Mangellage Kühlere Hallenbäder, weniger Weihnachtslicht: Mit diesen Massnahmen wollen die Baselbieter Gemeinden Strom sparen Auch die Dörfer und Städte reagieren auf die drohende Energiemangellage. Die Pläne der einzelnen Gemeinden unterscheiden sich teils stark. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Kunsteisbahnen, wie hier in Sissach, gehören in vielen Gemeinden zu den grössten Stromfressern. Martin Toengi (Archivbild)

Die Gemeinde Binningen hat bekanntgegeben, mit welchen Massnahmen sie gegen die drohende Strommangellage im Winter vorgehen will. Die lange Liste umfasst unter anderem kühleres Hallenbadwasser und das Schliessen der Sauna, den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung und allenfalls das Abstellen der öffentlichen Beleuchtung während der Nacht. Wie handhaben andere Baselbieter Gemeinden den bevorstehenden Winter?

Ein grosser Stromfresser ist, wie es auch in Binningen festgestellt wurde, die Weihnachtsbeleuchtung. In diesem Bereich haben einige grössere Gemeinden entschlossen, etwas zu unternehmen. Ganz auf die Weihnachtslichter im Aussenraum und in den Innenräumen der Verwaltung verzichten will etwa Bottmingen. Angepasst wird sie in Pratteln leuchten: Dort wird die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr nur noch halbnächtlich ab Eindunkeln bis 0.30 Uhr morgens brennen, wie es auf Anfrage heisst.

Noch haben nicht alle entschieden

In Sissach ist der definitive Entscheid noch nicht gefallen, die Massnahmen würden noch mit der Elektra Sissach geprüft. Gemeindepräsident Peter Buser nennt als mögliches Szenario aber ebenfalls eine zeitliche Einschränkung der Adventslichter.

«Ganz darauf zu verzichten, erachte ich persönlich nicht nur als sinnvoll, die Seele braucht trotz allem auch etwas, an dem sie sich erwärmen und freuen kann.»

Ebenso in Reinach: «Die Weihnachtsbeleuchtung sorgt für besinnliche Stimmung und das soll auch dieses Jahr – wenn auch in reduziertem Rahmen – wieder so sein», sagt Gemeinderätin Doris Vögeli. Auch in Oberwil wird nicht darauf verzichtet, denn die neu angeschaffte Weihnachtsbeleuchtung basiert auf LED.

Die Weihnachtsbeleuchtungen in Reinach Dorf 2016. Kenneth Nars

In Allschwil setzt sich eine Taskforce mit dem Thema auseinander. Die Reduktion oder gar ein Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung sei ebenfalls in Besprechung, wie Cemi Thoma, Bereichsleiter Sicherheit, auf Anfrage sagt. «Eine Beurteilung ist zurzeit im Gang und entsprechende Entscheide werden in den nächsten Wochen getroffen.»

Viele stellen auf LED um

Neben der Beleuchtung zu Weihnachten ist eine der Hauptmassnahmen das Senken der Raumtemperatur in den gemeindeeigenen Liegenschaften. In Reinach etwa soll es zwei Grad kühler werden. In Bottmingen wird die Raumtemperatur in der Verwaltung und in den Schulen auf 19 sowie im Kindergarten auf 20 Grad gesenkt, wo möglich wird das Warmwasser eingestellt.

Pratteln will in den neuen Schulhäusern und Kindergärten mit gut isolierten Gebäudehüllen zwei Grad kühler werden. In allen anderen Gebäuden werde darauf geachtet, die Heizgradkurve je nach Gebäudedämmung um ein Grad abzusenken und die Heizventile möglichst optimal einzustellen.

In den Klassenzimmern wird es diesen Winter kühler. Symbolbild: Tobias Garcia

Ebenfalls viel Strom verbrauchen Strassenlampen. Einige Gemeinden haben bereits auf LED umgestellt – etwa Birsfelden – oder sind noch daran, dies zu tun – etwa Oberwil. Nach Umsetzung des Projekts werde Oberwil in diesem Bereich 80 Prozent Strom sparen können.

«Bezüglich Aussenbeleuchtung ist davon auszugehen, dass auf diese nicht verzichtet wird», sagt der Kommunikationsverantwortliche Toni Schürmann. Ein definitiver Gemeinderatsbeschluss liege allerdings noch nicht vor. In Reinach wurde ebenfalls fast vollständig auf LED umgestellt.

Auch in Laufen soll die Beleuchtung auf der Bahnhofbrücke sowie der Delsberger-, Basel- und Rennimattstrasse auf LED umgerüstet werden. Aussenbeleuchtungen des Stadthauses und der Stadttore werden von Oktober bis März ausgeschaltet.

Eisbahn: Es gibt keinen Mittelweg

Als weitere Stromfresser nennen die Gemeinden neben der Strassenbeleuchtung insbesondere Hallenbäder und Kunsteisbahnen. Bei Letzteren «ist eigentlich nur ein Vollbetrieb oder Abschalten möglich», sagt der Sissacher Gemeindepräsident Peter Buser.

Die Eishalle in Laufen soll offen bleiben. Kenneth Nars

In Laufen ist eine Schliessung der Eishalle aktuell kein Thema, «insbesondere weil die Halle in der Coronazeit schon sehr lange nicht benutzt werden konnte», so Stadtpräsident Pascal Bolliger. Er nennt aber eine andere Massnahme, mit welcher die Stadt gegen die Mangellage vorgeht:

«Auf dem Reservoir Bromberg wird diese Woche eine Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen. Der Strom dient zum Eigenstromverbrauch; der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist.»

Neben Binningen will auch Bottmingen die Wasser- und Raumtemperatur im Hallenbad um zwei Grad senken. Bei den anderen Gemeinden mit Hallenbad wurden noch keine entsprechenden Massnahmen getroffen – sie befinden sich aber fast überall in der Prüfung.

