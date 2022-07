«Madame Frigo» Gegen Food-Waste: In Basel steht der 100. Kühlschrank, der Lebensmittel rettet Die gemeinnützige Organisation «Madame Frigo» engagiert sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln aus Privathaushalten. Am Wochenende hat sie auf dem Klybeckplatz einen neuen öffentlichen Kühlschrank für Essensspenden eingeweiht. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Unterdessen gibt es 100 Kühlschränke von «Madame Frigo»: Der neuste wurde Ende Juni auf dem Klybeckplatz eröffnet. zvg

Eine Frau in pinkem T-Shirt, um die 40 bis 50 Jahre alt, steuert zielstrebig auf den neuen Kühlschrank der gemeinnützigen Organisation «Madame Frigo» zu, der am Wochenende als 100. Schweizer Standort auf dem Klybeckplatz eröffnet wurde. Sie nimmt einen gehäkelten Stoffbeutel vom Lenker ihres Trottinetts und erfasst mit geübtem Blick zügig den Inhalt: drei Plastikbeutel grüne Spitzpeperoni, an einigen Stellen angefault, eine Poké Bowl in Pappschale mit Plastikdeckel, drei gelbliche Brokkoli, ein schlaffes Bund Schnittlauch, ein kleiner Salatkopf und drei belegte Baguettes aus dem Coop.

Schnell greift die Frau nach der Take-away-Schale, danach verschwinden Brokkoli und Salat in ihrem Beutel. Den Rest lässt sie zurück. Die Salami auf den abgepackten Sandwiches sei eigentlich nicht erlaubt, erklärt sie. Zu hohe Vergiftungsgefahr. Sie habe über das Foodsharing-Netzwerk vom neuen Kühlschrank erfahren, da sei sie Mitglied. Die brünette Mittvierzigerin wohnt im Quartier und fährt die Verteiler in der Nähe regelmässig ab. Mit der heutigen Ausbeute ist sie zufrieden.

Rund um die Uhr zugänglich

2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel werden laut dem Basler Umweltamt jährlich in der Schweiz weggeworfen. Das ist ein Drittel aller produzierter Lebensmittel. Die Produkte werden direkt bei der Ernte aussortiert, während der Lebensmittelproduktion, in der Gastronomie oder im Handel entsorgt. Doch für 28 Prozent des «Food-Waste» sind allein Privathaushalte verantwortlich, wie auch «Madame Frigo» auf ihrer Website vorrechnet.

Um der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken, stellt die Organisation auf Anfrage schweizweit Kühlschränke in Wohnvierteln auf, die rund um die Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Wer einen Überschuss an Obst, Gemüse, Brot oder verschlossenen Lebensmitteln zuhause hat, kann diese jederzeit für andere Menschen im Kühlschrank deponieren, die auf solche Spenden angewiesen sind oder aus Überzeugung Lebensmittel «retten».

Aus Überzeugung und um zu sparen

Freiwillige kontrollieren regelmässig den Kühlschrank. zvg

In und um Basel gibt es bereits vier weitere Standorte. Ein Kühlschrank steht am Breite-Kiosk, einer in Münchenstein und zwei in Reinach. Im Gegensatz zur internationalen Initiative «Foodsharing», die Lebensmittel aus Privathaushalten und Betrieben rettet, verzichtet «Madame Frigo» auf Mitgliedschaften und Aufnahmetests und ist somit besonders niederschwellig.

Betreut werden die Standorte von Freiwilligen wie Simon Fürstenberger, der regelmässig den Kühlschrank am Klybeckplatz kontrolliert und reinigt. Der junge Mann ist seit Jahren bei «Foodsharing» und verbraucht gespendete Lebensmittel sowohl aus Überzeugung, als auch um Geld zu sparen. «Es widert mich an, wie viel gutes Essen weggeworfen wird», so Fürstenberger. Am Kühlschrank bedient er sich daher auch selbst:

«Das Essen ist kostenlos und gerettet. Ausserdem entdecke ich immer wieder Sachen, die ich sonst nie kaufen würde.»

Auch Sensibilisierung als Ziel

Seit 2015 engagiert sich «Madame Frigo» gegen «Food Waste» und das überaus erfolgreich: Hervorgegangen aus einem Studentinnenprojekt wird die Organisation seit 2018 vom Migros-Pionierfonds unterstützt. Allein im vergangenen Jahr konnte sie laut eigener Angabe 150 Tonnen geniessbare Lebensmittel retten.

Und sie haben noch viel vor. Kommunikationsbeauftragter Moritz Lüchinger erzählt am Telefon: «Klar wollen wir immer mehr Kühlschränke aufstellen, aber wir investieren auch viel in Sensibilisierungsarbeit und bauen unsere Community aus.» Für weitere Standorte in Basel sei «Madame Frigo» jederzeit offen.

Diese Initiativen engagieren sich im Raum Basel gegen «Food-Waste» Das Gundeldinger Backwaren Outlet verkauft «gerettete» Backwaren zum halben Preis sowie Obst und Gemüse für 3 Franken pro Kilo. Die Äss-Bar in der Spalenvorstadt bietet Gebäck vom Vortag zum halben Preis. Die Sammlerei erntet kostenlos in und um Basel Gemüse und Früchte, die sonst nicht verwendet werden würden und kocht sie ein. Aktuell macht der Verein allerdings Pause. Die Foodangels lassen überschüssige oder fehlerhafte Lebensmittel aus Produktion und Handel einsammeln und an karitative Einrichtungen sowie regionale Gnadenhöfe liefern. Die Community von Foodsharing «rettet» überschüssige Lebensmittel in privaten Haushalten und von Betrieben mithilfe von Körben durch Privatpersonen und öffentliche Verteiler. Über die App Foodshelf können Privatpersonen überschüssige Lebensmittel an andere Nutzer kostenlos abgeben. Die App Too Good To Go ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern übriggebliebene Lebensmittel aus Gastronomie und Handel als Überraschungspäckli reduziert zu kaufen. (mes)

