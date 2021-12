Malerei Er hat Basel geprägt: Späte Ehre fürs Enfant terrible Coghuf Der Basler Maler Coghuf hat Basel mitgestaltet. Nun erscheint erstmals eine Monografie über den in Vergessenheit geratenen Künstler. Mélanie Honegger 30.12.2021, 05.00 Uhr

«Kennen und Erkennen» (1960) beim Kollegienhaus der Uni Basel. zvg/Gilles Monney

Vor seinem Kunstwerk knallen die Korken. Der Basler Künstler Coghuf hat sich einst beim Hintereingang der Universität Basel verewigt. «Kennen und Erkennen» heisst das Mosaik, das Ernst Stocker, so der bürgerliche Name des Künstlers, Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts geschaffen hat. Wird ein erfolgreicher Uni-Abschluss gefeiert und ein Foto geknipst, dann glänzen im Hintergrund meist Coghufs feine Steine.

Coghufs Kunstwerke kennen in Basel wohl viele. Mit dem Erkennen wird es schon schwieriger: In Basel, wo Coghuf aufwuchs, ist sein Name für viele kein fester Begriff mehr. Ob es daran liegt, dass vor allem Schulkinder seine Werke sehen? Im Innenhof des Gymnasiums am Münsterplatz oder im zweiten Stock der Allgemeinen ­Gewerbeschule hängen sie noch heute.

Coghuf (l.), unterstützt von Karl Glatt, bei der Umsetzung des Freskos in der Isaak-Iselin-Schule. zvg

Grösserer Kultstatus scheint dem Künstler im Kanton Jura zuzukommen. «Coghuf, der Basler, der Grenzgänger, wurde im Jura, noch bevor der Kanton ­seine Unabhängigkeit erlangt hatte, gefeiert wie einer der wichtigsten Jurassier – zumindest von der Künstlerszene», schreibt Christine Salvadé, Leiterin des jurassischen Amts für Kultur, in der neuen Monografie von Yves Guignard. Zum ersten Mal überhaupt stellt jemand die Werke des Malers in einem Buch vor. Eine späte Ehrung für den Künstler, der bereits 1976 verstorben ist.

Sein Gemälde provozierte sogar den Bundesrat

Guignard lässt in seiner Monografie einen Künstler auferstehen, der von Widersprüchen ­geprägt ist. 1905, mitten in die Blütezeit der Fauves, der wilden Kunstschaffenden, hineingeboren, findet sich Coghuf schon bald zwischen revolutionärem Geist und gläubigem Gehorsam wieder. Bereits als junger Mann schafft es der gelernte Schlosser in die Künstlergruppe Rot-Blau II. Meist fällt er durch sein Verhalten auf: Sein schlechtes Benehmen im Restaurant der Kunsthalle bringt ihm ein erbostes Warnschreiben der Kunsthalle ein. Später entsteht nach einer wilden Nacht sein Künstlername: Als er «Kackhuffe» genannt wird, leitet der Künstler daraus mit Freude das französisch klingende «Coghuf» ab.

«The Enchanted Garden» (1965) in der Allgemeinen Gewerbeschule Basel. zvg/Gilles Monney

1934 sorgt sein Gemälde «Bewegung» oder «Arbeiter auf dem Weg zur Arbeit» für Furore, als es in der Basler Hauptpost aufgehängt wird. Coghuf hatte den öffentlichen Wettbewerb zwar klar gewonnen, doch das politische Statement, der Arbeiterklasse mitten in der Stadt ein Gemälde zu widmen, wurde nicht von allen goutiert.

Der Künstler sorgte damit national für Aufsehen. Bundesrat Philipp Etter aus der damaligen Schweizerischen Konservativen Volkspartei SKVP, Vorläuferin der CVP, sah Coghufs Kunst als «reine kommunistische Propaganda», wie Guignard schreibt. Dennoch blieb das Gemälde noch zwanzig Jahre hängen, bis es ersetzt wurde. Weniger aufmüpfig ist das Bildnis des ehemaligen Basler FDP-Ständerats Ernst Thalmann, der bei Coghuf streng und gesichtslos bleibt.

Coghufs politisches Bewusstsein zieht sich von da an noch eine Weile durch sein Schaffen, auch wenn seine Gemälde häufig keine offensichtlich politischen Motive zeigen. Schon früh widmet er sich bevorzugt der abstrakten Landschaftsmalerei. Mit seinem ersten Aufenthalt im Jura richtet sich auch Coghufs Lebensmittelpunkt neu aus: Er zieht ins jurassische Dorf Le Bémont und bleibt von da an im Jura, auch wenn er immer wieder umzieht. Seine Landschafts-, Porträt- und Aktbilder werden zunehmend realistischer, was aber nicht von Dauer ist.

Kunst im öffentlichen Raum statt Elitedünkel

Obwohl Coghuf stark auf den Jura ausgerichtet ist, setzt er ­seine grössten Projekte meist in Basel um. Immer wieder gewinnt er öffentliche Aufträge und grosse Wettbewerbe: Er ­gestaltet ein Fresko bei der Kaserne Basel, später das Wandbild am Universitätsgebäude, die Terrasse vor der Kunsthalle, das Wandbild beim Gymnasium am Münsterplatz, die Kantine der Fabrik Geigy in Schweizerhalle. 1963 sitzt das ehemalige Enfant terrible der Basler Kunstwelt schliesslich selber in der Jury, die den Basler Kunstkredit verleiht.

«Le chant de l'occident» (1953) im Innenhof des Gymnasiums am Münsterplatz. zvg/Gilles Monney

Mit Blick auf Wirken und Werdegang des Künstlers erstaunt es, dass bis anhin keine Monografie existierte, die sein Schaffen dokumentiert. Yves Guignard schafft Abhilfe: Sein Buch ist eine umfassende, reich bebilderte Sammlung, die nicht nur einen kunsthistorischen Blick auf Coghufs Werk ermöglicht, sondern auch über das Fachpublikum hinaus zugänglich ist. Wohl um Coghufs Lebensraum gerecht zu werden, hat der Autor sein Buch bewusst auf Deutsch und Französisch verfasst. Wer weiss, vielleicht entdecken nun auch die Baslerinnen und Basler «ihren» Künstler wieder – auch wenn seine Gemälde heute kaum mehr jemanden provozieren.

Yves Guignard (Hg.), «Coghuf».

Vexer Verlag, 360 S.