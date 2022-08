Einigung bei Basler SVP: Felix Wehrli soll neuer Präsident werden

Machtwechsel Basler SVP rauft sich zusammen: Felix Wehrli soll neuer Präsident werden Der bisherige Präsident Eduard Rutschmann konnte zum Rücktritt bewegt werden. Der Riehener Gemeinderat Felix Wehrli soll die Volkspartei zurück auf die Erfolgsspur und näher zu den Bürgerlichen bringen. Jonas Hoskyn und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Felix Wehrli setzt politisch auf das Thema Sicherheit. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Nach langem Ringen scheint sich die Spitze eine Lösung gefunden zu haben, hinter der alle stehen können. Wie Recherchen der bz zeigen, sind mittlerweile fast alle Fragen zur künftigen Besetzung des Vorstands ausgeräumt. Vor allem konnte die wichtigste Frage nach dem künftigen Präsidenten der Volkspartei geklärt werden. Eduard Rutschmann legt das Amt nach drei Jahren nieder. Sein Nachfolger soll der Riehener Gemeinderat und Grossrat Felix Wehrli werden.

Dem Vernehmen nach brauchte es einiges an Überzeugungsarbeit, bevor Rutschmann zum Rücktritt bereit war. Noch im Frühjahr hat der 69-Jährige angekündigt, Präsident bleiben zu wollen. Gleichzeitig wurde die parteiinterne Kritik an der mangelnden Führung immer lauter. Die Parteiversammlung, die nun am 13. September stattfindet, war auch mehrfach nach hinten verschoben worden.

Für den politischen Ruhestand ist das langjährige Schlachtross aber offenbar noch nicht bereit. Rutschmann sitzt für die SVP in Riehen noch im Einwohnerrat und überlegt sich offenbar, 2024 erneut für den Grossen Rat anzutreten.

David Trachsel zieht Kampfkandidatur zurück

Offiziell will sich niemand etwas zum geplanten Wechsel an der Parteispitze äussern. Auch Felix Wehrli winkt ab: «Aktuell möchte ich dazu nichts sagen. Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt kommunizieren.» Hört man sich in der Partei um, wird aber klar, dass der Vorschlag breit abgestützt ist. Wehrli gilt als Integrationsfigur.

Das zeigt sich auch darin, dass auch David Trachsel seine Kampfkandidatur zurückzieht. Der Grossrat und Präsident der Jungen SVP Schweiz hatte im Frühjahr mit seinen Absichten die Partei in Aufruhr versetzt. Einerseits drohten mühsam gekittete Gräben wieder aufzubrechen. Gleichzeitig fürchteten viele Exponenten, dass die SVP mit Trachsel an der Spitze wieder stärker ins Abseits geraten würde.

Der 27-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren national einen Namen als scharfer Kritiker der Coronamassnahmen gemacht, der auch vor Diktaturvergleichen nicht Halt machte. Dem Vernehmen nach hatte die Basler SVP aufgrund des Trachsels Gebarens einige Parteiaustritte zu verzeichnen. Gleichzeitig deckt der Rechtsaussen auch einen Flügel ab, den die Partei ebenfalls abdecken will. Entsprechend darf man davon ausgehen, dass Trachsels Placet mit einem Job im Vorstand kompensiert wurde.

SVP rückt wieder näher an die Bürgerlichen heran

Der Entscheid für Wehrli ist auch ein klares Signal, in welche Richtung die Politik der Basler SVP geht. Wehrli hat sich seit seiner Wahl in den Riehener Gemeinderat vor vier Jahren den Ruf eines überparteilichen Schaffers erarbeitet. Mit ihm als Ansprechpartner dürfte die Hürde für Koalitionen mit LDP, FDP und auch der Mitte deutlich tiefer zu liegen als mit Rutschmann.

Für die Nationalratswahlen kommendes Jahr dürfte die SVP dabei zu spät kommen. Eine gemeinsame Listenverbindung haben die Präsidien von LDP, FDP und Mitte bereits ausgeschlossen. Aber mit Blick auf Regierungsratswahlen 2024 könnte sich Wehrli als Plus für die SVP erweisen. Der ehemalige Riehener Dorfpolizist, der mittlerweile als Detektiv bei der Kriminalpolizei arbeitet, setzt politisch auf das Thema Sicherheit: Seine politischen Vorstösse im Basler Parlament beschäftigen sich mit Videoüberwachung, Ausländerkriminalität, Nachtruhestörungen und Littering.

Nach Niederlagen verspürt die Partei wieder Aufwind

Mit Wehrli will die SVP nun wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Die Sicherheitsdebatte, ausgelöst durch den Angriff Russlands auf die Ukraine und die aktuelle Diskussion um die Energie- und Strommangellage, sorgt dafür, dass die Partei national wieder Aufwind verspürt. Und auch kantonal spricht einiges dafür, dass der SVP wieder bessere Zeiten bevorstehen. Vor den Wahlen 2019 war die Partei von Intrigen und Skandalen durchgeschüttelt worden und verlor in der Folge einen Drittel ihrer Wähler. Seither hat sich die Situation rund um die Partei deutlich beruhigt. Das könnte sich auch an der Urne auszahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen