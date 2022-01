ArgoviaToday

Mann festgenommen Überfall auf Manor-Filiale in Basel – Polizei rückte mit Grossaufgebot aus Am Dienstagmorgen rückte die Polizei mit einem Grossaufgebot zum Basler Claraplatz aus. Der Grund dafür war ein Überfall auf eine Manor-Filiale. 25.01.2022, 16.07 Uhr

Kurz vor 7 Uhr, also noch vor der Ladenöffnung, befand sich ein mutmasslich bewaffneter Mann in der Manor an der Greifengasse. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wenige Stunden später mitteilte, löste dieser einen grossen Polizeieinsatz aus. Die Kantonspolizei konnte den mutmasslichen Täter, einen 46-jährigen Schweizer, anhalten und festnehmen.