Mahnwache Aktion gegen Abtreibung: Das steckt hinter der Gruppe, die vor dem Basler Unispital betet 40 Tage lang soll die Aktion gegen Abtreibung dauern. Die Gruppe aus Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern versammelt sich täglich gegenüber dem Basler Unispital. Die Aktion hat einen religiösen und politischen Hintergrund. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 10.10.2022, 15.57 Uhr

«40 Tage für das Leben» heisst die Aktion. Tabitha Bender (2.v.l.) ist Mitorganisatorin der Mahnwache vor dem Basler Unispital. Kenneth Nars

«Gönd doch hei.» Ein junger Mann radelt vorbei. Mit einer abwertenden Handbewegung zeigt er seinen Unmut. Die Gruppe bleibt regungslos, die einzelnen Personen sind in ihr Gebet vertieft. Ihre Finger fahren dem Rosenkranz entlang. Auf ihren Schildern steht «Beten gegen Abtreibungen».

Seit vergangenem Mittwoch und noch bis am 6. November halten betende Menschen jeweils während der Mittagszeit vor dem Basler Universitätsspital eine Mahnwache ab, wie «20 Minuten» berichtete. Die Aktion «40 Tage für das Leben» ist Teil der internationalen Bewegung. Laut eigenen Angaben sind weltweit über 600 Gruppen beteiligt. 22031 Leben sollen seit 2007 gerettet, 131 Abtreibungskliniken geschlossen worden sein, heisst es auf der Website. Auch Papst Franziskus kommt zu Wort: Er dankt allen, die sich für ungeborene Kinder einsetzen.

Für Abtreibungsinitiativen werden noch Unterschriften gesammelt

Dass die Abtreibungsgegnerinnen und -gegner ausgerechnet in Basel auftauchen, ist kein Zufall. Die bz berichtete im August vom heimlichen Machtzentrum in der Region Basel. Die in Münchenstein verortete Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK) sowie der dazugehörige Verein Mamma haben die «Einmal darüber schlafen»-Initiative und die «Lebensfähige Babys retten»-Initiative lanciert. Noch werden Unterschriften gesammelt.

Mitorganisatorin der Antiabtreibungsaktion ist Tabitha Bender. Zusammen mit drei anderen jungen Frauen hat sie die Mahnwache in Basel auf die Beine gestellt. Bender ist Sekundarschullehrerin und Chorleiterin von Beruf, der Kampf gegen Abtreibungen sei eine «Herzensangelegenheit». Diese übt sie als Projektleiterin bei der SHMK und als Vorstandsmitglied des Vereins Mamma aus. Zudem ist sie im Initiativkomitee der «Einmal darüber schlafen»-Vorlage.

Durch Gebet und Fasten

Gegenüber der bz betont Bender, es handle sich nicht um eine Protestaktion oder eine Demonstration. Man wolle «friedlich ein Zeichen setzen». Auch gehe es hier nicht um die lancierten Initiativen oder den schweizweit tätigen Verein, sondern um eine lokale, religiös motivierte «Gebetswache».

Die Gruppe in Basel will «das Ende der Abtreibung» erreichen, heisst es auf der Website. Man bitte Gott durch Gebet und Fasten, «dass er die Wunden der Abtreibung heilt». Und das mit Erfolg. Laut eigenen Angaben gibt es «viele Bekehrungen und gerettete Babys».

«Moralapostel sind fehl am Platz»

In Basel stösst die Aktion auf Kritik. Eine Passantin schüttelt vehement den Kopf, als sie den Text auf den Schildern gelesen hatte. «Das ist doch einfach respektlos, dass sie direkt vor dem Unispital stehen.» Es soll jeder Frau selbst überlassen sein, ob sie abtreiben möchte oder nicht, sagt die junge Frau.

Die Basler SP-Politikerin und -Parteisekretärin Julia Baumgartner schreibt auf Twitter: «Moralapostel, die vor dem Spital Plakate in die Luft halten und beten, sind eindeutig fehl am Platz.» Baumgartner hat selbst eine Abtreibung hinter sich, wie sie der bz vergangenes Jahr berichtet hatte. Sie findet es «recht unsensibel», dass die Abtreibungsgegnerinnen und -gegner in Basel eine Bewilligung für die Aktion erhalten haben.

Auch die Basler Nationalrätin Sarah Wyss (SP) äussert sich in den sozialen Medien: «Ich dachte echt, dass wir in der Schweiz um dieses Recht nicht mehr kämpfen müssen», schreibt sie. Gleichzeitig sei sie froh, dass es Institutionen wie das Basler Unispital gebe, das den Frauen einen sicheren Schwangerschaftsabbruch ermögliche.

Das Basler Unispital teilt auf Anfrage mit, die Aktion sei kein Thema für die Gesundheitseinrichtung. Man habe erst durch Medienberichte davon erfahren und bisher keine Rückmeldungen dazu erhalten.

