuser am Schorenweg will die Liegenschaften sanieren. Die Begründung der Credit Suisse: Der Brandschutz sei nicht mehr gewährleistet, der Erdbebenschutz müsse sichergestellt werden und die Küchen und Bäder seien sanierungsbedürftig. Der Mieterverband unterstellt der CS indes, es handle sich um sogenannte Luxus-Sanierungen. Ziel sei einzig, die Mietzinse in die Höhe zu treiben.

Chancen werden auf 50:50 geschätzt

Dies geht auch aus der Rekursbegründung hervor. «Die Zerstörung neuwertiger, teilweise erst vor wenigen Jahren sanierter Küchen und Badzimmer und Aufhebung von Balkonen zwecks Veränderung der Wohnungsgrundrisse dienen einzig dazu, investieren zu können und die Wohnungen später wesentlich teurer vermieten zu können», heisst es hier. Es sei deshalb zu bejahen, dass das öffentliche Interesse nach bezahlbarem Wohnraum durch die CS-Sanierung tangiert werde – die Baubewilligung sei daher aufzuheben.

Noch steht nicht fest, wann die Verhandlung am Basler Verwaltungsgericht stattfindet. Beat Leuthardt vom Mieterinnen- und Mieterverband schätzt die Chancen der Schorenweg-Bewohner bei 50:50. Selbst bei einer Niederlage bringt der Gang durch die Instanzen Vorteile: Sie verschafft den Bewohnerinnen und Bewohnern noch etwas mehr Zeit, sich eine neue Bleibe zu suchen – sofern sie dafür noch die Kraft aufbringen. Denn viele der verbleibenden sind hochbetagt und können sich keinen anderen Ort vorstellen, um den Lebensabend zu verbringen.